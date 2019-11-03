«Они ужасные люди»: почему Трамп возненавидел Украину

Глава Белого дома Дональд Трамп с самого начала своего срока плохо относится к Украине, пишет The Washington Post. В подтверждение своих слов издание приводит случай, произошедший в мае нынешнего года, когда три советника Трампа встретились с ним в Овальном кабинете в попытке убедить в том, что новый украинский лидер является союзником, заслуживающим поддержки Вашингтона.

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По словам нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников администрации президента США, знакомых с ситуацией, едва советники начали разговор, как Трамп резко одернул их, заявив, что все руководство Украины вступило в сговор с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию в 2016 году.

«Они пытались меня сместить», — сказал американский лидер.

Министр энергетики Рик Перри, руководитель той группы, заверил Трампа в том, что новый украинский президент отличается от предыдущих, является реформатором и даже цитировал главу Белого дома Рональда Рейгана в своем инаугурационном выступлении.

Но чем сильнее советники высказывали поддержку Киеву в Овальном кабинете, тем больше Трамп сопротивлялся.

«Они ужасные, коррумпированные люди», — сказал президент США.

В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.

«Мы никогда не могли этого понять. Были обвинения в том, что Киев каким-то образом работал в пользу президентской кампании [кандидата от Демократической партии Хиллари] Клинтона. Он просто ненавидел Украину», — признался один из них.

В конце прошлого месяца сообщалось, что за две недели до инаугурации президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с членами своей команды давление, оказанное на него Дональдом Трампом и его юристом Рудольфом Джулиани. Об этом сообщало агентство Associated Press со ссылкой на три источника.

Трамп якобы добивался от избранного украинского президента запуска антикоррупционного расследования против нефтегазовой компании Burisma, членом правления которой с 2014 года являлся Хантер Байден – сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, являющегося конкурентом Трампа в борьбе за президентское кресло на выборах в 2020 году.

Один из источников заявил, что на встрече с предвыборным штабом Зеленский обсуждал, как ему «справляться с давлением со стороны Вашингтона». Изначально же на этой встрече собирались обсуждать «энергетические вопросы».

Предположительное давление Трампа на Зеленского может стать поводом для импичмента американского президента.

Если он требовал от Киева расследовать дело Burisma и Хантера Байдена, то таким образом Трамп мог пытаться дискредитировать своего политического соперника — Джо Байдена.

Ранее Трамп также заявлял, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти — об этом писал The Washington Post.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?» — указывал источник в Белом доме.

В конце сентября в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. О своем решении он объявил на следующий день после публикации анонимного сообщения сотрудника Службы национальной разведки США, который рассказал о якобы давлении Трампа на Зеленского в телефонном разговоре 25 июля.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, Курт Волкер советовал Зеленскому выполнить требования Трампа.

Спецпредставителя на этой встрече сопровождал посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

После этого в конгрессе США стали готовить документы для начала процедуры импичмента Трампа. Председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса Адам Шифф заявил о намерении добиваться публикации стенограммы разговоров президента России Владимира Путина и Трампа, передает ФАН.

Политики в Вашингтоне даже заявляли о причастности России к украинскому скандалу, но доказательств не привели, передает НСН.

Вскоре пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила: администрация готова к тому, что Дональд Трамп покинет свой пост досрочно. Хотя она призналась, что не считает главу государства виновным.

«Этот телефонный звонок с иностранным лидером (президентом Украины Владимиром Зеленским. — «Газета.Ru») был обычным», — добавила Гришэм.

Гришэм уточнила, что судьба Трампа пока неизвестна, однако исход может быть любым.