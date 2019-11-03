Выбитый зуб: Богдан подрался с главой СБУ?

В высших эшелонах украинской власти снова произошла драка — как сообщает местный журналист Станислав Речинский, в офисе президента страны пытались выяснить отношения с помощью рукоприкладства собственно глава офиса Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

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По словам Речинского, причиной конфликта стал спор по поводу кандидатов на пост руководителя Главного следственного управления СБУ, а также факт увольнения двух заместителей Баканова. В итоге в ходе потасовки Баканов якобы выбил зуб Богдану. Как указал Речинский, с тех пор Богдан не появлялся на работе, передает ФАН.

В Сети с юмором восприняли эту новость.

«Хорошо, что они как в Рейхсканцелярии оружие при входе оставляют. Поубивали бы друг друга в кадровых дискуссиях», — написал один пользователь.

«И шо здесь плохого?» — ответил ему другой.

Позднее Богдан прокомментировал произошедшее.

«Баканов, не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!» — написал чиновник в Facebook и сопроводил пост фотографией улыбающегося себя с празднования Хэллоуина.

Четыре дня назад фракция президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовала за отказ от создания Временной следственной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе пожара в Доме профсоюзов погибли 48 противников «майдана».

Такой результат голосования стал поводом к драке в сессионном зале Верховной рады – первому подобному инциденту в новом составе.

Потасовка началась с того, что около 20 нардепов вышли в проход между рядами кресел и стали громко спорить по поводу законопроекта.

Очень быстро словесный конфликт перешел в рукоприкладство, в котором активное участие приняли один из «Слуг народа» Виталий Безгин, заместитель председателя фракции власти Николай Тищенко, а также парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик.

В этой связи другой член «Оппозиционной платформы» Ренат Кузьмин указал, что отказ от расследования трагедии в Доме профсоюзов на парламентском уровне показывается эфемерность утверждений «Слуг народа» об их приверженности «демократическим ценностям».

Он также поделился ощущением того, что ветвями исполнительной и законодательной властей на Украине по-прежнему управляют не ставленники Зеленского, а экс-президент страны Петр Порошенко и бывший спикер Рады Андрей Парубий.

«Парламент превращается в площадку КВН», — добавил Кузьмин.

Стоит отметить, что другие органы украинской власти также практикуют массовые потасовки во время официальных заседаний. Так, в понедельник, 28 октября, в Киеве на заседании суда по переименованию Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевич произошла драка между участниками процесса.

В ходе слушания несколько общественных организаций выразили недоверие составу судей, после чего была объявлена пауза. В результате между сторонниками и противниками декоммунизации произошла драка, передает НСН. В самый ее разгар всех присутствующих эвакуировали из-за сообщения о минировании здания.

Впрочем, украинские политики дерутся за власть во всех смыслах не только на официальных аренах — в сентябре нынешнего года депутаты Верховной рады Украины устроили драку в одном из ресторанов в центре Киева.

В потасовку ввязались депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев.

На место драки прибыла полиция, однако нардепы отказались давать какие-либо объяснения, в связи с чем причина ссоры осталась неизвестной. После случившегося Алексеев обратился за медицинской помощью, медики обнаружили у депутата перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

В том же месяце в Николаевской области депутаты подрались из-за разногласий по бюджету. Инцидент произошел около департамента инфраструктуры горсовета Южноукраинска между депутатами Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.

По словам последнего, коллега напал на него из-за «борьбы за бюджет». Бабич объясняет произошедшее тем, что Курдасов оказывал на него давление и оскорблял его супругу, недавно занявшую должность и.о. директора департамента инфраструктуры.