Не тот уровень: лидеры АСЕАН проигнорировали приглашение США

Большинство лидеров стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не прибыли на саммит с участием США, куда они были приглашены американской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятие прибыли лишь трое глав правительств – премьер Таиланда Прают Чан-Оча, председательствующий в организации в 2019 году, а также его коллеги: премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук и премьер Лаоса Тхонглун Сисулит.

Остальные страны АСЕАН отправили на встречу министров иностранных дел и глав других ведомств. «Это решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США», — заявил глава минфина Филиппин Карлос Домингес.

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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс решили не приезжать в Бангкок из-за предвыборной кампании в Америке. Вместо этого на встречу с лидерами АСЕАН отправились министр торговли Уилбур Росс и помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он же зачитал обращение Трампа к лидерам АСЕАН – американский президент предложил в начале 2020 года провести еще один специальный саммит, но уже в Вашингтоне. Кроме того,

помощник Трампа обвинил Китайскую народную республику (КНР) в «закрытии доступа для стран региона к углеводородам Южно-Китайского моря».

Конфликт между США и КНР вокруг Южно-Китайского моря все больше напоминает пороховую бочку. Еще в прошлом году телеканал CNN сообщал, что Китай в дальнейшем может претендовать на всю акваторию Южно-Китайского моря в качестве своей суверенной территории, в настоящее время Пекин агрессивно отстаивает свой суверенитет на фоне претензий со стороны нескольких государств Юго-Восточной Азии.

При этом через Южно-Китайское море проходит треть мирового судоходства и пролегают некоторые из самых оживленных воздушных коридоров мира.

«Китай не собирается сокращать попытки контролировать Южно-Китайское море во всей совокупности. В основном, китайцы хотят сделать Южно-Китайское море своим озером», — полагает Малкольм Дэвис, старший аналитик по оборонной стратегии Австралийского института стратегической политики в Канберре.

Вашингтон, однако, не планирует отступать. Администрация Дональда Трампа обвиняет Пекин в том, что строительство Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море ставит его под полный контроль КНР. Кроме того, он считает, что военные корабли США продолжат операции вблизи спорных островов Спратли.

Китайские эксперты в свою очередь призывают к более агрессивному ответу американцам. Дэвис полагает, что Пекин может объявить Южно-Китайское море суверенной территорией, спровоцировав Вашингтон на ответ.

Враждебные действия Пекина могут также поставить под угрозу отношения Китая с АСЕАН, и конфликт со странами Ассоциации может приобрести международный масштаб.

«США, скорее всего, не будут участвовать в подобных инцидентах, но в зависимости от фактов и степени эскалации, это может привести к тому, что ВМС США окажутся в сложной ситуации с китайскими ВМС», — говорится в публикации.

Вице-президент США Майкл Пенс год назад на саммите АСЕАН в Сингапуре заявил следующее: «Наше видение Индо-Тихоокеанского региона не исключает ни один народ. Оно требует того, чтобы каждая страна относилась к своим соседям с уважением, уважала суверенитет наших стран и международные правила порядка».

Так он осудил китайские претензии на господство в Южно-Китайском море. Лидеры стран АСЕАН в целом американское видение ситуации поддержали и решили стремиться к деэскалации в регионе.

Корабли ВМС США регулярно пытаются проходить мимо подконтрольных КНР островов. В 2018 году эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая Luyang приблизился к эсминцу Тихоокеанского флота ВМС США USS Decatur на опасное расстояние. В китайском МИДе подчеркнули, что американский корабль вошел в прилегающие к островам воды «без разрешения властей КНР», и в связи с этим в район был отправлен китайский корабль.

В конце мая 2018 года Китай заявил протест в связи с проходом двух кораблей ВМС США — ракетного эсминца USS Higgins и ракетного крейсера USS Antietam — возле спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. МИД КНР настоятельно призвал Вашингтон прекратить нарушать суверенитет КНР, а китайское минобороны считает, что США «навредили построению стратегического взаимного доверия».