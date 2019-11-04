Кино не поможет: посольство РФ раскритиковало фильм о Скрипалях

Художественный фильм об отравлении бывшего полковника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери раскритиковало посольство России в Лондоне. Об этом говорится на официальном сайте дипмиссии.

«Затруднительно комментировать фильм, который пока не вышел в свет», — подчеркнули российские дипломаты. Однако вряд ли такое кино поможет установить истину относительно инцидента. Заменить собой полноценное и объективное расследование фильм не в состоянии, убеждены в посольстве РФ.

«Британские журналисты вместо того, чтобы требовать от собственных властей ответов <...>, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», – говорится в сообщении посольства.

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Сообщается, что на главные роли в многосерийном фильме об отравлении Скрипалей были утверждены обладательница награды Британской академии кино и телевидения актриса Анна-Мари Дафф, а также Рейф Сполл, известный по своим ролям в фильмах Эдгара Райта. В проекте также будут задействованы Марк Эдди — исполнитель роли короля Роберта Баратеона из сериала «Игра престолов», а также сыгравшая в фильме «Сумерки» Мианна Беринг — она ранее играла в театральном спектакле об отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на скамейке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли, осматривавший дом перебежчика.

Московский окружной военный суд в августе 2006 года вынес приговор Скрипалю. Его признали виновным в госизмене и шпионаже. За передачу секретных сведений Скрипаль получил от британской SIS порядка $100 тысяч, после каждой встречи получая $5-6 тысяч. Срок заключения в колонии строгого режима составлял 13 лет.

По словам самого бывшего полковника, он присягу давал не Российской Федерации, а СССР.

Свой срок Скрипаль отсидел не полностью — в 2010 году президент РФ Дмитрий Медведев амнистировал Скрипаля и ряд других шпионов, чтобы обменять их на российских разведчиков, задержанных в США (в их числе была Анна Чапман). Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

Отравление Скрипалей оказалось не последним эпизодом в громком деле. Через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата.

Лондон решил заморозить двусторонние контакты с Российской Федерацией. Также британский МИД отозвал приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить страну с официальным визитом — однако, по словам представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, Лавров и не соглашался приезжать в Великобританию.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

«Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — подчеркнул представитель Кремля.