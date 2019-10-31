Битва за Киев: кто захватит власть в столице Украины

31 октября в Киеве должно было состояться подготовительное заседание по иску Виталия Кличко к кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку. Однако суд отложил заседание на 14 ноября из-за ходатайства самого Кличко.

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Он подал иск, чтобы признать противоправными действия кабмина о внесении президенту представления на увольнение с поста председателя Киевской городской государственной администрации, а также «отменить предложение премьер-министра, датированное 4 сентября, об увольнении истца с должности главы КГГА».

Сейчас Виталий Кличко совмещает обе управляющие должности — мэра и главы КГГА, причем основными полномочиями его наделяет пост руководителя администрации. Однако политик уже долгое время находится в подвешенном состоянии — еще летом члены команды Зеленского были твердо намерены лишить Кличко власти над Киевом. Увольнение, однако, затянулось.

В июле глава офиса президента Андрей Богдан поставил перед предыдущим составом кабинета министров вопрос об увольнении Кличко с поста главы КГГА. Правительство Владимира Гройсмана не спешило рассматривать предложение. 4 сентября сформированный Владимиром Зеленским кабинет министров одобрил отставку Кличко. А сам политик подал в суд.

Интриги вокруг нового назначения практически не было. Главу КГГА назначает президент, фактически решая, в чьи руки отдать всю власть в столице. Параллельно с этим в правительстве заговорили о проведении внеочередных выборов мэра Киева.

В начале октября на Украине никто не сомневался, что новым главой КГГА станет Александр Ткаченко, бывший генеральный директор телеканала «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Ткаченко покинул пост, чтобы стать депутатом Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа».

10 октября, во время большой пресс-конференции президент подтвердил, что на пост руководителя КГГА он рассматривает кандидатуру Ткаченко. Зеленский уточнил, что существует еще два человека, которые претендуют на этот пост.

«С одним я еще не встречался. Со вторым — я не готов, потому что в прошлом нечестные действия у него есть», — сказал украинский лидер, не уточнив, о ком идет речь.

Таким заявлением президент породил уверенность, что вопрос о назначении уже решен.

Еще одним положительным для Ткаченко сигналом стало одобрение Радой в первом чтении законопроекта «О столице Украины». Всего на рассмотрение парламента было подано четыре варианта законопроекта. Депутаты выбрали тот, который подал Александр Ткаченко. Правда, в его версии законопроекта отсутствует дата проведения досрочных выборов мэра.

Инициатива депутата еще больше разграничивает полномочия мэра и главы КГГА. Согласно законопроекту, мэр возглавит Киевский магистрат — исполнительный орган. А председатель КГГА осуществляет надзор за соблюдением конституции, а также координирует деятельность центральных органов исполнительной власти.

После этого украинские журналисты писали о Ткаченко как о человеке, который «со дня на день» может возглавить КГГА. Правительство, впрочем, не спешит с его назначением, как и с увольнением Виталия Кличко.

Причин для таких заминок может быть сразу несколько. В начале октября Александр Ткаченко подал декларацию в качестве кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации. Через несколько недель украинский активист Ярослав Бондаренко опубликовал в Facebook расследование, в результате которого он обнаружил незадекларированную виллу Ткаченко на берегу Днепра.

Зеленский же старается максимально отгородиться от коррупционной темы, за репутацией каждого депутата от партии «Слуга народа» тщательно следят.

После этого процесс принятия законопроекта медиаменеджера остановился. С момента голосования в первом чтении инициатива Ткаченко ни разу не рассматривалась рабочей группой.

Вопрос о дате проведения досрочных выборов также завис в воздухе, изначально планировалось, что выборы пройдут до конца 2019 года, вероятнее всего, в декабре. Однако офис президента уже не успеет уложиться в срок.

Сам же кандидат на пост главы КГГА, согласно информации украинских изданий, хотел бы приблизить срок проведения выборов мэра. Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа», в начале октября Ткаченко добивался назначения выборов мэра на 15 декабря.

В Киевраде сейчас нет представителей «Слуги народа». Там, в основном, сидят депутаты, лояльные Виталию Кличко. Если Ткаченко в ближайшее время получит пост, он может столкнуться с сопротивлением со стороны опытного Кличко и лояльной ему Киеврады, поэтому проведение досрочных выборов, причем как можно скорее, необходимо Александру Ткаченко.

С другой стороны, экс-гендиректору «1+1» стоило бы перезимовать, ограничившись полномочиями депутата Верховной рады.

Дело в том, что Ткаченко не обладает необходимым опытом для управления городом. В частности, если бы он в ближайшее время был назначен на должность главы КГГА, то совсем скоро ему бы пришлось столкнуться с важнейшей задачей — запуском отопительного сезона, с чем медиаменеджеру было бы не так легко справиться.

Этот фактор также мог послужить причиной, по которой офис президента затягивает с увольнением Кличко и назначением Ткаченко.

Когда «Слуга народа» представила список депутатов, многие обратили внимание, что в партии ощутимо представлена группа людей, близких к олигарху Игорю Коломойскому. Ткаченко, проработавший долгое время под руководством бизнесмена, несомненно, входит в эту группу.

Офис президента уже возглавляет Андрей Богдан, которого также называют близким к олигарху. Если пост главы КГГА достанется Ткаченко, то ни у кого не останется сомнений, что Коломойский сосредоточил в своих руках власть в Киеве. Зеленский, судя по всему, не намерен так легко отдавать столь привлекательную и влиятельную должность бизнесмену.

Тут стоит также отметить, что назначение Ткаченко станет для Запада очередным неудачным кадровым решением президента. Европа и США ясно дали понять, что недовольны слухами о близости и Зеленского и Коломойского. Если бывший гендиректор «1+1» возглавит КГГА, то для западных партнеров это будет подтверждением растущего влияния олигарха на украинское правительство.

В отличие от Ткаченко, Виталий Кличко пользуется неплохой поддержкой и в Европе, и в США. Киевский мэр, например, ездил в США, когда офис президента занялся его увольнением летом. В Нью-Йорке он встретился с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, который, судя по всему, играет далеко не последнюю роль в связях Украины с США.

«Киев никогда не был лучше. Он [Кличко] — яркий свет, сияющий в относительной темноте», — писал Джулиани в Twitter после встречи с киевским градоначальником.

Связь Ткаченко с Коломойским не играет также на пользу рейтингу Ткаченко.

29 октября были опубликованы результаты соцопроса Киевского международного института социологии, которые говорят далеко не в пользу медиаменеджера. Первое место в рейтинге киевлян уверенно занял Виталий Кличко, за него сейчас готовы проголосовать 27,1% респондентов. Александра Ткаченко же поддерживают всего 13,3%.

При этом украинские политологи сходятся во мнении, что сейчас в Киеве идут торги с Коломойским, относительно должности главы КГГА.

«Это назначение состоится, но немного попозже. Проблема не в том, чтобы назначить Ткаченко, а в том, на каких условиях», — цитирует «Страна.ua» слова источника в офисе президента.

Затягивание с назначением на пост главы КГГА, тем временем, играет на руку Виталию Кличко. Ему, например, уже удалось сплотить вокруг себя киевских депутатов. Недавно он — впервые с мая — провел заседание Киеврады, в ходе которого все инициативы мэра принимались подавляющим большинством голосов.

«Забудьте свои амбиции. За нами — Киев! А то кто-то уже делит портфели в киевской власти. Новая власть Труханов остров застраивает», — заявил в ходе выступления в Киевраде депутат от «Батькивщины» Владимир Бондаренко.