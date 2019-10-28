Макри проиграл: Аргентина выбрала нового президента

Потерпевший поражение на президентских выборах глава Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента Альберто Фернандеса с победой. Как сообщает телеканал El Trece, избранного президента уже пригласили на завтрак в официальную резиденцию главы государства Каса Росада.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, он одержал прекрасную победу. Я пригласил его на завтрак, чтобы начать переходный процесс», — заявил Макри.

Разрыв между двумя кандидатами оказался не самым большим — всего 7% голосов, как выяснилось после подсчета 95% бюллетеней. Макри получил 40,65%, а в поддержку Фернандеса высказались 47,85% избирателей.

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При этом на предварительных праймериз коалиция Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) получила 47,65% поддержки. Коалиция Макри «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) — 32,08%.

Поражение Макри обусловлено серьезными экономическими проблемами в стране. Положение дел в Аргентине даже получило специальное обозначение — «макризис». Избиратели сильно озаботились вопросами своего благосостояния — инфляция достигла почти 55%, от одного до трех миллионов граждан 40-миллионной Аргентины недоедают. Национальная валюта песо обесценилась, после чего аргентинский министр финансов Николас Духовны решил уйти в отставку. Чиновник направил президенту страны Маурисио Макри письмо с соответствующей просьбой.

«Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — заявил Духовны, добавив, что для него было честью выполнять свои обязанности в правительстве при нынешнем главе государства.

В стране одновременно с этим начались массовые акции протеста.

В конце сентября активисты вышли на улицы Буэнос-Айреса, призывая власти ввести режим чрезвычайного положения из-за охвативших страну голода и бедности.

Палата депутатов Аргентины признала тяжесть экономического кризиса, одобрив законопроект о чрезвычайной продовольственной помощи. Сенат страны также поддержал этот закон. Деньги должны пойти, в первую очередь, на питание детей до 14 лет, беременных, инвалидов и пожилых людей, живущих в нищете. Эти меры будут действовать до 2022 года. В частности, на 50% возрастет государственной финансирование школьных и публичных столовых.

Победитель президентских выборов Альберто Фернандес хорошо знаком избирателям. При предшественниках Макри он руководил кабмином.

«План [Фернандеса] состоял в том, чтобы объединить перонизм — доминирующее политическое движение Аргентины, которое традиционно ориентируется на рабочий класс, а не на владельцев бизнеса, но которое в последние годы было раздроблено», — пишет англоязычное издание Buenos Aires Times.

Журнал Forbes ранее сообщал, что Фернандес — не классический перонист, а центрист, обращающийся к радикальным идеям в борьбе за электоральные симпатии.

Маурисио Макри возглавлял страну с 2015 года. Он — бывший мэр Буэнос-Айреса и экс-президент футбольного клуба «Бока Хуниорс», где играл легендарный форвард Диего Марадона. Перед президентскими выборами состояние политика оценивалось в $5,5 млн.

Макри — давний друг президента США Дональда Трампа, какое-то время они даже были деловыми партнерами. Придя к власти, Макри пообещал улучшить состояние аргентинской экономики, которая уже тогда находилась в тяжелом состоянии. Он также возобновил контакты страны с Международным валютным фондом (МВФ), однако это не помогло.

МВФ заявил о выделении Аргентине $50 млрд в июне 2018 года в рамках кредитной линии по программе stand-by (SBA). Помощь рассчитана на три года. Цель ее выделения — стабилизировать песо и поддержать начатые правительством реформы.

«Одна из ключевых причин кризиса в Аргентине — зависимость экономики от экспорта сырья (сои) и принятие правительством популистских мер. Пытаясь в таких условиях потушить кризис валютными интервенциями, чиновники в результате просто потратили резервы. При этом МВФ — политизированная международная организация, которая часто выдает кредиты с целью усиления влияния на внутренние процессы в стране», — говорил ранее «Газете.Ru» аналитик «Алор» Алексей Антонов.