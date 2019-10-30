Безопасность прежде всего: в Чили отменили саммит АТЭС

Масштабные беспорядки в Чили вынудили правительство страны отменить саммит АТЭС, который должен был пройти в следующем месяце в Сантьяго. Самым значительным событием этого саммита должно было стать подписание главой Белого дома Дональдом Трампом предварительного торгового соглашения с Китаем.

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В Чили также отменили конференцию ООН по изменению климата, известную как COP 25, запланированную на декабрь, приводит Bloomberg слова президента страны Себастьяна Пиньеры.

«Мы прекрасно понимаем важность АТЭС и COP 25 для Чили и мира, но при принятии своего решения мы руководствовались здравым смыслом. Президент должен ставить безопасность своих людей выше всего остального», — пояснил Пиньера в ходе своей речи в президентском дворце.

Он добавил, что уже провел беседы с президентами стран, планировавших участие в АТЭС и COP 25.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите АТЭС из-за запланированных в России мероприятий, передает РИА «Новости».

В середине нынешнего месяца власти Чили объявили о повышении стоимости проезда на метро до 850 песо (76,74 руб.), цена билета выросла на 30 песо (2,56 руб.). Молодые люди стали перепрыгивать через турникеты, их останавливала полиция, что привело к столкновениям и стихийным демонстрациям.

Жесткие действия правоохранителей спровоцировали еще большее негодование чилийцев. В 10 из 16 регионов страны был введен режим ЧП — впервые после падения диктатуры Аугусто Пиночета.

Таким образом, правительство разрешило размещение военного персонала в этих районах. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.

В столице был введен комендантский час с 22:00 19 октября до 07:00 20 октября, однако в последующие дни он продлевался. В результате протестов погибли по меньшей мере 15 человек, 62 полицейских и 15 гражданских получили ранения.

Сеть супермаркетов Walmart объявила о закрытии своих магазинов после того, как 60 из них пострадали во время беспорядков. В результате пожара в одном из супермаркетов в Сантьяго погибли три человека.

Помимо этого, в ходе протестов был нанесен значительный ущерб станциям метрополитена. Как сообщает La Tercera, по предварительным данным, урон оценивается в $200 млн. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом девять сгорели целиком. Столичное метро приостановило работу. Более 20 тыс. семей в столице Чили остались без света, сообщила мэрия Сантьяго.

Повышение стоимости проезда было отменено, но несмотря на уступки со стороны правительства, чилийцы продолжают выходить на улицы своих городов, чтобы высказаться против экономического неравенства и дорогостоящих услуг в сферах образования и здравоохранения.

Около миллиона демонстрантов вышли на улицы для участия в протесте в Сантьяго, сообщила мэр Карла Рубилар в Twitter. Она показала видеозапись, на которой отображается вид улиц сверху. На кадрах видно, что улицы и мост заполонили люди.

По ее словам, протестующие ведут себя мирно. Также Рубилар отметила, что это историческое событие для города.

«Больше общения и мирных маршей необходимо нашей стране», — заключила глава чилийской столицы.

При этом, несмотря на заявления Рубилар о мирном протесте, улицы города снова объял огонь. Более того, здание национального конгресса Чили эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом.

Началось все с того, что группа протестующих устроила беспорядки возле здания, а после попыталась проникнуть в него, в связи с чем сотрудники службы безопасности приняли решение вывести людей из конгресса, передает НСН.

В связи с этим Пиньера заявил в своем обращении, что правительство представит к рассмотрению конгресса ряд мер социальной поддержки для урегулирования ситуации с протестами и беспорядками, передает ФАН.

Кроме того, Пиньера уже провел кадровые перестановки, сменив ключевых министров правительства, среди которых министр внутренних дел. Ущерб, нанесенный торговому сектору во время протестов в Чили, превышает $1,4 млрд, сообщала Торговая палата Сантьяго, объединяющая предпринимателей по всей стране.