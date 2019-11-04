«Изменил курс»: в конгрессе накинулись на Трампа из-за нефти

Член американского конгресса Тулси Габбард заявила, что президент США Дональд Трамп ставит своей целью захват месторождений нефти в Сирии. При этом член палаты представителей США от Гавайев Габбард, которая претендует на выдвижение в президенты от Демократической партии, отметила, что Трамп «изменил курс».

«Задача, поставленная перед американскими войсками, заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность американского народа и национальную безопасность США. К сожалению, президент Трамп изменил курс — раньше он выступал за возвращение американских войск из Сирии на родину, а теперь он хочет их оставить в Сирии не для того, чтобы бороться с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России и ряде других стран), а для охраны нефтяных месторождений, не принадлежащих США», — сказала член Демпартии.

Габбард отдельно указала, что нефтяные месторождения, которые сейчас «охраняются» американцами принадлежат народу Сирии, который лишается основного источника необходимых для выживания ресурсов и энергии.

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«Это является очередным примером и свидетельством современного захвата, происходящего в Сирии с 2011 года. Сирийский народ лишают основного источника ресурсов и энергии, которые нужны, чтобы выживать и начать налаживать жизнь. Это пример тактики бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую, как я убеждена, не надо было и начинать и которую нужно прекратить сейчас», — добавила Габбард.

Стоит отметить, что с этим заявлением она выступила в эфире любимого телеканала американского главы — консервативного Fox News.

Несмотря на уход военных США с большей части северо-востока Сирии, некоторые подразделения все еще остаются в районе нефтеперерабатывающих заводов Аль-Талака,а также Эль-Омар. При этом американцы по-прежнему блокируют сирийцам доступ к энергоносителям, которые крайне необходимы для восстановления страны.

В начале ноября Трамп заявил, что ни он, ни правительство США не готовы позволить террористам ИГ захватить нефтяные месторождения в Сирии.

«Мы никогда не позволим боевикам заполучить эти месторождения вновь», — пообещал Трамп в своем Twitter. Он также упомянул, что отвоевать у боевиков месторождения удалось при поддержке курдов.

Председатель комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерал Марк Милли на прошедшей неделе подчеркнул, что американцы собираются сохранять контроль над нефтяными полями компании Conoco в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

При этом в конце октября оборонное ведомство России опубликовало фотографии, сделанные космической разведкой, которые свидетельствуют о контрабанде нефти из Сирии со стороны американцев.

В министерстве подчеркивают, что снимки доказывают, как «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов «Исламского государства» в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».

«Американцы предали курдов — своих союзников на востоке Сирии. При этом они держатся за нефтяные месторождения в этом регионе САР», — говорила ранее «Газете.Ru» советник генерального директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

В то же время, по ее словам, удержаться в этих районах с ограниченными войсками американской стороне будет непросто. Тем более, что власти Сирии пытаются вернуть под собственный контроль всю территорию страны.

Недавно лидер Сирии Башар Асад назвал Трампа «лучшим» главой страны именно в контексте откровенности американского лидера насчет нефтяных месторождений в САР.

Асад отметил, что американский глава прямо и открыто заявляет, что США хотят нефть, хотят от кого-то избавиться или предоставлять услуги за деньги.

«Что может быть лучше, чем откровенный враг?» — отметил Асад. По его словам, «такова реальность американской политики», а Трамп «наиболее прозрачен».