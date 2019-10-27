«Все не так просто»: в Австрии указали, как отменить санкции

Одиночные заявления стран Евросоюза о желании отменить санкции против России не дадут результата, инициатором должна выступить сразу группа государств – приводит ФАН слова бывшего посла Австрии в России Фридриха Бауэра.

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По его словам, единичный автономный отказ от антироссийских рестрикций поставит ту или иную страну под удар со стороны всего ЕС. При этом, мало какая европейская страна считает антироссийские санкции полезными для себя, по сути, пользу получают лишь США, передает РИА «Новости».

«Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не отваживается. Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто», — указал дипломат.

Двумя днями ранее предложение Левой партии Германии о смягчении антироссийских санкций было отклонено бундестагом. Таким образом, Германия отказалась содействовать смягчению санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

«Левые» предлагали правительству ФРГ «оказывать содействие шагам по недопущению» повторных антироссийских ограничительных мер на уровне Евросоюза, передает НСН.

Санкции, как утверждают авторы законопроекта, совершенно бессмысленны с экономической точки зрения и «не решают старые проблемы, а создают новые».

Кроме того, парламент ФРГ рассмотрел инициативу фракции «Альтернативы для Германии» (AfD) в поддержку новой политики в отношении России. Законопроект предлагал «сотрудничество вместо противостояния».

В поддержку проекта выступили 75 депутатов бундестага, 535 проголосовали против. Один член парламента воздержался. При этом комитет бундестага по международным делам «с самого начала рекомендовал отклонить оба предложения».

В середине нынешнего месяца газета Handelsblatt опубликовала исследование экономистов Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики «Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций».

В документе говорится о том, что лишь немногим более половины от общего убытка из-за антироссийских санкций несет сама Россия. Каждый месяц из-за санкций стороны недополучают $4 млрд, причем на плечи стран Запада ложится до 45% ущерба.

Выводы в статье называются «поразительными»: 92% потерь ложатся на Евросоюз, а Германия несет на своих плечах 38% от этой суммы, или – $667 млн в месяц. В исследовании говорится также, что компании Франции не смогли компенсировать потери из-за западных санкций в отношении России даже за счет экспорта в другие страны.

Санкции, введенные против России в связи с обострением конфликта на Украине, необходимо отменить до 2021 года — уверен глава отделения немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг, пишет издание Wirtschaft.

«Если будет видно, что там [на востоке Украины] происходит движение к разумному решению, [антироссийские] санкции могут шаг за шагом быть ослаблены», — обратил внимание представитель партии канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, в Тюрингии немецкие политики ждут развития диалога европейских стран с Россией, так как введенные Москвой ответные меры значительно вредят сельскому хозяйству Восточной Германии.

«Это также вопрос о том, потеряет ли Европа Россию и Китай. Поэтому в ближайшее время должно быть какое-то движение по этому вопросу», — заявил Моринг.

По его мнению, Евросоюзу необходимо стать экономическим партнером Москвы. «Для нас было бы лучше вести бизнес друг с другом в зоне свободной торговли. Никто не ожидает, что это произойдет завтра, но должна быть какая-то перспектива», — добавил немецкий политик.

В ходе «прямой линии» 20 июня президент России Владимир Путин обозначил масштаб ущерба. Потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году (после присоединения Крыма к России) составили $50 млрд. А Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд. Как производился подсчет не было указано.