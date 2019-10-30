Демарш против Киева: Венгрия отказалась подписать декларацию НАТО

На Украину с двухдневным визитом приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг в сопровождении делегации полпредов ряда европейских стран. 30-31 октября здесь проходит саммит Украина — НАТО.

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Это первая поездка главы Североатлантического альянса в Киев после избрания Владимира Зеленского президентом, и именно поэтому Столтенберг рассчитывает запустить новую инициативу в отношениях с Украиной — по замыслу она должна объединить все существующие программы военного блока.

«Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, сделав их более связанными и согласованными», — заявил Столтенберг.

Речь идет о таких программах, как Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина — НАТО.

Программа помощи альянса Украине была принята в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве. Она включает в себя логистическую помощь, модернизацию компьютерных систем Украины, которые используются в вооруженных силах, улучшение военной подготовки. Для финансирования этих проектов было выделено $25 млн, и львиную долю средств потратили США.

Однако, несмотря на то что в альянсе придают важнейшее значение визиту Столтенберга, соответствующую совместную декларацию отказалсь подписать Венгрия.

Как сообщают венгерские СМИ, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался подписывать декларацию. На этот демарш венгерская сторона пошла в связи с тем, что в ней не были отражены права венгерского меньшинства на Украине.

Будапешт давно конфликтует с Киевом, и Киев, надо отметить, отвечает взаимностью. Украинские власти обвиняют Будапешт во вмешательстве во внутренние дела. Украинская пресса при этом обращает внимание на тот факт, что на демарш Венгрия пошла в тот день, когда эту страну с рабочим визитом посещает президент России Владимир Путин.

Однако НАТО настроена весьма решительно в вопросе оказания поддержки украинской власти, и в этом направлении ничего не меняется после смены политического руководства этого государства.

«Визит Столтенберга важен с точки зрения статуса и демонстрации того, что НАТО продолжает сотрудничать с Украиной», — говорит «Газете.Ru» военный обозреватель Денис Попопович.

По словам эксперта, главное в сотрудничестве альянса с Киевом — «помощь в приближении к стандартам НАТО, обучения, помощи с разминированием, логистикой».

Отношения Украины с НАТО интенсифицировались при Петре Порошенко. Именно при нем стратегический курс на движение в альянс был закреплен в конституции, хотя этот постулат все еще остается на уровне декларации о намерении.

Вместе с тем Владимир Зеленский, заняв кресло президента, заявил о приверженности этому курсу, несмотря на то что украинское общество разделено во мнении относительно необходимости членства Украины в НАТО, причем весьма полярно.

В сентябре 2018 года за вступление в альянс выступали 40% украинцев, в то же время 36% предпочли, чтобы Украина сохранила нейтральный статус (данные по КМИС).

В НАТО всячески подчеркивают, что «дверь альянса остается открытой», однако, как отмечается в недавнем докладе, представленном на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, существует серьезный риск, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам и критериям взаимодействия НАТО к концу 2020 года.

Важное место в докладе уделяется состоянию украинской армии, отмечая, что ее положение «значительно улучшилось» с 2014 года, когда, как констатируют авторы, она «не была готова к бою».

В настоящее время численность вооруженных сил Украины составляет 250 тыс. человек, и их боевая подготовка, а также военное планирование серьезно улучшились. Увеличилось и финансирование вооруженных сил — с $2 млрд до $3 млрд. В докладе констатируется значительная роль стран Европы и США в оснащении украинской армии различными видами оружия, включая поставленные Вашингтоном противотанковые комплексы «Джавелин».

Однако, как подчеркивают авторы доклада, реформа украинского сектора обороны и безопасности далека от завершения, и ряд серьезных проблем остается. Среди главных из них называют коррупцию в оборонном секторе (в том числе в компании «Укроборонпром», которую НАТО характеризует, как «конгломерат государственных предприятий»).

В ходе визита на Украину Столтенберг посетил Одессу, где находятся зашедшие на Украину с визитом четыре корабля стран-членов альянса. «Приятно посетить корабли НАТО в Одессе. Наглядная демонстрация поддержки Украины со стороны НАТО», — написал генсек в своем Twiiter. После того как Крым стал частью России, именно Одесса стала основным пунктом базирования ВМФ Украины.

Чтобы продемонстрировать Столтенбергу и другим высоким гостям уровень боевой подготовки армии Украины, Киев собирается в четверг, 31 октября, провести военные учения в акватории Черного моря. В маневрах, которые завершатся 4 ноября, будут проведены испытания различных зенитно-ракетных комплексов в том числе Бук М1 и С-300ПТ.

Военный фон соседствует с мирным — за день до приезда делегации НАТО на Украину Киев и самопровозглашенные республики Донбасса начали разведение войск в районе линии соприкосновения, что может дать старт к проведению саммита «нормандского формата». При этом насколько устойчив этот процесс, пока сказать сложно, поскольку отвод войск уже несколько раз срывался.

Генсек НАТО отозвался о начале отвода войск в положительном ключе: «Мы стремимся к мирному, дипломатическому решению конфликта на востоке Украины», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Несмотря на то что именно конфликт на Украине привел к значительному повышению уровня боеспособности НАТО, европейские страны, входящие в альянс, выступают за скорейшее прекращение противостояния на Украине. К тому же, США — «первый среди равных» членов альянса — теряет интерес к Украине.

В настоящее время главное, что волнует администрацию президента США Дональда Трампа в связи с Украиной, связано с расследованием по импичменту. Поводом к запуску этой процедуры стал разговор Трампа и Зеленского, в котором, по мнению противников главы Белого дома, присутствовало давление американского президента на своего украинского коллегу. В ходе разговора Трамп просил Зеленского возобновить расследование дела об украинской компании, в которой ранее работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер. Байден старший при этом является одним из основных претендентов на номинацию в кандидаты от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году.