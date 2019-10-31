«Авторитет у коллег»: что указано в характеристике КГБ на Путина

Один из санкт-петербургских архивов рассекретил характеристику президента России Владимира Путина времен его службы в КГБ.

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Документы о первых лицах России и Северной столицы представлены на выставке, приуроченной к 90-летней годовщине Центрального архива историко-политических документов Санкт-Петербурга. Отмечать круглую дату будут 13 февраля. Экспозиция же будет работать до 20 декабря, бумаги также опубликуют в электронном виде и покажут на передвижных стендах в историческом парке «Россия — моя история».

На выставке можно найти также документы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, и председателя совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Григория Полтавченко, которые ранее были губернаторами Петербурга.

Фото характеристики КГБ на его тогдашнего сотрудника Владимира Путина опубликовал местный телеканал «78». Президент России работал в ведомстве с 1975 года. Как говорится в документах,

Путин проявил себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Отмечается, что он пользуется заслуженным авторитетом у коллег и отличается моральной устойчивостью, а также «постоянно повышает свой идейно-политический уровень».

В свободное от работы время Путин занимался спортом. В характеристике не обошлось без упоминания увлечений будущего лидера страны единоборствами — дзюдо и самбо. Там также прописано, что он мастер спорта СССР по этим видам спорта, чемпион Ленинграда 1976 года. При этом Путин является также обладателем черного пояса по каратэ.

В течение 11 лет еще в юношеские годы Путина его тренером по дзюдо был Анатолий Рахлин (1938—2013). Впоследствии он станет тренером российской женской сборной по дзюдо.

Сам Рахлин вспоминал, что Путин «еще пацаном умел терпеть боль» и мог бороться красиво. При этом нынешний президент России «брал на состязаниях не «физикой», а находчивостью», а его действия просчитать было трудно.

Президент России, в свою очередь, отмечал, что наставник по дзюдо, вероятно, сыграл «решающую роль» в его жизни. Путин ушел из команды по дзюдо в разведку, но остался в близких отношениях с Рахлиным. Тренер был одним из первых приглашен на инаугурацию в 2000 году.

В бумагах, представленных на выставке, помимо прочего, указано, что Путин «занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство».

В 2017 году Владимир Путин, говоря о своей работе в КГБ, рассказал, что она была связана с нелегальной разведкой. По словам Путина, нелегальные разведчики — это люди особого качества, особых убеждений и склада характера.

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди», — говорил он.

Владимир Путин — выпускник юрфака Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В КГБ он начал работать сразу после окончания учебы в 1975 году. С 1977 года он работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления ведомства.

В 1985 году он на пять лет отправился в резидентуру советской внешней разведки в ГДР. Он работал в Дрездене. В 1991 году — через некоторое время после возвращения домой — он в звании подполковника уволился из КГБ СССР.

Далее вектор деятельности будущего главы России изменился. Сперва он работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем был советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, позднее работал в правительстве Санкт-Петербурга.

С августа 1996 года Путин начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем правительства Российской Федерации, а уже 31 декабря 1999 года стал первым лицом страны.