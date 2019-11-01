«Корбин был бы плохим премьером»: как Трамп давит на Британию

В преддверии досрочных выборов в Великобритании ситуация накаляется. С момента объявления об их проведении прошло всего несколько дней, а лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже обвинил президент США Дональда Трампа во вмешательстве в электоральный процесс Британии.

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В четверг глава Белого дома дал интервью британской радиостанции LBC. Причем разговаривал с американским президентом лидер партии Brexit Найджел Фарадж.

«Я хотел бы, чтобы вы и Борис собрались вместе, потому что у вас действительно были бы какие-то цифры, потому что вы фантастически выступили на выборах, на последних выборах. Он очень уважает и любит вас. Я просто хочу, чтобы вы, двое парней, могли собраться вместе — я думаю, это было бы здорово», — сказал американский лидер.

У Бориса Джонсона и Найджела Фараджа действительно есть общие интересы. В британском парламенте они единственные лидеры, которые были готовы к Brexit без сделки и без промедлений. А вот лейбористы всячески пытаются если не сорвать, то затормозить процесс выхода Великобритании из состава ЕС.

В своем интервью Трамп не стеснялся в выражениях, отзываясь о лидере Лейбористской партии.

«Корбин был бы таким плохим премьером для твоей страны», — сказал глава Белого дома Фараджу.

В ответ на эти слова Джереми Корбин обвинил Трампа в попытках вмешаться в предвыборный процесс в Великобритании.

«Дональд Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона», — написал политик в Twitter.

Кроме того, он напомнил, что летом Трамп рассказал, что «на столе переговоров» по Brexit находится британская система здравоохранения (NHS). Лидер лейбористов также заверил, что в случае победы его партии американские корпорации уже не смогут «наложить на нее свои руки».

«Наша NHS не продается», — заключил Корбин.

Хотя Трамп и хвалил Бориса Джонсона, он, однако, раскритиковал в разговоре с Фараджем соглашение по Brexit, заключенное премьер-министром с Евросоюзом.

«Мы хотим торговать с Великобританией, а они хотят торговать с нами. Если честно, эта сделка... в определенных аспектах соглашения вы не сможете это сделать, вы не сможете торговать. Мы не можем заключить торговую сделку с Великобританией», — заявил Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, какие аспекты соглашения Джонсона помешают ему заключать торговые сделки с Лондоном. Пресс-секретарь премьер-министра сообщил «Би-би-си», что Джонсон не обсуждал с Трампом условия соглашения.

«Сделка премьер-министра возвращает контроль над нашими деньгами, законами и границами и позволяет нам заключать торговые соглашения с любой страной, которую мы выбрали, включая США», — добавил представитель премьера.

Глава Белого дома достаточно активно оказывал поддержку Джонсону еще на этапе выборов премьер-министра Британии, когда он боролся за пост лидера консерваторов. Трамп, судя по всему, намерен и дальше поддерживать своего британского товарища. Однако, несомненно, его критические заявления по соглашению Джонсона ударят по репутации премьера. Теплые отношения с Вашингтоном и перспективы плодотворного сотрудничества между странами после Brexit — один из козырей консерваторов.

В то же время заявление Трампа может повысить рейтинг Найджела Фараджа, который готов к решительному разрыву с ЕС. Лидер партии Brexit открыл свою предвыборную кампанию достаточно ярко, заручившись поддержкой президента США в прямом эфире.

В конце сентября Джонсон и Трамп договорились о заключении двусторонней торговой сделки. Как сообщал The Sun, соглашение между Лондоном и Вашингтоном станет крупнейшим в истории США.

Однако, судя по всему, Трамп мог и изменить свое отношение по этому вопросу после того, как Борис Джонсон заключил ЕС новое соглашение. В сентябре премьер обещал вывести Британию из Евросоюза 31 октября, и глава Белого дома одобрял готовность Джонсона к «жесткому» Brexit.

17 октября Брюссель, наконец, проявил благосклонность и пошел навстречу Лондону в вопросе будущего Северной Ирландии после выхода страны из состава ЕС.

В прежней версии соглашения предполагалось, что Северная Ирландия останется в едином рынке и таможенном союзе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не придумают другой способ обеспечить прозрачность границы с Ирландией.

Британский парламент был всерьез обеспокоен, что такой сценарий поставит страну в зависимость от ЕС на неопределенно долгое время.

Впрочем, когда до выхода Соединенного Королевства из Евросоюза оставалось две недели, стороны согласовали другой вариант сосуществования Северной Ирландии и Ирландии.

В соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве всей Великобритании, но также будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в Евросоюз через Северную Ирландию.

После окончания переходного периода соглашение будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов.

Что именно не устраивает Трампа — неизвестно, ведь Соединенное Королевство полностью выйдет из таможенного пространства ЕС и сможет заключать любые торговые соглашения с другими странами.