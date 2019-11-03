Распад коалиции? Как Додон теряет Молдавию

В Молдавии стартовал второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, голосование проходит в 387 населенных пунктах из 898. Выборы также вновь состоятся в столице страны Кишиневе, где во время первого тура ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов.

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Первый тур местных выборов в Молдавии прошел 20 октября, по его итогам были избраны мэры 518 населенных пунктов. Кандидаты от президентской Партии социалистов (ПСРМ) заняли места в 124 мэриях различного уровня, их результат уступает некогда правящей Демпартии, чьи представители выиграли в 192 городах и селах. Остальные места были разделены между независимыми кандидатами, членами блока ACUM, либерал-демократами, партией «Шор» и «Нашей партией».

На выборах в Кишиневе среди 17 кандидатов гонку возглавили двое — социалист Ион Чебан (40%) и лидер правой Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (31%). Так как ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50%, в городе вновь состоится голосование. Однако во втором туре кандидатам нужно лишь набрать большинство, определенного процентного барьера в этот раз нет.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Илья Брутер, в первом туре социалисты себя показали очень плохо.

«Фактически они не смогли нигде продвинуться, за исключением двух-трех случаев, которые носят частный характер. Больше всего пользы первый тур принес партии «Шор» и «Нашей партии», они показали более чем достойный результат», — считает эксперт.

Дело в том, что выборы во втором по величине городе страны Бельце выиграл именно глава «Нашей партии» Ренато Усатый. Политик получил 65% голосов, тогда как кандидат от социалистов Александр Нестеровский набрал лишь 16%.

Первый тур местных выборов прошел свободно и демократично, уверен президент Молдавии Игорь Додон. Тревожным сигналом, по его мнению, стала только низкая явка — 41,68%. Политикам необходимо прислушаться к избирателям, которые отказались голосовать, считает глава страны.

Стоит отметить, что сразу после выборов Додон обратился к социалистам и блоку ACUM («Действие и солидарность» и Платформа «Достоинство и Правда»), которые входят в правящую коалицию в парламенте. Президент призвал партии помнить о необходимости работать сообща для улучшения жизни граждан Молдавии.

Однако в преддверии второго тура Додон сменил свою риторику, заявив, что не исключает распад правящей коалиции после завершения местных выборов.

«После выборов будут очень сложные дискуссии. Могу вас заверить, что с определенными персонами мы больше не сядем за стол переговоров», — подчеркнул Додон.

Когда президент Молдавии говорил об определенных проблемах коалиции, отмечает Брутер, он прежде всего имел в виду лидера правой Платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

«Додон расценил отношения с Нэстасе как негативные. Нэстасе вообще достаточно своеобразный человек, и его участие в избирательной кампании в Кишиневе было в целом на руку Додону», — уверен эксперт. По его словам, президенту выгодна победа Нэстасе в столице, потому что тогда он покинет правительство.

К слову, противоречия между социалистами и блоком ACUM существовали еще до формирования коалиции. Дело в том, что ПСРМ Додона придерживается пророссийской позиции, а блок либеральных партий делает уклон в сторону Запада. Если президент Молдавии настаивает на необходимости развития стратегических отношений с Москвой, то лидеры ACUM ставят в приоритет евроинтеграцию страны.

Разногласия в области внешней политики являются главным камнем преткновения для партий, однако они все же смогли сформировать коалицию. Это взаимодействие было вызвано крайней необходимостью — социалисты и ACUM объединились, чтобы окончательно положить конец правлению главы Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Партия Плахотнюка потерпела поражение на февральских выборах в парламент, но отказалась отдавать власть, спровоцировав в стране политический кризис. На сторону Демпартии встал Конституционный суд, который отстранил от власти Додона и назначил исполняющим обязанности президента демократа Павла Филипа. Суд отменил свой вердикт лишь после того, как представители США, ЕС и России поддержали победителей парламентских выборов — социалистов Додона.

Формирование коалиции ПСРМ и блока ACUM позволило убрать подконтрольное Демпартии правительство и положить конец политическому кризису, но противоречия между ними никуда не ушли. В последнее время споры достигли своего пика, сам президент Молдавии отмечал, что блок ACUM игнорирует инициативы социалистов, а Нэстасе допускает жесткие высказывания в отношении ПСРМ. При этом Додон в целом позитивно оценивал действия премьер-министра Майи Санду — главы партии «Действие и солидарность».

Додона и Санду беспокоит такой «реактивный человек», как Нэстасе, уверен эксперт Брутер, но возможная победа лидера Платформы «Достоинства и Правды» на выборах в Кишиневе может помочь правящей коалиции.

«Нынешнее влияние Нэстасе на правительство, и так уже не слишком большое, станет еще меньше. Понятно, что пути партий, входящих в правящую коалицию, несколько расходятся. Додон отчасти боится этого, понимая, что коалицию желательно сохранить до президентских выборов, которые будут уже через год», — добавил эксперт.

При этом возможный распад коалиции может привести к очередному политическому кризису в Молдавии. Дело в том, что победители февральских выборов — социалисты — получили 35 мест в парламенте, а этого недостаточно для формирования большинства. На втором месте по мандатам Демпартия, у них 29 мест. Третью позицию занимает ACUM — 24 мандата, на четвертой позиции «Шор» с семью местами, и еще два мандата получили независимые кандидаты.

При выходе социалистов из коалиции с ACUM у них есть не так много вариантов, с кем сформировать новое правительство. Наиболее актуальным из них является Демпартия, которая после провала на выборах ушла в оппозицию, но в ПСРМ против такого расклада.

Однако, по мнению Брутера, объективное расхождение в правящей коалиции, скорее, может привести к выходу партии Нэстасе, но это не станет причиной ее распада.

«Голосов Санду достаточно для коалиции без Нэстасе. Но существующая коалиция в любом случае останется до президентских выборов. Тем не менее, учитывая сложные отношение Нэстасе как с Санду, так и с Додоном, как стороны будут себя вести в этой ситуации, остается определенным вопросом», — подытожил Брутер.