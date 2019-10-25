«Русские не сдаются»: Бутина прилетела в Россию. LIVE

«Они начали спрашивать, работаю ли я на правительство. Я им сразу сказала: нет», — сообщила девушка.
Вернувшись, Бутина рассказала о допросах в ФБР, передает РИА «Новости». Она отметила, что они длились 52 часа и были «ни о чем».
Минюст США при этом начал проверку, при каких обстоятельствах было возбуждено дело против Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства, сообщил ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
«Я жила в иллюзии, что США — правовое государство», — добавила девушка.
По ее словам, сначала она должна обсудить все со своей семьей. «Я этот вопрос не оставлю, потому что это вопрос принципа», — добавила она.
Бутина не исключает, что примет какие-то юридические шаги по защите своей репутации.
«Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился. Я пока предпочту не говорить, что я собираюсь делать», — сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
Мария Бутина в Москве, 26 октября 2019 годаTatyana Makeyeva/Reuters
«Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. <...> Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего», — говорил Путин о приговоре Бутиной.
К слову, Москва характеризовала предъявленные Бутиной обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. В частности, президент России Владимир Путин назвал его беспределом, вынесенным только для того, чтобы «сохранить лицо».
«Я очень рада вернуться домой. Я благодарна всем, кто меня поддерживал, кто писал мне письма, жертвовал деньги для моей защиты. Я не сдалась, потому что не имею права. Русские не сдаются», — сказала девушка.
В аэропорту Мария, общаясь с журналистами, сказала, что очень рада вернуться домой. Она поблагодарила россиян за помощь и письма, которые ей отправляли, и отдельно отметила сотрудников российского МИДа, которые боролись за нее.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, отвечает на вопросы журналистов в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве, 26 октября 2019 годаВиталий Белоусов/РИА "Новости"
Тюремный срок Бутиной истек 25 октября, россиянка была освобождена и передана в иммиграционную службу для дальнейшей депортации в Россию. За все время девушка побывала в трех разных тюрьмах и в общей сложности провела в одиночной камере почти четыре месяца.
Американский суд ранее признал, что Бутина не было сотрудником российской разведки, однако все равно стремилась собирать полезную информацию. Он также постановил, что россиянка должна быть депортирована на родину после истечения срока наказания.
В апреле 2019 года суд в США вынес окончательное решение, Мария была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства.
Вернувшаяся на Родину россиянка только что встретилась с отцом.
Семья Марии встречает ее в столичном «Шереметьево». В интервью РИА «Новости» отец россиянки сообщил, что прилетел из Барнаула, чтобы встретить дочь.
Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным в Москве, 26 октября 2019 годаВиталий Белоусов/РИА "Новости"
Сама россиянка изначально настаивала на своей невиновности, но в итоге решила пойти на сделку со следствием, признав вину по одному из пунктов обвинения. Речь идет о ее предполагаемом сговоре с целью нарушения американского закона об иностранных агентах.
Бутина начала сотрудничать с правоохранительными органами США главным образом по делу Эриксона, которому в его родном штате Южная Дакота были предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве и легализации преступно нажитых доходов.
Американские прокуроры обвинили россиянку в том, что она якобы вела работу в интересах представителя правительства России и налаживала контакты с «американскими политиками». Как писали СМИ, Бутина поддерживала близкие отношения с политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном, а также о встречалась со Стэнли Фишером, на тот момент — вице-председателем ФРС США, и Натаном Шитсом, являвшимся замминистра финансов по международным делам.
Бутина была задержана в Вашингтоне в июле прошлого года. Изначально ей предъявляли обвинения по двум пунктам — деятельность в пользу иностранного государства без статуса иностранного агента и участие в сговоре с целью такой незарегистрированной деятельности. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы.
Самолет с Бутиной уже совершил посадку в Шереметьево, передает РИА «Новости».
Самолет, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве, 26 октября 2019 годаВиталий Белоусов/РИА "Новости"
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня россиянка Мария Бутина, которую в США подозревали в шпионаже, вернулась на родину. Гражданка России была выслана из США после освобождения из тюрьмы в штате Флорида. Бутина провела в одиночной камере четыре последних месяца.
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