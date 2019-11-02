«Украинские банды»: посол объяснил скандальные слова Макрона

Посол Франции в Киеве был вызван в МИД Украины, где объяснился по поводу слов французского лидера Эммануэля Макрона о том, что он отдает предпочтение легальным мигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар перед «нелегальными украинскими или болгарскими бандами».

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При этом, как говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, французский посол указал на отсутствие претензий у Макрона к тем украинцам, которые законно находятся во Франции в туристических целях.

«Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — резюмирует МИД Украины.

Также в ходе визита французского посла в МИД стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем по-прежнему сохраняется полное взаимопонимание при сотрудничестве в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон считает, что Украину ждет коллапс в течение пяти лет, если прекратится поступление извне финансовых средств от трудовых мигрантов, покинувших страну, а также усилится поток массовой миграции трудоспособного населения.

По его словам, люди в настоящее время активно покидают страну и «пока еще» пересылают на Украину много денежных средств. Это позволяет компенсировать платежный баланc.

«Когда выехавшие за границу украинцы там окончательно осядут, перевезут туда семьи, перестанут сюда слать деньги — не знаю, сколько нужно — может, три года, четыре, пять. А такие люди есть и сейчас, кто-то уже и не связывает себя с надеждами на возвращение. Когда это приобретет более массовый характер, то поддерживать инфраструктуру в таком государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 млн человек, будет намного сложнее», — сказал эксперт.

Трудовыми мигрантами, по последним официальным данным, являются около 3,2 миллиона украинцев. Такие цифры содержались обзоре министерства финансов Украины прошедшим летом. Таким образом, трудиться за границу выезжает почти каждый пятый работник страны.

«По данным Минсоцполитики, за рубежом находятся 3,2 миллиона трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет», — говорилось в отчете.

Тем не менее реальные цифры могут оказаться вдвое выше.

«Думаю, что это не полные данные. Уверен, что без учета Донбасса. На самом деле, как минимум, в два раза больше, Украина экспортирует рабочую силу за пределы страны», — отмечал бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов.

По его словам, Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшие увеличение объема денежных переводов в страну от трудовых мигрантов: если 2018 году их сумма оценена в $11,6 млрд, то за 2019 год ожидается получить $12,2 млрд, говорил он.

Ранее Международный валютный фонд нарисовал весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы.

Это следует из нового доклада по демографии в Центральной и Восточной Европе, который опубликован на сайте МВФ, передает НСН.

Уже через 10 лет — к 2030-му — Украина лишится 15% рабочей силы, а к 2050-му — более 30%, отмечает фонд. Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будут 43,3% мужчин в возрасте 55-64 и лишь 26,6% женщин, передает ФАН.

В августе нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу разрешений на временное проживание в России отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты — теперь срок рассмотрения заявлений о выдаче РВП сокращается с полугода до четырех месяцев.

Также разрешение на проживание без квот смогут получить беженцы или те, кто получил временное убежище в стране. Причем, как отмечается, данным законом могут воспользоваться и граждане Украины, которые намерены жить и работать в России на протяжении длительного периода времени.

Месяцем ранее Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам. Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — заявил Путин.

Украинцы, у которых имеется разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или удостоверение беженца, могут подавать документы на то, чтобы стать гражданином РФ.