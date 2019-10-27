Левый реванш: кто возглавит Аргентину

Успешный бизнесмен и друг президента США Дональда Трампа, бывший мэр Буэнос-Айреса, Маурицио Макри пришел к власти в Аргентине в 2015 году. Перед президентскими выборами состояние политика оценивалось в $5,5 млн. Он обещал существенно улучшить положение граждан страны, однако ему это не удалось и теперь он может уступить левому политику Альберто Фернандесу, который считается последователем идей «перонизма» политической идеологии покойного президента Хуана Перона.

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«Перонизм в Аргентине — это социализм с человеческим лицом, обращенным к бедным слоям населения значительно больше, чем к богатым.

Например, Фернандес в ходе президентской кампании говорил, что если у вас в собственности есть два дома, одним из них можно поделиться с бездомными через государственный договор социального найма»,

— рассказывает «Газете.Ru» глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, который находится в Аргентине для исследования выборной ситуации.

Причина возможного поражения Макри — в финансовых проблемах страны. «Экономика стала главным вопросом для избирателей», — констатирует в своем обзоре предвыборной ситуации телерадиокомпания «Би-би-си».

Экономика, действительно, находится в тяжелом состоянии: инфляция сейчас составляет 54,7% (в конце 2018-го — 47,6%), а положение дел в государстве остроумно называют «макризисом». По разным данным, от одного до трех миллионов аргентинцев страдают от недоедания (всего в стране проживает более 44 млн человек). Высокая инфляция и безработица вызвали массовые протесты в стране. «Аргентина опустошена бездействием, голодом и бедностью, и мы требуем ответов», — говорил ранее один из организаторов протеста Эдуардо Беллибони.

Противники президента Макри уже фактически вынесли ему «вотум недоверия». На предварительных праймериз коалиция Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) получила 47,65% поддержки. В свою очередь, коалиция Макри «Вместе за перемены» (Juntos por el cambio) получила 32,08%.

В Аргентине процедура предвыборных праймериз — предварительного голосования — является обязательной. Она была установлена в 2009 году, и ее цель — отсеять заведомо непроходных кандидатов, которые хотят участвовать в президентских выборах. Правда, поражение на праймериз не всегда приводит к поражению на выборах. В 2015 года на праймериз победил политик-левоцентрист Даниэль Сиоли — глава альянса «Фронт за победу». Он же выиграл у нынешнего президента Макри и первый тур президентских выборов, но во втором все же победил нынешний президент Макри.

Фернандес — не новое лицо для избирателей. Он руководил кабинетом министров при президенте Аргентины Несторе Киршнере, а затем при его супруге — Кристине Фернандес Киршнер, которую он пригласил стать своим вице-президентом. При этом отношения обоих политиков были достаточно сложными и даже конфликтными.

«План [Фернандеса] состоял в том, чтобы объединить перонизм — доминирующее политическое движение Аргентины, которое традиционно ориентируется на трудящихся, а не на владельцев бизнеса, но которое в последние годы было раздроблено. И это будет означать примирение с его давним противником, Кристиной Фернандес де Киршнер, бывшим президентом», — пишет англоязычное издание Buenos Aires Times.

«По данным опросов, Фернандес-Киршнер опережает формулу (тандем кандидатов в президенты и вице-президенты) действующего президента более чем на 15%. Этого будет вполне достаточно для победы уже в первом туре. Даже в том случае, если Фернандес не наберет более 45% голосов», — рассказывает «Газете.Ru» политолог Олег Бондаренко.

Как ранее отмечал обозреватель журнала Forbes Августино Фонтевечиа, Фернандес представляет собой не классический тип политика-перониста, а, скорее, центриста, который прибегает к радикализму в борьбе за электорат.

В случае победы Фернадеса ждет тяжелое наследство — Аргентина стоит на пороге дефолта, и ему будет необходимо пойти на ряд жестких мер для стабилизации экономики. Однако рынки могут отреагировать на победу негативно: «В связи с традиционно плохими отношениями скрытого лидера ведущего тандема — Кристины Киршнер — с МВФ, аргентинский песо, упавший за последние полгода почти вдвое по отношению к доллару, уже 28 октября — на следующий день после выборов — может потерять еще 20% своей стоимости», — говорит Бондаренко.