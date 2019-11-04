Получили зачет: Могерини похвалила страны поддержавшие санкции против РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини поприветствовала продление санкций против России со стороны Черногории, Албании и Норвегии.

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Заявление «о согласовании определенных стран относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» опубликовано на сайте ЕС.

«Черногория, Албания и Норвегия обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему решению Совета [о продлении санкций]. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — указано в комментарии.

Ранее в сентябре евросоюз в очередной раз одобрил продление санкций против России на полгода.

Между тем, накануне глава губернского совета Финнмарка, самой крупной административно-территориальной единицей Норвегии, Рагнхильд Вассвик выступила за отмену санкций в отношении России. Свое мнение она высказала в статье для издания iFinnmark.

По словам Вассвик, прежде всего санкции затрагивают двухстороннее сотрудничество, а потому влияют на норвежских представителей бизнеса. В то же время, отметила она, Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, которая уже начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке.

«Это делает Россию сильнее, а не слабее», — считает норвежский политик.

Кроме того, заявила Вассвик, «странно и неестественно» вводить ограничительные меры в отношении тех, кто считается добрыми соседями.

«Не слишком ли наивно думать, что с помощью принуждения и санкций можно изменить экономические и геополитические приоритеты России?», — задалась вопросом Вассвик.

В то же время она призвала задуматься о том, есть ли более эффективные методы, «такие как торговля и диалог».

Чуть ранее предложение Левой партии Германии о смягчении антироссийских санкций было отклонено бундестагом. Таким образом, Германия отказалась содействовать смягчению санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

«Левые» предлагали правительству ФРГ «оказывать содействие шагам по недопущению» повторных антироссийских ограничительных мер на уровне Евросоюза, передает НСН.

Санкции, как утверждают авторы законопроекта, совершенно бессмысленны с экономической точки зрения и «не решают старые проблемы, а создают новые».

Кроме того, парламент ФРГ рассмотрел инициативу фракции «Альтернативы для Германии» (AfD) в поддержку новой политики в отношении России. Законопроект предлагал «сотрудничество вместо противостояния».

В середине прошлого месяца газета Handelsblatt опубликовала исследование экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций».

В документе говорится о том, что лишь немногим более половины от общего убытка из-за антироссийских санкций несет сама Россия. Каждый месяц из-за санкций обе стороны недополучают $4 млрд, причем на плечи стран Запада ложится до 45% ущерба.

Выводы в статье называются «поразительными»: 92% потерь ложатся на Евросоюз, а Германия несет на своих плечах 38% от этой суммы, или – $667 млн в месяц. В исследовании говорится также, что компании Франции не смогли компенсировать потери из-за западных санкций в отношении России даже за счет экспорта в другие страны.

Одиночные заявления стран Евросоюза о желании отменить санкции против России не дадут результата, инициатором должна выступить сразу группа государств – считает бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

По его словам, единичный автономный отказ от антироссийских рестрикций поставит ту или иную страну под удар со стороны всего ЕС. При этом, мало какая европейская страна считает антироссийские санкции полезными для себя, по сути, пользу получают лишь США.

Отношения Москвы и ЕС обострились после начала конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России. Киев обвинил РФ во «вмешательстве» и «аннексии», Москва все обвинения категорически отрицает и неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав России законным путем — в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, передает ФАН.