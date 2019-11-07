Убрать либералов: как Трамп перестроил судебную власть

Президент США Дональд Трамп выступил 6 ноября с обращением в ходе мероприятия в Белом доме, посвященного новым назначениям. Американский лидер заявил, что после того, как американский сенат одобрит две его судейские кандидатуры, количество назначенных им судей составит треть судейского корпуса.

В настоящее время 42 из 179 членов судейского корпуса апелляционных судов и 150 судей окружных судов США назначены Трампом.

Учитывая эти успехи, президент был в ударе и даже позволил себе пошутить: «Может, еще несколько судей добавить. Это будет неплохая идея. Как насчет еще 100?» — сказал Трамп, слова которого приводит CBS.

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Как отмечает телеканал Fox, большинство судей, назначенных Трампом, — это консерваторы, которые займут место либерально настроенных судей, назначенных при администрации демократов. Так, жертвой Трампа уже пал апелляционный суд Девятого округа в Калифорнии, известный по многим громким процессам. Несмотря на то что он расположен в Калифорнии, его юрисдикция распространяется на несколько штатов, включая Аляску. Место председателя этого суда здесь теперь займет консерватор.

Президент США давно имел зуб именно на этот суд — он заблокировал его предложения по отказу в убежище нелегалам. По мнению Трампа, решение суда было политизировано, а само учреждение — «захвачено демократами».

На торжественной церемонии, посвященной назначению новых судей, Трамп заявил, что в назначении столь большого количества новых судей он может сравниться лишь с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. При этом он не забыл поддеть либерально настроенных тружеников мантии, которых он назвал «активистами». По его словам, они препятствовали его борьбе с ограничениями на въезд в США и нелегальной миграцией.

А судьи кто?

Трамп давно ведет битву с судами, которые систематически накладывают запреты на инициативы американского лидера. Жесткая политика Трампа в отношении мигрантов — один из главных вопросов противостояния Белого Дома и исполнительной власти. В частности, ряд судов в прошлом году заблокировали предложение администрации по пунктам въезда на американской границе для мигрантов, нарушение порядка прохода предполагало отказ в предоставлении убежища.

Суды нашли в действиях Трампа дискриминационные положения, ущемляющие права мигрантов, что в итоге привело к блокировке инициативы.

Кроме того, по закону суды рассматривают дела нелегалов, которые заявляют о страхе вернуться в родные страны. Это позволят мигрантам избегать немедленной депортации и оставаться в США до завершения слушаний у миграционного судьи.

Подобный расклад не устраивает Трампа, который с начала своего президентства пытается ужесточить миграционную политику США.

Как пояснил «Газете.Ru» Юрий Рогулев, глава фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, миграционный вопрос относится к теме прав человека и попадает в компетенцию американской судебной системы, что вызывает определенные трудности для Трампа.

«Суды не вмешиваются в другие решения президента, но сферу прав человека считают своей. В этом вопросе они играют активную роль последние полвека, поэтому Трампу будет нелегко», — уверен эксперт.

При этом для борьбы с подобными запретами Трамп использует высшую судебную инстанцию — Верховный суд, но и там у президента хватает противников.

В частности, в защиту решений апелляционных судов выступает председатель Верховного суда Джон Робертс, из-за чего он не раз становился объектом нападок Трампа.

Несмотря на то что Робертс был назначен президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим, Трамп называет его судьей своего предшественника Барака Обамы. По мнению президента США, об этом говорит поддержка Робертсом «демократических судов», которые выступают против жестких миграционных реформ.

Стоит отметить, что ситуация, когда президент выступает с критикой в адрес конкретного судьи, для США крайне нехарактерна, а то, что Робертс отвечает на обвинения Трампа, вовсе не имеет прецедентов в современной истории.

Председатель Верховного суда отмечал, что члены суда не работают на тех или иных президентов США, а преданы своему делу и независимы. Робертс также неоднократно выражал беспокойство относительно нападок Трампа на судебную систему.

Мнение судьи Верховного cуда имеет огромное значение: судьи этого высшего судебного органа назначаются пожизненно.

Cудебная система в США независима, однако президент США может воздействовать на нее с помощью назначений новых судей, отмечает Рогулев.

«По максимуму укрепить судейский корпус людьми, близкими им по взглядам, — единственный способ как-то повлиять на суды. Президент никак не может воздействовать на их решения», — говорит Рогулев. По его словам, этим правом пользовались все президенты США.

В сетованиях Трампа на предвзятость судов есть определенная доля истины, но он сам к этому причастен. К примеру, в Верховном суде девять судей, они практически поровну разделяются в идеологических предпочтениях на либералов и консерваторов. При этом итоговое решение суда часто зависит от солидарности одного из судей с той или иной группой. В этой связи американская общественность рассматривает Верховный суд как политический институт, в котором существует раскол между республиканцами-консерваторами и демократами-либералами.

Судьи независимы, но их политические позиции зачастую влияют на вынесение ими решений по таким судьбоносным для США вопросам, как контроль за оружием, однополые браки или право на аборты.

За два года Трампу удалось изменить расклад сил в сторону консерваторов с помощью назначения двух новых судей в Верховный суд — Нила Горсача и Бретта Кавано.

Оба сторонника американского лидера известны своими консервативными взглядами, при этом по иронии судьбы Горсач учился на юрфаке Гарвардского университета вместе с будущим президентом США демократом Бараком Обамой.

При этом сам Обама, который завершал свое президентство, хотел назначить на вакантное место судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда, который считается представителем либеральных взглядов. Однако республиканское большинство в сенате пошло на уникальный в американской истории шаг — отказалось рассматривать любую кандидатуру Обамы, предпочтя дождаться появления своего человека в Белом доме.

В свою очередь, назначению Кавано предшествовал громкий скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Перевес в сторону консерваторов играет на руку Трампу, за счет него он может рассчитывать на снисходительную политику Верховного суда, несмотря на противоречия с Робертсом, резюмирует Рогулев.