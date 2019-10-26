Страсти по G7: конгресс запретит Трампу приглашать Путина

В американском конгрессе США предлагают не выделять деньги из бюджета на увеличение количества участников саммита G7 при условии включения России, сообщает RT со ссылкой на законопроект, который внесла на рассмотрение конгресса член Демократической партии Кэти Хилл. Ранее и.о. руководителя аппарата администрации президента США Мик Малвэни заявил, что приглашение России на саммит G7, который пройдет 10-12 июня в США, может стать шагом к восстановлению российского представительства в G8.

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«Невзирая на любые другие положения законодательства, средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путем на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие участие России в заседаниях G7 либо воссоздание G8 при условии включения в нее России», — говорится в заявлении демократа.

Хилл подчеркивает, что никто из должностных лиц США, в том числе президент страны, не должен использовать свое положение для поддержания включения России в этот формат переговоров, пока Москва не выполнит ряд условий.

В частности, она требует, чтобы Россия прекратила «вмешиваться» в американские выборы, «оккупировать» Крым, а также российская сторона, по мнению политика, должна выполнить обязательства в рамках Минских соглашений, которые были заключены в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе.

Член Демократической партии также считает, что российские власти должны предпринять «конструктивные шаги по прекращению своей деятельности, нацеленной на разобщение западных экономических и политических структур, а также западных структур безопасности, в частности тех, участниками которых являются государства G7». В настоящее время в этом формате участвуют Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

По словам Хилл, все государства G7 — «демократии, нацеленные на укрепление демократических форм правления во всем мире». Но Россия, говорится в документе, с 2014 года неоднократно вмешивалась в выборы в странах «семёрки», а также проводит кампании по распространению дезинформации и пытается тайно воздействовать на членов «большой семерки».

«Несмотря на такие действия», пишет демократ, американский лидер Дональд Трамп вновь и вновь выступает за «прекращение приостановки участия России в G7 без предварительных условий». Однако Хилл собирается пресечь такие попытки при помощи своего законопроекта.

Российские власти, в свою очередь неоднократно заявляли, что Москва не причастна к вмешательству в дела других стран, в частности Украины, а военный конфликт на юго-востоке этой страны является внутренней проблемой Киева.

«Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — говорил президент России Владимир Путин.

Вместе с тем стоит отметить, что Крым попал под российскую юрисдикцию демократическим путем. В марте 2014 года жители региона инициировали референдум, на котором большинством голосов было принято решение о вступлении полуострова в состав России. Однако европейские страны и США посчитали это решение нелегитимным и ввели антироссийские санкции. Украина, в свою очередь, до сих пор считает республику своей, но «временно оккупированной» территорией.

Об исполнении Минских договоренностей российские власти говорили, что нельзя все время требовать от Москвы их исполнения в той части, которая никак не зависит от России и которую должна выполнить Украина.

Что касается возвращения к формату G8, из которого Россия вышла в 2014 году из-за того, что участники клуба провели переговоры без ее участия, то это не входит в приоритеты страны.

Об этом ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркивал, что саммит «большой двадцатки» куда более эффективен для решения мировых проблем.

Глава правительства отметил, что недавно значительная часть мировых вопросов решалась на «восьмерке» (G8), в которой принимала участие и Россия. «Потом нас оттуда выставили, сказав, что «вы нам не подходите», а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить «мы готовы вас снова позвать, принять» и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате «восьмерки» невозможно», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время в таких ограниченных форматах сложно принимать решения, которые имеют значение для всего человечества.

«G8 была площадкой, чтобы обсудить в узком кругу различные политические вызовы, различные проблемы», — добавил премьер.

В то же время, по словам Медведева, если России предложат присоединиться к этому формату, можно будет рассмотреть этот вопрос. Однако глава кабмина отметил, что ему «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия «исправится».