Госизмена и хищения: в чем обвиняют Кличко

Против мэра Киева Виталия Кличко возбуждено уголовное дело о госизмене и хищении средств. Также дела открыты в отношении двух его заместителей, сообщает агентство «Украинские новости».

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По требованию Высшего антикоррупционного суда Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже внесло сведения о делах в Единый реестр досудебных расследований.

Депутаты Киевского городского совета ранее заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении денег во время реконструкции Шулявского моста.

Народные избранники ранее подали жалобу, в которой заявили, что Кличко, а также члены горсовета и должностные лица «Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли намеренно завышать суммы используемых средств. Нардепы также предполагают, что Кличко мог содействовать незаконному обогащению частных лиц за счет денег и городского бюджета. НАБУ тогда открыло дело против Кличко.

Позднее еще одна жалоба была подана в антикоррупционный суд — уже на НАБУ. В ней говорилось о бездействии ведомства в расследовании возможных правонарушений Кличко и его заместителей. Речь идет о подозрении в госизмене, также жалоба касалась заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.

Новые украинские власти уже давно пытаются лишить Кличко управляющих постов в украинской столице. Сейчас он занимает сразу две должности: мэра города и главы Киевского горсовета (КГГА). Основными полномочиями при этом его наделяет пост руководителя администрации, должность мэра является скорее номинальной.

Несмотря на то, что попытки уволить Кличко со стороны команды Владимира Зеленского начались еще летом, процесс несколько затянулся.

Глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан поставил вопрос об увольнении Кличко с поста главы КГГА перед предыдущим кабинетом министров в июле, однако процесс рассмотрения не двинулся. В сентябре за это взялось уже сформированное новым главой страны правительство, которое одобрило отставку Кличко.

Политик не оставил этот шаг без ответа и подал в суд.

Стоит отметить, что руководителя горсовета назначает президент, фактически решая, в чьи руки отдать всю власть в столице. Параллельно с этим в правительстве заговорили о проведении внеочередных выборов мэра Киева, которого избирают уже горожане.

Еще месяц назад никто не сомневался, что новым главой КГГА станет Александр Ткаченко, бывший генеральный директор телеканала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

10 октября, во время большой пресс-конференции президент подтвердил, что на пост руководителя КГГА он рассматривает кандидатуру Ткаченко. Зеленский уточнил, что существует еще два человека, которые претендуют на этот пост. Украинские СМИ уже давно пишут о Ткаченко как о человеке, который «со дня на день» может возглавить КГГА. Правительство, впрочем, пока не спешит с его назначением.

Увольнение Виталия Кличко пока тоже остается подвешенным, при этом продолжается рассмотрение его иска с требованием признать противоправными действия кабмина о внесении президенту представления на его увольнение с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

При этом еще одной причиной заминки может быть история, всплывшая в начале октября. Оказалось, что Александр Ткаченко имеет незадекларированную виллу на берегу Днепра. Зеленский же старается максимально отгородиться от коррупционной темы, за репутацией каждого депутата от партии «Слуга народа» тщательно следят.

Ткаченко, будучи медиаменеджером, также не имеет опыта управления городом.

В то же время такие проволочки лишь помогают Виталию Кличко, которому наконец удалось сплотить вокруг себя депутатов столицы. Так, он недавно впервые с мая провел заседание Киеврады, на котором все инициативы мэра принимались подавляющим большинством голосов.