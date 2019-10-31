«Не собираемся»: в Крыму наказали Киеву не мечтать об реинтеграции

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на попытки «реинтеграции» полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кто говорит о реинтеграции Крыма, не думает о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе России, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие», — заявил крымский парламентарий.

Гемпель также посоветовал Зеленскому начать восстанавливать добрососедские отношения с Россией. Более того, депутат предложил «говорить скорее о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию». Политики, оторванные от реальности, до сих пор продолжают находиться у власти, добавил он.

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Накануне Владимир Зеленский рассказал подробности украинской стратегии по возвращению и «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Первое условие — необходимость для властей отчитываться перед обществом за свои шаги, а также привлекать граждан к решению проблемы, выступив инициатором «национального диалога».

Кроме того, нужна системная информационная политика и осознание всей сложности и практической невозможности вернуть Крым военным путем. Наконец, Украина должна быть способна как государство воплотить в жизнь задуманное, подытожил Зеленский.

Отношения между Россией и Украиной заметно охладели после 2014 года — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. «Постмайданный» Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал. США, Евросоюз и Украина называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан — более 85% избирателей. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «крымский вопрос» закрыт навсегда.

Масла в огонь подлила гражданская война, разгоревшаяся в Донбассе. В ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из страны.

После недавних президентских выборов и победы Владимира Зеленского ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и пообщался с украинскими военными, однако этот визит принес лишь эскалацию конфликта. Тем не менее, хотя новый лидер и его министры называют РФ «агрессором», Киев проявляет большую готовность к диалогу, чем при экс-президенте Петре Порошенко и его сторонниках. В пользу прогресса в российско-украинских отношениях говорит обмен пленными, состоявшийся по итогам телефонных переговоров Зеленского и Путина.

На Украине политики самого разного уровня продолжают мечтать о возвращении Крыма под украинский флаг. В сентябре бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал об очередном плане по «реинтеграции».

Он заявил, что для возвращения Крыма Украина должна стать мощной державой — при поддержке Запада. Тогда в Крыму можно будет организовать зону свободной торговли, убежден Маломуж.

По его словам, главу Крыму нужно снять с должности и провести на полуострове «свободные выборы». Крымский бизнес при этом будет «освобожден» при помощи международных партнеров из США и стран Европы, которые будут контролировать регион.

Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинский разведчик не разбирается в экономике и «не понимает, о чем говорит».

«Какой экономический расцвет, когда мы шесть лет наблюдаем, как Украина загибается? Это во-первых. А во-вторых, крымчане провели референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, не из экономических соображений, а из моральных», — подчеркнул крымский парламентарий. Он также добавил, что Крым был, остается и будет российским.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».