«Злонамеренные страны»: в США готовы к атакам на выборы

Высокопоставленные руководители силовых ведомств США заявили о том, что Россия, Китай и Иран якобы могут пытаться оказывать влияние на ход грядущих выборов президента страны. При этом, несмотря на обвинения, никаких доказательств на этот счет у них пока нет.

«Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или оказать влияние на отношение избирателей», — говорится в распространенном в среду совместном заявлении глав минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США.

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Подписи под документом, в частности, поставили глава минюста Уильям Бар, исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности Кевин Макэлинэн, глава оборонного ведомства Марк Эспер, исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рей, глава киберкомандования ВС США и директор АНБ генерал Пол Накасоне и директор агентства кибербезопасности Кристофер Кребс.

При этом в письме говорится, что в настоящее время никаких атак на избирательную инфраструктуру не зафиксировано. По данным властей, Россия не вмешивалась и в прошедшие в стране во вторник, 5 ноября, местные выборы.

На этом фоне солидарность американских спецслужб выглядит как попытка сыграть на популярной в американских политических кругах антироссийской истерии, которая уже не один год питает истеблишмент США.

Известно, что многие силовики недолюбливают главу США Дональда Трампа, и он отвечает им взаимностью. При этом любопытно, что среди подписантов заявления — глава Пентагона. Это ведомство всегда чуралось политики, а его руководство взаимодействует с Москвой по различным аспектам, имеющим взаимный интерес. Не исключено, что подобная позиция может повлиять на отношение к военным русского происхождения, которые служат в американской армии.

Стоит отметить, что во время кампании 2016 года разведывательные агентства США сообщали о якобы имевших место попытках повлиять на избирательную кампанию со стороны интернет-троллей из России.

Как сообщали американские СМИ, они размещали посты в социальных сетях, и таким образом оказывали воздействие на избирателей. При этом, вне зависимости от происхождения постов, их влияние на избирателей было ничтожным. Президент России Владимир Путин также отмечал, что со стороны Москвы не было вмешательства в выборы в США «на государственном уровне».

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, призванное установить «российское вмешательство» в выборы, тоже не выявило, какой-либо помощи со стороны России президентской кампании Трампа.

В то же время силовые структуры США и раньше заявляли, что Россия осуществляет вмешательство в выборы, но серьезных доказательств не привели. Эти заявления стали причиной больших разногласий между президентом США и разведывательным сообществом. Кульминации скандал достиг во время встречи президентов Путина и Трампа в Хельсинки.

На совместной пресс-конференции Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру в том, что «вмешательства» России в дела США не было.

В США эти заявления вызвали негодование прессы и влиятельных отставников, которые заявили, что Трамп не доверяет собственной разведке. Ранее бывший шеф ЦРУ Майкл Хайден предположил, что подобные взгляды президента отражают определенные настроения американского общества — разведка в связи со своей тайной деятельностью порождает различные конспирологические теории.

Стоит отметить, что если раньше в США говорилось о том, что вмешательство в выборы осуществляет только Москва, то теперь американские представители говорят еще о Китае и Иране. Оба этих государства в настоящее время считаются противниками Вашингтона по различным причинам.

Знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что говорить о вмешательстве Ирана в выборы в США сложно. Единственным ресурсом может быть разветвленная иранская диаспора в Штатах, однако среди американских иранцев немало тех, кто враждебно относится к режиму в Тегеране.

Что же касается Китая, то это государство действительно имеет подтвержденную историю вмешательства в американскую выборную кампанию. В 1996 году, когда демократ Билл Клинтон был переизбран на президентский пост, Республиканская партия начала расследование китайского вмешательства в выборы.

СМИ США писали, что ФБР перехватило сообщения из посольства Китая, в которых описана многолетняя кампания, известная как «План». Речь шла об изменении политики США, включая помощь Клинтону с переизбранием путем перевода денег связанной с Пекином организации «Американцы из Азии за Национальный комитет Демократической партии». О том, что Китай осуществляет вмешательство в выборы в США, говорил в 2018 году и президент Трамп.

Стоит отметить, что в заявлении американских силовиков не была упомянута Украина, хотя, возможно, именно Киев во главе с Петром Порошенко предпринимал попытки вмешаться в кампанию 2016 года. Так, экс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт во время дачи показаний команде Мюллера заявлял, что Украина, а не РФ, стоит за хакерским взломом серверов Национального комитета Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года.

Среди записей были также показания заместителя главы штаба Трампа Рика Гейтса, который вспомнил, что Манафорт настаивал на том, что взлом осуществили с Украины. Недавно экс-представитель США по Украине Курт Волкер признал, что эта версия «совершенно правдоподобна».

Недавно суд Киева возобновил дело о вмешательстве сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Генпрокуратура Украины закрыла разбирательство о возможном вмешательстве Киева в американские выборы еще в январе. Ведомство не нашло доказательств подобных действий со стороны украинских чиновников, однако Деркач уверен, что расследование было прекращено незаконно.