Герб СССР: украинец получил срок за неправильную футболку

Год испытательного срока за футболку с государственным гербом Советского Союза получил житель Украины. Соответствующий вердикт вынес суд в Кривом Роге, сообщает издание «Главком».

Украинец был признан виновным в нарушении закона о запрете использования и демонстрации символики коммунистического тоталитарного режима – ч. 1 ст. 436-1 украинского УК. Свою вину мужчина признал. В футболке с гербом СССР украинца заметили возле торгового центра в Кривом Роге.

Теперь осужденный должен периодически отмечаться в надзорных органах, извещать о смене места жительства и согласовывать выезд с территории Украины.

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В начале августа украинские националисты в Хмельницком изрезали мужчине одежду из-за российской символики. На видео показано, как радикалы требуют от посетителя кафе объяснить, почему у него на рубашке флаг России, надпись ОМОН и серп с молотом. Перепуганный украинец заявил, что рубашку купил в Испании и внимания на эмблемы не обратил.

После этого националисты достали нож и начали срезать нашивки, после чего пообещали купить мужчине футболку в цветах украинского флага. Они также обратились к украинцам, призвав быть «бдительными» и не допускать появления на улицах украинских городов российской символики.

В мае несовершеннолетняя девушка была задержана в Одессе из-за запрещенной на Украине советской символики на одежде.

«На Куликовом поле полицейские остановили несовершеннолетнюю девушку с запрещенной украинским законодательством символикой на одежде. Девушку доставили в территориальный отдел полиции, где правоохранители провели с ней разъяснительную работу», — заявили в Нацполиции.

По ее данным, учитывая 15-летний возраст девушки, к административной ответственности был привлечен ее отец «за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери».

В 2014 году после «евромайдана» новые власти Украины начали проводить так называемую политику декоммунизации, ликвидируя «идеологическое наследние советского периода». Весной 2015 года кабмин Украины одобрил «декоммунизационный пакет» законов. Среди всего прочего,

закон устанавливает уголовную ответственность для отрицающих преступления тоталитарного режима.

Институт национальной памяти Украины составил список из 520 исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие этого документа. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинские власти в рамках этого закона уже изменили названия более 900 населенных пунктов, примерно 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. За годы действия закона были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, 1,3 тыс. из которых — памятники большевицкому вождю Владимиру Ленину.

Одновременно с этим факельные шествия украинских националистов и неонацистов стали проходить на Украине гораздо чаще. В апреле 2018 года во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина».

Советская символика вызывает раздражение отнюдь не только на Украине. В начале мая 2018 года министерство иностранных дел Литвы возмутилось символикой СССР на продукции немецкой компании Adidas. В своем твиттере литовские дипломаты опубликовали ссылку на красную спортивную женскую майку с надписью «USSR» и гербом Советского Союза, «удивившись тому, что до сих пор кто-то болен «имперской ностальгией».

Напомним, что в 2008 году Литва приняла закон, согласно букве которого за использование, демонстрацию и распространение символики СССР и Третьего рейха в местах массового скопления людей и на широкомасштабных мероприятиях нарушителям грозит административная ответственность.

В Российской Федерации запрещена только нацистская символика. Согласно статье 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или любой другой экстремистской атрибутики влечет за собой солидный денежный штраф. Также под запрет попадает символика фашистской Италии и любых других структур, признанных преступными на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.