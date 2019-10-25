«Русские не сдаются»: Бутина прилетела в Россию. LIVE

В апреле 2019 года суд в США вынес окончательное решение, Мария была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства.