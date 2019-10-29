«Такого не помню даже в 96-м»: Украина теряет уголь

Ситуация с угледобывающей промышленностью на Украине, где шахтеры вынуждены выходить на улицы, чтобы получить зарплату, остается весьма шаткой. Сумма долгов горнякам составляет $47 млн.

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Хотя в четверг депутаты Рады поддержали законопроект о внесении изменений в госбюджет, чтобы выплатить шахтерами заработную плату, что будет дальше с шахтерами и государственными угледобывающими предприятиями — неизвестно. Всего парламент выделит $40 млн на эти цели.

«Можно было бы говорить о восстановлении нарушенных конституционных трудовых и социальных прав шахтеров. Однако даже миллиард гривен, выделенный на погашение долга по заработной плате, не решает проблемы глобально», — написал глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной Рады Михаил Волынец в Facebook.

Пока президент Украины Владимир Зеленский пытается разрешить конфликт в Донбассе и подготовить встречу в нормандском формате, ситуация с угледобывающей промышленностью остается крайне тяжелой.

Парламент выделил средства, которых хватит ровно на погашение задолженности по зарплатам, под давлением: во вторник сотрудники угледобывающих компаний были намерены пикетировать Верховную раду, пока не будет принято решение в их пользу.

«29 октября шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста... Главное требование протестующих — выделение 1 млрд гривен (около $40 млн) на выплату задолженности по зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд гривен (почти $47 млн)», — сообщал Михаил Волынец в Facebook.

Однако работники решили дождаться 31 октября, на которое было назначено рассмотрение этого вопроса в Верховной раде.

При этом еще 12 октября состоялось заседания Кабмина, в ходе которого было принято решение о выделении 1 млрд гривен шахтерам. Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, средства планируется выделить в рамках подготовленных изменений в госбюджет.

«Ждем быстрых решений в парламенте», — сообщал он.

«Нечем платить зарплаты»

Проблемы с выплатой зарплаты существуют практически в каждой компании, в некоторых долги копятся с прошлого года. Периодически в разных регионах проходят забастовки шахтеров из-за невыплаты заработной платы. Во многих шахтах горняки попросту отказываются выполнять работу, приостанавливая добычу угля, некоторые перекрывают трассы в знак протеста.

Добыча угля на Украине в течение нескольких лет сокращается. По данным Всеукраинской энергетической ассамблеи, в 2018 году добыча угля сократилась на 14%, а за последние пять лет она упала в 2,2 раза. Вместе с тем наращивают свою продуктивность частные предприятия.

«На многих государственных шахтах добыча упала до минимума. Если раньше добывали по 2-3 тысячи тонн в сутки, то сейчас — по 300 тонн. Не хватает даже на собственные нужды — чтобы поддерживать котельные. Понятно, что таких «продавцов» угля на рынке не берут во внимание — их продукцию не включают в биржевые предложения», — цитирует «Страна.Ua» слова главы комиссии по реорганизации шахт госпредприятия «Объединенная компания «Укруглереструктуризация» Валентина Киселева.

Он также отметил, что добыча угля сокращается из-за устаревшего оборудования. Помимо отсутствия финансов на выплату зарплат у предприятий нет средств на обеспечение электроэнергии, что приводит к авариям.

В июле работники шахты «Горская» у линии разграничения в Донбассе отказались подниматься на поверхность в знак протеста против отключения электричества на предприятии и невыплаты зарплат.

«Только когда наши шахты будут модернизированы, мы будем добывать больше угля, тем самым решив проблему энергобезопасности», — заявил в эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» председатель независимого союза горняков шахты «Горское» Виктор Выдыш.

До 2014 года государственные предприятия, добывающие уголь, финансировались из средств госбюджета. Ситуация изменилась, когда правительство Петра Порошенко приняло решение прекратить господдержку шахт. Положение усугубилось из-за торговой блокады, введенной против ДНР и ЛНР, на территории которых добывается значительная доля угля антрацитовой группы.

«Государство платило за электроэнергию, охрану труда и давало деньги на зарплаты. Всего дотации составляли порядка 13 млрд гривен в год. Но с 2014 года дотаций не платят. Какие-то средства выделяются ситуативно и распределяются в ручном режиме», — рассказал «Стране.ua» Валентин Киселев.

