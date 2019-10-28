Закат эры: Меркель сдала радикалам Тюрингию

В прошедшее воскресенье, 27 октября, прошли местные выборы в немецкой федеральной земле Тюрингия. По предварительным данным, лидирует Левая партия (ЛП), а националистическая «Альтернатива для Германии» (АдГ) более чем в два раза улучшила свой прошлый результат. Согласно экзитполам,

Левая партия впервые побеждает на региональных выборах с результатом в 30% голосов, вторую строчку занимает АдГ, за которую проголосовали 24% избирателей, на третьем месте Христианско-демократический союз (ХДС) — 22%.

Четвертой идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом 8,5%, замыкают пятерку «Зеленые» — 5,5%. Также не исключено, что в парламент сможет пройти Свободная демократическая партия (СвДП), она балансирует на грани пятипроцентного барьера.

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Текущие выборы в Тюрингии продемонстрировали усиление влияния «Альтернативы для Германии» в регионе, в 2014 году она набрала здесь лишь 10,6% голосов. Хоть ей не удалось обойти явного лидера — Левую партию, правопопулисты все же сильно спутают карты победителям выборов.

Дело в том, что Тюрингия — единственный регион Германии, где правительство возглавляет представитель ЛП — лидер партии Бодо Рамелов. До выборов правящая коалиция в местном парламенте состояла из Левой партии, СДПГ и «зеленых», но низкие показатели последних не позволят вернуться в устоявшейся формуле. Процесс формирования коалиции осложняется тем, что большинство партий отказываются от сотрудничества с АдГ. Таким образом, собрать коалицию будет для Левой партии непростым делом.

При этом предварительные результаты выборов свидетельствуют о провале ХДС: на голосовании 2014 года они набрали 33,5%. Христианско-демократический союз опустился с первой строчки на третью, потеряв свое лидерство в местном парламенте.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, ХДС пойдет на все, чтобы не потерять власть.

«ХДС хотят перепрыгнуть через свои прошлые точки зрения и убеждения, они готовы идти на коалицию с партией пост-коммунистов (ЛП), которую до выборов называли чуть ли не сталинской», — уверен эксперт.

Тюрингия далеко не первый германский регион, где ХДС лишился части своей поддержки. Партия теряет голоса практически по всей стране, в ходе сентябрьских выборов в Бранденбурге ХДС набрал лишь 15% против 23% в 2014 году, а свои позиции вновь усилила АдГ — 22%. На выборах в Саксонии Христианско-демократический союз смог одержать верх, получив более 32% голосов, но правопопулисты утроили свой прошлый результат, набрав 27,5%.

Прирост поддержки для правых действительно существенный. Сравнивая результаты «Альтернативы для Германии» в Саксонии и Бранденбурге с итогами выборов 2014 года, очевидно, что электоральные показатели партии значительно выросли. Тогда партия набрала 9,7% и 12,2% соответственно.

АдГ пользуется наибольшей популярность в землях, которые ранее входили в состав ГДР. По мнению аналитиков телеканала ARD, на востоке Германии поддерживают политику против мигрантов, которую продвигает «Альтернатива» — небогатое население регионов не слишком позитивно относится к беженцам из других стран.

Выборы в Тюрингии, Саксонии и Брандернбурге — не первые победы правопопулистов. Еще в прошлом году «Альтернативе для Германии» удалось провести значительное количество депутатов в парламенты земель Гессен и Бавария. И теперь депутаты АдГ представлены в лантагах более чем половины немецких земель.

Усиление поддержки так называемых протестных партий — это общеевропейская, а не чисто германская проблема,

уверен Александр Рар. То же самое, например, наблюдается во Франции и Италии.

«Народные партии перестают восприниматься народными, сильно растет протестный электорат, и чувствуется страх перед будущими экономическими и социальными проблемами, которые могут возникнуть. Хоть нельзя говорить, что немецкий избиратель стал ультралевым или ультраправым, но он точно стал протестным», — добавил эксперт.

К слову, в Германии больше всего от усиления позиций правопопулистов проигрывают ХДС, Христианско-социальный союз (ХСС) и СДПГ. Все эти партии входят в коалицию правительства канцлера Германии Ангелы Меркель, что можно расценить как разочарование народа в политике главы ФРГ.

Меркель винят в разделении уровня жизни на востоке и западе ФРГ, что и стало одной из причин популярности АдГ. Как отмечала The New York Times, канцлер не стала «посланцем восточных земель» и не смогла уладить ситуацию.

Несмотря на то что Меркель покинула пост главы ХДС еще в прошлом году, провалы партии зачастую ассоциируют именно с канцлером. Главную роль играет ее преемница, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, она возглавила партию почти год назад, но пока не смогла вывести союз из кризиса.

В настоящее время ХДС действует по принципу «главное удержаться у власти», отмечает Рар, Меркель продвигает его уже более 15 лет. Однако это не устраивает людей, которые устали от старых политиков и требуют изменений. Эти настроения пока не смогут вывести «Альтернативу для Германии» на федеральный уровень, но она может получить статус народной партии, подытожил эксперт.