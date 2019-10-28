«Фальшивые документы»: Польша нашла российского шпиона

В Польше на три месяца арестован Петр С., которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Радио Польши. Мужчине предъявлены официальные обвинения.

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«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», — заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына.

Неделю назад обвинения в шпионаже в адрес России были выдвинуты в Чехии. 21 октября директор службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии и ликвидации агентурной сети, которая якобы была создана российскими спецслужбами. По его словам, шпионская сеть получала финансирование из России, а также от российского посольства в Чехии.

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с Национальным центром борьбы с организованной преступностью», — сообщил Коуделка в ходе своего выступления в чешском парламенте.

Он также добавил, что шпионы были частью более длинной цепочки, которую использовали в Чехии и готовили к использованию в иных странах Европы.

Агенты якобы были связаны с ФСБ России, подчеркнул Коуделка. Дело «российских шпионов» будет продолжено и включено в ежегодный отчет ведомства.

В посольстве России отметили, что слова главы контрразведки «совершенно не соответствуют действительности».

«Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети», — цитирует представителя российской дипмиссии ТАСС.

Чешское издание Respekt сообщило, что агенты данной сети проводили хакерские атаки по определенным целям в Чехии. Кроме того, среди шпионов якобы были граждане России, получившие чешское гражданство. Издание отмечает, что «российских агентов» прикрывали несколько пражских коммерческих фирм, их основная деятельность связана с торговлей компьютерами и программным обеспечением.

В прошлом году Польша также обвинила в шпионаже в пользу России экс-сотрудника министерства энергетики. По версии обвинения, он «поддерживал контакты» с сотрудниками российской разведки, которые «работали под дипломатическим прикрытием».

Мужчина якобы предоставил ГРУ данные об энергетической безопасности страны. В частности, информацию, касающуюся планируемых действий Польши в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

В июле Окружной суд Варшавы приговорил экс-сотрудника министерства энергетики Польши к трем годам лишения свободы. Параллельно с этим в России длился судебный процесс над польским гражданином Марианом Радзаевски за шпионаж в пользу Варшавы. 25 июня он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

По версии обвинения, Радзаевски пытался достать в России детали зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти их в Польшу. Те комплектующие, которые он пытался незаконно «экспортировать», имеют статус продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

В апреле Московский городской суд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России. Норвежец был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

По версии обвинения, Фруде Берг пытался выведать информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России. Норвежский шпион получал сведения от сотрудника оборонного предприятия РФ, действовавшего под контролем ФСБ. По данным гособвинителя, Берг был завербован Норвежской разведывательной службой «за денежное вознаграждение».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деятельность иностранных шпионов за последние годы активизировалась. По его словам, за российскими гражданами «повсеместно» следят иностранные спецслужбы.

«Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активировалась», — пояснил представитель Кремля.