Побить рекорд двадцатых: синоптики пообещали +13 в ноябре

Температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни будет бить столетние рекорды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного специалиста метеорологического бюро Москвы Татьяну Позднякову.

Хотя в понедельник, 4 ноября, значительного повышения температуры синоптики не ожидают, во вторник и среду столбик термометра может «с крайне высокой вероятностью» вырасти до 10 градусов Цельсия и выше. Для начала ноября такая погода является аномальной.

При этом в столичном регионе ожидаются осадки. В Москве ожидается от 11 до 13 градусов тепла, а в Подмосковье — до 14 градусов. При этом на юге России, в Краснодарском крае и Сочи, воздух и вода прогреются до +20...+25 градусов, поэтому можно будет купаться — даже для российских субтропиков в ноябре это редкость.

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Метеорологи полагают, что может быть побит температурный рекорд 1922 года — тогда воздух прогрелся до +10,3 градусов. Причиной тому — наступающие с Балканского полуострова субтропические воздушные массы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь заявил, что 5 ноября в столице температура воздуха может достичь «сумасшедших значений» для последнего осеннего месяца.

По словам Вильфанда, дневная температура в +12+14 градусов характерна для последних дней сентября. Рекорд побить при таких показателях вполне вероятно, добавил он.

В целом, отметил ранее специалист Гидрометцентра, за всю историю наблюдений 2019 год может стать самым теплым в России. Он «состязается» в этом с 2016 годом.

Ноябрьское тепло в Москве и окрестностях может привести к недомоганию из-за смены атмосферного давления. По словам врача-терапевта Виктора Лившина, на барометрические изменения реагируют сосуды, начинают перераспределяться жидкости внутри организма. Человек может чувствовать головные боли, неприятные ощущения в груди и тяжесть в ногах.

«Изменение погоды несет с собой и перемену атмосферного давления, которое влияет на человеческий организм», — подчеркнул специалист.

В группе риска, добавил Лившин, находятся пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Чтобы избежать возможных последствий теплого ноября, врач-терапевт рекомендовал вести активный образ жизни и следить за рационом.

В ответ на это главный кардиолог Москвы Елена Васильева заявила, что метеочувствительность не имеет научных доказательств. Связь самочувствия с погодными изменениями отмечают в основном люди, имеющие проблемы в кардиологии или с сосудами.

«Да и среди них таких не более 20%», — сказала кардиолог.

Она также подчеркнула, что небольшие колебания давления в течение дня обычно являются нормальными. Однако, по ее словам, при повышении артериального давления утром в покое следует обратиться к врачу.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Газете.Ru», что жителям столичного региона и центральной России стоит приготовиться к частой смене теплых и холодных температур в течение месяца — столь переменчивая погода характерна для предзимья.

«Тенденции изменения климата в Московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса. Мы видим, что начало зимы задерживается, это видно и по датам начала отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели. Исходя из климатических тенденций, в этом году тоже можно ожидать достаточно теплой осени и задержки начала зимы», — сообщил также специалист института физики атмосферы им. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

При этом в Москве на прошлой неделе температура уже опускалась ниже нуля и шел снег. Впрочем, продержался белый покров недолго, растаяв спустя сутки. На дорогах столицы, тем не менее, образовалась наледь, и многие автомобилисты с трудом избегали аварий, не успев сменить летнюю резину на зимние покрышки, обеспечивающие лучшее сцепление с поверхностью дороги.