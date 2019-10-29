Прекращение огня: как Россия, Турция и США поделили Сирию

Соглашения Анкары с Вашингтоном и Москвой по урегулированию кризиса на севере Сирии не являются альтернативами, уверен посол Турции в России Мехмет Самсар.

«Если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США дополняют друг друга»,

— цитирует слова Самсара РИА «Новости».

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Анкара начала военную операцию против курдов, которых считает террористами, а также боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии в начале октября. Действия Турции вызвали широкий резонанс в мире, различные мировые лидеры призвали к завершению кампании. Ситуацию удалось стабилизировать после того, как Турция заключила соглашения — сначала с США, а потом и с Россией.

Соглашения с Москвой и Вашингтоном: главные отличия

Меморандум Москвы и Анкары о взаимопонимании по Сирии можно считать продолжением договоренностей Турции и США. Ключевые положения российско-турецкого документа — выход курдских формирований с территории проведения турецкой операции, ввод российской военной полиции и сирийских пограничников на границу Турции и Сирии, а также турецко-российское патрулирование зоны операции Анкары.

США и Россия работали если не вместе, то параллельно, в одном направлении, когда дело дошло до обострения конфликта,

говорит «Газете.Ru» завсектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. »[Президент США Дональд] Трамп отображал это своим языком, но в целом конкретный результат был достигнут. Это не может не радовать», — считает эксперт.

Соглашение Вашингтона с Турцией содержало ряд похожих принципов, в частности, оно также регулировало вывод курдов с севера Сирии. Главным аспектом договора сторон стал режим прекращения огня, который начал действовать в указанном районе.

Однако у соглашений существует несколько отличий: если Вашингтон дал курдам 120 часов, чтобы они покинули зону операции Турции, то Москва и Анкара согласовали вывод формирований за 150 часов, который будет проходить под контролем уже российских и турецких военных.

Стоит отметить, что соглашение Турции и США привело лишь к приостановке военной операции, а после заключения меморандума с Москвой она была завершена.

Главным различием соглашений является территориальный аспект. США обещали Анкаре гарантировать отход курдов со всей сирийско-турецкой границы — более 400 км передали бы Турции. Договор с Россией же предусматривает только 100 км, а контроль отходит к сирийским пограничникам. Соглашение Турции и США не предусматривало участия Дамаска в защите границ его же территорий.

При этом в меморандуме Москвы и Анкары четко прописана линия приверженности к территориальной целостности Сирии, что не поддерживают США.

Позиция Вашингтона исходит из посыла о нелегитимности правительства сирийского президента Башара Асада. В свою очередь, Россия выступает в поддержку лидера Сирии.

«Присутствие там Турции и ее вторжение является нарушением международного права, если каждый будет образовывать зоны безопасности, мир от этого просто разрушится. Сирия поневоле согласилась на это (условия России и Турции), потому что другого выхода нет», — уверен Ознобищев. По его мнению, меморандум является временным решением, но любой мир лучше войны.

Кто выиграл?

Соглашение России и Турции, в первую очередь, выгодно Дамаску, который вернул контроль над своими территориями, ранее эту часть земель удерживали курды.

Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Анкара может возобновить свою операцию, если курдские формирования нарушат договоренности.

150 часов, полученных курдами для ухода из «безопасной зоны» на турецко-сирийской границе, истекают 29 октября. Турция «вычистит террористов» в этом районе, подчеркивал Эрдоган.

Пока что российско-турецкий меморандум выполняется в полном объеме, как фиксирует представители обеих сторон. В частности, в зоне турецкой операции продолжает действовать режим прекращения огня. При этом после заключения соглашения между Турцией и США он был нарушен уже через сутки.

Курды досрочно покинули зону турецкой операции, а также заявили о готовности пойти на переговоры с Дамаском по организации управления в данном районе. Прошлые обсуждения этих вопросов не дали никаких результатов, так как власти Сирии не признают курдскую администрацию на севере республики и не гарантирует им статус автономии, что является их главным требованием.

«Теперь надо работать над расширением мирного процесса, всем совместно следует предпринимать усилия для урегулирования кризиса», — резюмирует Ознобищев.