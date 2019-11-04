США бьют по Ирану: сын Хаменеи попал под санкции

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Ирана. Под ограничительные меры попали 9 граждан Ирана, в том числе Моджтаба Хаменеи – сын аятоллы Али Хаменеи, а также генштаб вооруженных сил Ирана.

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Интересно, что также в понедельник, 4 ноября, стало известно, что Иран за последние два месяца в 10 раз увеличил производство урана.

«Производство урана до третьего шага (по сокращению ядерных обязательств) было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день», — заявил глава Организации атомной энергии иранской республики Али Абкар Салехи.

По словам Салехи, также в стране были запущены 30 центрифуг типа IR-6, а ранее — еще 20.

Тремя днями ранее Госдеп США сообщил, что вводит санкции против ряда иранских строительных компаний, которые, как считают в США, контролируются Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который подчиняется непосредственно Али Хаменеи.

В санкционном списке говорится о запрете продажи Ирану определенных видов стали, титана, угля, графита, а также программного обеспечения для индустриальных нужд. Все это, как отмечает Reuters — материалы, которые используются в строительном секторе Ирана.

Он приносит большой доход и, по мнению американской стороны, косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции — организацией, которую США считают террористической.

Для Ирана же КСИР — элитное военизированное формирование. Оно было основано в 1979 году на волне иранской исламской революции и впоследствии стало частью вооруженных сил Ирана. В состав организации входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. «Стражи» также занимаются подготовкой добровольческих отрядов народного ополчения.

КСИР известен участием в военных действиях в Сирии на стороне сил президента Башара Асада. Организация связана с ливанской шиитской радикальной политической силой «Хезболла», также присутствующей в Сирии. В составе «корпуса» более 120 тыс. человек.

В середине прошлого месяца президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT затронул тему атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября, передает ФАН.

Тогда США практически сразу заявили о причастности к ней Ирана, хотя ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также назвала виновником инцидента Тегеран. Иран официально отвергает подобные обвинения, передает НСН.

«Представьте себе, не знаю, [кто стоит за атакой на саудовские НПЗ]. Я сразу на следующий день поинтересовался и у руководителей Службы внешней разведки, и у министерства обороны. Нет, мы не знаем», — сказал Путин.

В то же время, «чтобы никого не обидеть», российский президент не стал комментировать, кто мог бы быть причастен к инциденту, поскольку у Москвы «нет никакой достоверной информации по этому вопросу».

При этом глава государства призвал учитывать интересы Ирана — державы, «которая тысячелетиями находится на этой территории» и не может не иметь своих интересов в регионе.

«Где законные интересы, а где они переходят какие-то границы, — это предмет, конечно, обсуждения. Для того, чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы», — выразил уверенность политик.

Кроме того, Путин отметил, что «может разделять» озабоченности со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии, но выразил мнение, что все противоречия между ними и Ираном должны решать только эти государства.

Такой же метод президент предложил и для решения другой проблемы — иранской ядерной программы. Путин считает, что Иран, Израиль и США должны стремиться к разрешению противоречий, но при этом Тегеран должен следовать букве закона в вопросах исполнения договоренностей.

Чуть ранее Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — сказал Хаменеи.

По его словам, переговоры с США будут означать успех американской политики максимального давления на Иран.