Вспомнить СССР: как Лукашенко провел выборы

7 ноября в Белоруссии прошли выборы членов совета республики — верхней палаты парламента. В столице и шести областях республики были избраны по восемь сенаторов. Еще восемь членов совета назначит президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Голосование осуществлялось на заседаниях депутатов местных советов базового уровня и Мингорсовета. Выборы в верхнюю палату парламента прошли безальтернативно — президиумы районных и городских советов депутатов, а также исполнительных комитетов выдвинули восемь претендентов на восемь мест.

Для победы каждому кандидату необходимо было набрать простое большинство голосов. Из предыдущего состава верхней палаты парламента планировали переизбраться всего 11 человек, то есть новый состав совета республики будет значительно обновлен.

Все выдвинутые кандидатуры получили поддержку депутатов. Большинство членов совета республики беспартийные — это одна из главных особенностей белорусского парламента.

Среди утвержденных сенаторов руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, общественных организаций, научные сотрудники университетов, руководители школ и медицинских заведений.

Результаты голосований будут утверждены 12 ноября. А через пять дней Белоруссию ждут выборы по мажоритарной системе в палату представителей — нижнюю палату парламента.

Полномочия нынешнего состава парламента истекают в следующем году — в один год с президентскими. Однако проводить в 2020-м выборы президента и парламента глава страны Александр Лукашенко не захотел. Таким образом, срок полномочий парламентариев был немного сокращен, а новый состав начнет свою работу до конца 2019 года.

Причем выборы в совет республики впервые проходят 7 ноября. Александр Лукашенко предложил приурочить их ко Дню Октябрьской революции.

А вот выборы в палату представителей пройдут в воскресенье, к ним приковано гораздо больше общественного внимания.

Всего были зарегистрированы 523 кандидата. С учетом того, что в палату представителей проходят 110 депутатов, средний конкурс составляет пять человек на место.

Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина 6 ноября заявила, что свои предвыборные программы опубликовали только 330 кандидатов.

Двухпалатный парламент в Белоруссии несет, скорее, символическую роль. Начиная с 1996 года палата представителей не отклонила ни одного законопроекта, представленного президентом или правительством. Вся реальная власть сосредоточена в руках главы государства, который часто любит рассуждать об этом, особенно когда речь заходит о выборах.

В основном, кстати, белорусский лидер сам поднимает вопрос о несменяемости власти в стране.

«Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году — президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках конституции», — говорил Лукашенко в ходе своей встречи с председателем ЦИК Лидией Ермошиной.

В отличие от сегодняшних голосований, на выборах 17 ноября будут присутствовать наблюдатели. Аккредитованы почти 17,4 тыс. национальных наблюдателей. Причем, как ожидает председатель ЦИК Лидия Ермошина, их количество увеличится более чем в два раза.

Пока на выборы в палату представителей получил аккредитацию 551 международный наблюдатель от СНГ, ОБСЕ, ПАСЕ.

Для Лукашенко присутствие зарубежных наблюдателей — тема важная. К выборам в нижнюю палату президент относится как экзамену. Для Лукашенко выборы — возможность изменить свою репутацию «последнего диктатора Европы» в глазах своих западных партнеров.

При этом президент все же подчеркивает, что Белоруссия проводит выборы без оглядки на Запад.

«Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы. Но надо четко дать сигнал: кто хочет — приезжайте, — говорил он. — Все должно быть по закону. Как определили по конституции и закону, так мы и проведем выборы. Они для нашего народа, они не для кого-то. Хотя хотелось бы сохранить лицо и внешне выглядеть нормально».

В ходе прошлых парламентских выборов Лукашенко проверку западных партнеров прошел. Впервые за 20 лет в палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата — член Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Канопацкая и лингвист Елена Анисим, критиковавшая правительство из-за игнорирования вопросов национальной культуры и языка.

Прохождение двух оппозиционеров в палату Евросоюз оценил как положительный признак и в первый раз за 12 лет признал парламентские выборы в Белоруссии. Затем последовало награждение от Брюсселя — отношения с Минском сдвинулись с мертвой точки. Более того, ЕС выразил готовность к сотрудничеству, в частности, к запуску переговоров по таможенным вопросам, а также перспективам возобновления энергетического диалога.

«В то же время мы полностью осознаем, что не было ни конкретных, ни структурных изменений в ситуации с демократией и правами человека в Белоруссии, — говорила в 2016 году еврокомиссар Корина Крецу. — Тем не менее, мы приветствуем попадание в парламент первых непровластных депутатов впервые за 12 лет. Надеемся, что они внесут свежий воздух и новые идеи в орган, который сам за последнюю каденцию инициировал меньше пяти законопроектов».

Вскоре Европейский союз снял большинство санкций с высокопоставленных белорусских чиновников, включая самого Лукашенко. Всем им, кроме разрешения вести дела с зарубежными структурами, вернули также право на въезд в ЕС.

В 2016-м Лидия Ермошина назвала выборы в парламент свободными и «самыми демократичными с 2000 года». Чего ожидать 17 ноября — пока неизвестно. Однако на этот раз ни Канопацкую, ни Анисим не зарегистрировали кандидатами для участия в грядущих парламентских выборах. У ЦИК возникли претензии к сбору ими подписей.

В регистрации отказано выдвиженцу от ОГП Геннадию Трубачу, оппозиционной журналистке Ирине Халип, члену общественной организации «Говори правду» Илье Борисову, Александру Абрамовичу, Наталье Кушнеровой и ряду других независимых кандидатов.

Кроме того, была отменена регистрация кандидата от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. В ходе своего телевизионного выступления она призвала Лукашенко покинуть пост президента. В «Европейской Беларуси» считают, что именно это заявление послужило причиной для снятия кандидата с гонки.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш, у оппозиции и так низкие шансы пройти в парламент — и причина состоит в ее низкой популярности.

«При действующих раскладах симпатия и так на стороне власти, там ей не требуются манипуляции, чтобы сохранить свои позиции. На самом деле, в любом случае, если говорить про белорусскую оппозицию, которая есть, там нет содержательной программы, внятной альтернативы, и в этом плане уровень поддержки всегда достаточно невысокий. Он никогда не выходил за 10%», — отмечает эксперт.

Вместе с тем выборы 17 ноября все же могут принести определенные важные изменения в белорусский парламент — свое представительство могут увеличить политические партии, никогда не игравшие роль в политике постсоветской Белоруссии.

Из зарегистрированных 560 кандидатов 367 (65,5%) являются членами партий.

19 апреля в своем ежегодном послании к народу Лукашенко, анонсируя изменения в конституции, заявил, что белорусский парламент должен «подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нормальных руководителей».

Изменения, к слову, коснутся перераспределения полномочий между ветвями власти. Об этом сказал сам президент в своем послании, отметив, что таким образом он готовит почву для своего будущего преемника.

«Мне задают часто вопрос: хотел бы ты оставить эту конституцию своему преемнику? Я четко и прямо говорю: нет. Мы уже прошли тот этап, когда нам нужна была сильная власть, какая она сегодня есть, — сказал Лукашенко в апреле в ходе своего послания к белорусскому народу. — Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы, к примеру, за экономику отвечало правительство вместе с парламентом».