Удар по «стражам»: США ввели новые санкции против Ирана

Госдеп США сообщил, что вводит санкции против ряда иранских строительных компаний, которые, как считают в США, контролируются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — де-факто армией. КСИР подчиняется непосредственно главе Ирана аятолле Али Хаменеи.

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В санкционном списке говорится о запрете продажи Ирану определенных видов стали, титана, угля, графита, а также программного обеспечения для индустриальных нужд. Все это, как отмечает Reuters, — материалы, которые используются в строительном секторе Ирана. Он приносит большой доход и, по мнению американской стороны, косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции — организацией, которую США считают террористической.

Для Ирана же КСИР — элитное военизированное формирование. Оно было основано в 1979 году на волне иранской исламской революции и впоследствии стало частью вооруженных сил Ирана. В состав организации входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. «Стражи» также занимаются подготовкой добровольческих отрядов народного ополчения.

КСИР известен участием в военных действиях в Сирии на стороне сил президента Башара Асада. Организация связана с ливанской шиитской радикальной политической силой «Хезболла», также присутствующей в Сирии. В составе «корпуса» более 120 тыс. человек.

Боевое крещение КСИР получил во времена ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Из нее «стражи» вышли «мощной, проверенной в боях силой», отмечается в опубликованной в 2012 году в США книге «Иранская революционная гвардия: пока Америка спит, опасность растет».

Одновременно с вводом новых санкций США вновь продлили действие отсрочек, которые позволяют компаниям из России, США и ЕС работу на гражданских объектах Ирана. Это означает, что фирмы из этих стран могут поставлять оборудование в Иран, которое предназначено для работы на ядерных объектах гражданского назначения.

Как отмечает агентство Reuters, новое решение Госдепа США «отражает усилия по ужесточению давления на Иран, введя более широкие возможности для его экономики под санкциями, оставив при этом дверь для дипломатии».

Администрация Трампа вышла из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, позволявшей этой стране заниматься развитием мирного атома под контролем МАГАТЭ, в обмен на снятие санкций. Соглашение было одобрено США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германий.

Президент США начал кампанию максимального экономического давления на Иран. Против этой страны были вновь введены санкции, которые нанесли удар по нефтяному сектору экономики.

В ответ Иран начал постепенно повышать долю обогащенного урана, чтобы принудить США к переговорному процессу, однако, пока этого добиться не удалось. Обе стороны сохраняют высокий уровень напряженности, хотя Вашингтон не заинтересован в военных действиях. Цель Трампа — добиться от Ирана заключения нового соглашения, которое включит в себя и баллистическую ракетную программу. Тегеран выступает категорически против этого.

При этом Трамп на днях заявил, что Вашингтон готов к войне с Ираном, если Тегеран устроит провокации в регионе Персидского залива. «Если Иран что-то предпримет, они потерпят поражение, которого не видели прежде», — сказал Трамп.

Он также не исключил вероятность новых войн, в которых будут вынуждены участвовать военные США. Стоит отметить, что недавно Пентагон решил перебросить в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение из-за возрастания напряженности в отношениях с Ираном. Саудовская Аравия же — ключевой союзник Вашингтона в регионе и противник Ирана.

Как отметил ранее представитель Пентагона Джонатана Хоффмана, на Аравийский полуостров из Северной Америки будут направлены две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло и наземный противоракетный комплекс THAAD. Контингент американских военных будет увеличен на три тысячи человек.