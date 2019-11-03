Тысячи и миллионы: ООН подсчитала убитых в Донбассе

Более 3,3 тыс. мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов, сообщает в Twitter Организация объединенных наций (ООН).

Ранения в ходе войны получили 9 тыс. человек. Внутренними переселенцами в пределах Украины были вынуждены стать порядка 1,3 млн человек.

Еще 3,5 млн жителей региона нуждаются в помощи. «Линия соприкосновения» длиной 427 километров перекрыла доступ к необходимым социальным услугам, говорится в отчете ООН.

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Украина при этом не готова к прямым переговорам с жителями самопровозглашенных республик. Об этом говорил и глава страны Владимир Зеленский, хотя это требование является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев. Тем не менее, определенные подвижки на переговорах в Минске происходят — пусть и не без трудностей.

Одновременно с этим Киев по-прежнему пытается назначить основным виновником конфликта в Донбассе власти Российской Федерации, но безуспешно. Заместитель министра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявлял еще в 2017 году, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии РФ в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подчеркнул чиновник.

Наконец, еще в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками.

1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера», подписывать которую Киев отказывался долгое время. Постпред России при контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания заявил, что удалось преодолеть сопротивление украинской делегации и был «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Согласно «формуле», в день выборов особый статус для региона вводится временно, а после опубликования позитивного отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на парижской встрече «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии — еще в 2015 году.

Неделей позже бойцы украинского добровольческого полка «Азов» вопреки соглашению заняли село Золотое в Донбассе и отказались уходить. По словам лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого, «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность и «будут защищать каждый сантиметр украинской земли».

Спустя еще одну неделю украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявила, что приступит к выполнению политической части «Минска» только при условии роспуска самопровозглашенных республик Донбасса. В числе прочих условий Киев назвал прекращение огня, вывод иностранных войск с юго-востока Украины и разведение сил на линии соприкосновения. Такую позицию огласила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Впоследствии стороны решили вопрос с отведением своих сил от «линии соприкосновения». 1 ноября руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что Киев и Луганск завершили процесс разведения сил у Золотого.

Украинская сторона между тем рассматривает вопрос о дальнейшем восстановлении региона. Несколько дней назад министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев может потребовать от Москвы репараций за пять лет войны. По его словам, именно российская сторона якобы несет ответственность за разрушение Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Криклия указал, что именно Украина начала войну на своей собственной территории. По его словам, Москва делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании до сих пор не разрешенной проблемы.