«Российское дело»: экс-советник Трампа предстанет перед судом

Во вторник, 5 ноября, состоится судебное заседание по делу Роджера Стоуна — бывшего советника президента США Дональда Трампа. Его уголовное преследование связано с расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.

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Это не первая встреча Стоуна с судом. В феврале его чуть не отправили под стражу из-за публикации фотографии судьи в Instagram. На снимке также был изображен крест в кругу, который напоминает по форме мишени. Обвинение расценило это как потенциальную угрозу представителю правосудия.

Стоун принес извинения за «свою глупость». Он также попытался оправдаться за этот пост, сказав, что расценил знак на фото как «кельтский крест». При этом Стоуну лишь ужесточили условия залога. Ему запретили публично говорить о расследовании, исключение составляли заявления о собственной невиновности, а также сбор пожертвования в свою поддержку. Так, например, политический деятель отправлял камни со своей подписью всем, кто делал пожертвования в его фонд.

Что касается грядущего заседания, несмотря на то что официально бывший советник Трампа покинул его кампанию в 2015 году, два партнера обвиняемого сообщили, что в 2016-м во время выборов он сотрудничал с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Его целью якобы была дискредитация оппонента Трампа — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Перед самыми выборами в сеть попала служебная переписка экс-госсекретаря, которая, как считает сама Клинтон, и повлияла на исход выборов. Хотя в ноябре она обошла Трампа по голосам избирателей, (65,84 млн против 62,98 млн), за республиканского кандидата проголосовали 304 выборщика, а за Клинтон — 227. В итоге президентом страны стал Дональд Трамп.

После этого Демократическая партия заявила, что новоиспеченный американский лидер был в сговоре с российскими спецслужбами, вмешательство которых в выборы якобы и стало причиной победы Трампа.

В 2017 году на тот момент спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование так называемого российского дела. В частности, в нем упоминается фамилия бывшего советника главы США.

Следствие считает, что Стоун, больше известный как политический деятель, писатель и активист, общался с Ассанжем. Стоит упомянуть, что обвиняемый в 2015 году выпустил книгу под названием «Война Клинтон против женщин». В своем произведении он утверждал, что экс-госсекретарь частенько била своего супруга — бывшего президента Билла Клинтона.

«Стоун специализируется на таких полных ненависти «разоблачениях», и поэтому я бы не доверяла его теориям и выводам», — рассказывала «Газете.Ru» профессор политических наук Университета Дьюка Элен Мицкевич.

Итак, обвинения были предъявлены, однако политик их отрицал и на допросах заявлял, что не общался с основателем WikiLeaks. Ассанж, в свою очередь, также утверждал, что не имел связи со Стоуном.

Тем не менее, экс-советника Трампа арестовали 25 января 2019 года в связи с расследованием Роберта Мюллера. Он утверждал, что у следствия есть доказательства связи Стоуна с WikiLeaks и его основателем Джулианом Ассанджем.

66-летнего политического деятеля арестовали у него дома в городе Форт-Лодердейл. Произошло это на следующий день после того, как большое жюри приняло обвинительное заключение в отношении Стоуна, говорится на сайте минюста США.

При этом, как утверждает адвокат Трампа Джей Секулов, обвинения против бывшего советника президента США не касаются «российского дела».

«Сегодняшнее обвинительное заключение не предполагает какого-либо сговора с Россией со стороны Роджера Стоуна или кого-либо еще. Обвинительное заключение касается предполагаемых ложных заявлений господина Стоуна конгрессу», — заявил он 25 января 2019 года.

Основное обвинение действительно состоит именно в том, что Стоун давал ложные показания. В частности, он «ложно отрицал наличие записей, который содержат доказательства этого взаимодействия», указывал американский минюст. Кроме того, политику инкриминируют оказание давления на свидетелей по своему делу.

Сам Трамп, хорошо знающий Стоуна, после его задержания сказал, что началась «величайшая охота на ведьм в истории страны». В интервью изданию The Daily Caller американский президент тогда предположил, что, возможно, обратится к ФБР с просьбой пересмотреть свою политику после жесткого рейда в доме своего бывшего советника.

«Вы знаете, я остался в стороне от всей этой ситуации, потому что не было никакого сговора [с Россией] вообще. Ничего неправильного не делал. И, честно говоря, я мог бы вмешаться гораздо раньше. Я мог бы закончить это очень легко, если бы захотел», — считает Трамп.

Стоит отметить, что Стоуна спустя какое-то время отпустили под залог, сумма которого составила $250 тыс.

Помимо переписки у следствия есть еще показания бывшего адвоката главы США Майкла Коэна. В феврале этого года он рассказал в американском конгрессе о связи Стоуна и Ассанжа.

В частности, он упомянул диалог Трампа и его бывшего советника, который якобы произошел в 2016 году. По телефону Стоун сообщил президенту о своем разговоре с Джулианом Ассанжем, который сказал, что «через пару дней будет массовый выброс электронных писем, которые нанесут ущерб [предвыборной] кампании Хиллари Клинтон». Коэн отмечал, что Трамп на это известие ответил: «Разве это не здорово».

Вместе с тем бывший адвокат президента США не смог привести каких-либо фактов, которые указывали бы на сотрудничество Трампа или кого-то из его штаба с Россией, чтобы как-то повлиять на исход выборов 2016 года. «Поднимались вопросы о том, знаю ли я какие-либо прямые данные о том, что господин Трамп или его штаб сговаривались с Россией. Я хочу ясно сказать, что я такого не знаю. Но у меня есть подозрения», — сказал Коэн.

В Кремле заявление американского юриста комментировать не стали. «Знаете, у Кремля нет показаний Коэна. Не хочется в этом копаться, это не наша повестка дня, пусть американцы этим занимаются», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трамп, в свою очередь, назвал показания своего бывшего адвоката «фейковыми». »[Коэн] много врал, это очень интересно, он не соврал только по поводу одного, он сказал: сговора с русскими не было», — сказал Дональд Трамп.

Доказать сговор американского президента с российскими властями не смог и Мюллер. В мае этого года он обнародовал результаты своего расследования. Так, он сообщил, то не удалось найти каких-либо доказательств, которые указывали бы на сотрудничество Трампа или его штаба с российскими спецслужбами. Он посчитал «неправильным» выдвигать обвинения, когда у следствия не хватает оснований для этого.

«Руководствуясь этими принципами, мы пришли к выводу, что не вынесем определенного суждения относительно того, совершал ли президент преступления», — заявил Мюллер.

В своем докладе Мюллер отметил, что во время выборов попытки вмешательства все же были. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы», — утверждал он. Москва отрицает все эти обвинения.

Вслед за обнародованием основных положений доклада, Мюллер заявил, что официально закрывает свой офис, а сам «покидает министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни».

Трамп на доклад отреагировал победным постом в Twitter, написав, что ничего нового он от Мюллера не услышал. «Не было достаточных свидетельств и потому в нашей стране человек [считается] невиновным. Дело закрыто!» — добавил глава США.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.

Вместе с тем он отмечал, что расследование бывшего спецпрокурора «было незаконно начатой мистификацией, которой никогда не должно было произойти». «Это большая и пустая трата времени, энергии и денег — если быть точным, $30 млн», — подчеркнул глава государства.

Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула объективность расследования комиссии Мюллера. «Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом, он провел объективное разбирательство», — заявил президент России Владимир Путин, отметив, что отношения двух государств за эти два года ухудшились.