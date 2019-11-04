«Украина не Европа»: в Госдуме ответили Киеву по «Северному потоку-2»

Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода «Северный поток — 2» не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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По словам российского депутата, Запад исходит в вопросе с СП-2 из своих сугубо практичных интересов, передает RT.

«Украина не входит в ЕС, как она может что-то советовать? С таким же успехом она может советовать странам Южной Америки, как себя вести. Для подавляющего большинства стран ЕС получение российского газа является крайне важным для их экономики и их жителей», — указал парламентарий.

Он также в который раз подчеркнул, что СП-2 является не политическим, как уверяет Киев, а исключительно экономическим проектом Москвы и Европы.

«Проблема наших соседей в том, что они меняют понятия. Энергетическая безопасность и свои меркантильные интересы никак не пересекаются — это совершенно разные вещи. Для энергетической безопасности Европы... трубопроводы «Северный поток — 2» и «Северный поток — 1» лучше всего, потому что их никто не сможет перекрыть», — резюмировал член нижней палаты парламента.

В своем заявлении глава украинского кабмина заявил об опасности СП-2.

«Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы», — сказал украинский премьер.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что «Северный поток — 2» мог быть реализован и без Дании.

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого», — указал представитель Кремля.

По его словам, строительство газопровода выгодно и самим европейским странам, потому что способствует укреплению их энергобезопасности.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря строительству СП-2 Россия усиливает свои позиции, ослабляя вместе с тем Европу, передает НСН. Свое мнение он выразил на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока — 2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства», — так украинский лидер прокомментировал решение Дании дать разрешение на строительство российского газопровода в своих территориальных водах.

В середине прошлого месяца министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе своего визита в Ригу предприняла попытку развеять опасения Прибалтики по поводу газопровода «Северный поток — 2».

На встрече со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом она заверила, что правительство Германии делает все возможное, чтобы вести переговоры с Россией по поводу завершения строительства газопровода с учетом интересов государств Восточной Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин также указывал европейским коллегам на то, что Москва относится к проекту СП-2 «исключительно как к экономическому» и не рассматривает газопровод в качестве инструмента влияния.

«Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки», — заявил российский глава.

По его словам, задачей этого и схожих проектов, таких как газопровод «Турецкий поток», «Северный поток», является расширение маршрутов поставок газа, а также устранение транзитных рисков. Эти меры должна укрепить энергетическую безопасность Европы.

Тем самым, по словам президента, и объясняется наличие нормальных деловых отношений, которые берут верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий, передает ФАН.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Итоговая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.