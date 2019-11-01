«Лучший враг»: Асад похвалил Трампа

Глава Сирии Башар Асад назвал американского лидера Дональда Трампа лучшим президентом в истории США, сообщает SANA.

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При этом дело не в политике, которую Трамп проводит, сказал Асад в ходе интервью сирийским государственным телеканалам. По его словам,

Трамп «лучший», поскольку прямо заявляет о своих целях, в том числе о желании получить контроль над нефтяными месторождениями.

«Он наиболее прозрачен», — добавил президент Сирии.

Асад отметил, что американский глава прямо и открыто заявляет: «мы хотим нефть», «мы хотим от кого-то избавиться», «мы хотим предоставлять услуги за деньги». «Что может быть лучше, чем откровенный враг», — задался вопросом он, добавив, что «такова реальность американской политики».

При этом сам Дональд Трамп чаще всего отзывается о сирийском коллеге совсем не лестно. Так, в апреле 2017 года эмоциональный президент использовал в отношении Асада слово «животное». Он также неоднократно называл его «очень плохим человеком».

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер пошел еще дальше, сравнив Асада с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Во время интервью сирийский лидер подчеркнул, что сообщения о ликвидации американскими военными главы запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади ничем не подтверждены, а могут оказаться одной из уловок США. Асад отметил, что Сирия не содействовала американцам во время операции по устранению аль-Багдади.

О том, что бойцы армии США успешно ликвидировали главаря террористов в сирийском Идлибе 27 октября сообщил сам Трамп. Согласно утверждениям американской стороны, аль-Багдади в ходе спецоперации загнали в тупиковый тоннель, где он и подорвал пояс смертника, унеся также жизни двух своих малолетних детей.

При этом сообщается, что тело аль-Багдади захоронили в море, предварительно проведя религиозные обряды по исламским традициям. Рассказавший об этом источник Reuters не пояснил, где, когда и как именно проходили похороны боевика.

Власти США, в свою очередь, в качестве доказательства лишь сообщили, что провели идентификацию останков, которая, по их словам, и показала, что уничтожен был именно главарь террористов.

По информации Anadolu, операция длилась четыре часа: первые полтора с воздуха обстреливался населенный пункт, а потом началась наземная часть. Трамп уточнил, что операция не привела к жертвам среди американских военных.

В российском Минобороны, как и в САР, отнеслись к этой информации с недоверием.

Незадолго до этого Трамп заявил, что он и правительство страны не позволит боевикам запрещенной в России и ряде других стран террористической организации «Исламское государство» захватить сирийские нефтяные месторождения.

«Мы никогда не позволим боевикам заполучить эти месторождения вновь», — пообещал Трамп в Twitter, напомнив, что страна смогла отвоевать у боевиков места с нефтью при помощи курдов.

При этом ранее Минобороны РФ показало снимки, доказывающие контрабанду США нефти из Сирии.

Президенты-«преступники»

Асад в своем общении с прессой также подчеркнул, что президенты США в целом преступники, которые, тем не менее получают Нобелевскую премию мира, занимаясь только интересами лобби.

Стоит отметить, что награду получили целых четыре американских лидера.

Первым американским президентом, получившим Нобелевскую премию мира «за свою роль в подписании Портсмутского договора», в 1906 году стал Теодор Рузвельт. Он выступил посредником в урегулировании конфликта между Российской империей и Японией в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.

Следующий президент Соединенных Штатов, получивший премию в 1919-м, — Вудро Вильсон. 28-й лидер США получил ее «за привнесение фундаментального закона человечности в современную международную политику». Главной заслугой Вильсона считается учреждение Лиги Наций — первой организации для сохранения мира.

В 2002 году экс-президент Соединенных Штатов Джимми Картер получил награду за миротворчество.

Последним президентом, получившим премию, в 2009-м стал 44-й президент Барак Обама «за экстраординарный усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничеству между народами».