В то же время многие шахты не могут продать запасы угля. Гораздо большим спросом пользуется импортированный уголь, в основном из России. Однако с 1 июня РФ заблокировала ввоз угля на Украину без особого разрешения.

«ТЭС уголь с госшахт попросту не берут. Если еще в марте продажи по 2,8 тысячи гривен за тонну шли, то с апреля все застопорилось. Энергетики говорят, что им такая цена невыгодна, и они лучше купят импортный уголь за те же деньги. В итоге на складах скопились большие объемы угля, шахты не получают денег, соответственно, нечем платить зарплаты», — рассказал «Стране.ua» глава профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов.

Проблемы в отрасли существуют уже давно. Еще в 2009 году Виктор Янукович, который на тот момент был лидером оппозиционной «Партии регионов», отмечал критическое положение угледобывающей промышленности.

«Я знаю, что угольная промышленность проходила в разные периоды своего существования разные времена. Но за последние 30-40 лет более тяжелой ситуации в угольной промышленности не помню», — говорил Янукович.

«Министром поставьте того, кто разбирается, а не отмывает»

Столь серьезные проблемы в угольной промышленности встали перед Владимиром Зеленским практически сразу после его инаугурации. 29 мая на шахте «Лесная» произошла авария, в результате которой погибли два человека.

В тот же день туда прибыл президент, где он встретился с родственниками погибших и шахтерами. Зеленский, только заступивший на пост президента, услышал от горняков огромное количество жалоб и требований.

«30 шахт в Украине, пан Владимир. Неужели нельзя на 30 шахтах порядок навести? Это же не сто с чем-то, как при Союзе. Неужели шахтер должен работать месяц и не получать зарплату? Это же шахтер, а не бомж. Такого я не помню даже в 96-м году», — говорил президенту один из присутствовавших на встрече.

«С 2015 года мы выбиваем зарплату. Таможни начали перекрывать, ездим в Киев, касками стучим», — пожаловался лидеру государства другой шахтер.

Один из присутствовавших также поинтересовался у президента, кого он планирует назначить на пост министра энергетики и угольной промышленности. Зеленский ответить не успел.

«Я бы хотел Насалика [Игорь Насалик занимал на тот момент пост главы минэнерго] видеть», — сказал шахтер и пояснил, что горняки желают увидеть министра, чтобы он ответил на все их вопросы. Сам же глава ведомства после аварии не посетил область.

При этом в 2016 году Игорь Насалик, возглавлявший министерство при Петре Порошенко, заявлял, что «через год и 40 дней» в стране не останется ни одной убыточной шахты. Ситуация же, напротив, усугубляется с каждым годом.

«Министром поставьте того, кто разбирается, а не отмывает», — требовали шахтеры.

Многие эксперты и журналисты были уверены, что на должность министра энергетики и угля будет назначен глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Однако правительство в последний момент приняло решение объединить минэнергоугля и министерство экологии в одно ведомство, которое возглавил Алексей Оржель. Соответственно, спектр его задач гораздо шире, чем у его предшественников в обоих ведомствах.

После визита на шахту «Лесная» Зеленский принял решение собрать заседание Совета нацбезопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в угледобывающей промышленности. Так СНБО практически впервые столкнулся с этой темой.

Заседание состоялось 31 мая, президент напомнил, что реформирование энергетической сферы — одно из ключевых обязательств Украины перед Евросоюзом. Он также отметил, что с 2014 года добыча угля государственными предприятиями Украины сократилась на 47%.

На следующий день секретарь СНБО Александр Данилюк пообещал, что задолженность по зарплате сотрудникам государственных шахт будет выплачена в ближайшее время. В конце сентября Данилюк покинул свой пост, его обещание так и не было выполнено — долги перед шахтерами выросли еще больше.

Развал энергетического сектора достался Зеленскому в наследство от предыдущих властей вместе с конфликтом в Донбассе. Однако если летом президенту не приходилось оправдываться за действия предыдущей власти, то сейчас, когда глава государства сформировал правительство, угроза развала угледобывающей промышленности — его ответственность.