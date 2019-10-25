«Контратака Трампа»: в США проверят «российское дело»

Минюст США переквалифицировал проверку обстоятельств начала расследования «вмешательства России» в американские президентские выборы в уголовное дело. До этого момента проверка носила лишь административный характер.

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Теперь федеральный прокурор Джон Дарем из штата Коннектикут, который руководит расследованием, получил возможность направлять повестки важным для следствия людям, пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники. Издание отмечает, что перевод дела в уголовное поле также позволит Дарему запрашивать интересующие следствие документы, созывать большое жюри присяжных и выдвигать какие-либо обвинения.

При этом в настоящее время неизвестно, когда расследование истоков «российского вмешательства» приобрело уголовный характер. Однако это изменение может спровоцировать некую обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп использует минюст для преследования своих предполагаемых врагов, подчеркивает издание.

Трамп изначально называл расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы «охотой на ведьм», настаивая на том, что оно было запущено под надуманным предлогом и связано с его политическими противниками — демократами. В течении всего разбирательства президент США требовал проверить его истоки.

«Российское дело» началось еще в мае 2017 году, руководил расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер. У разбирательства было три главных цели: выяснить, вмешалась ли Москва в президентские выборы 2016 года, имел ли место сговор Трампа с Россией и пытался ли президент США помешать расследованию. Дело о России завершилось в апреле 2019 года, за почти два года Мюллер пришел к положительному заключению лишь по первому пункту и не нашел доказательств по двум другим. К слову, Москва отвергает все обвинения во вмешательстве.

Разбирательство стало своеобразным символом правления Трампа, затронув большую часть его президентства. Окончательные выводы Мюллера не устроили представителей Демократической партии, которые были уверены, что президент не только «сговорился с Россией», но и превысил свои полномочия. Трамп же объявил об окончании «охоты на ведьм» и вновь потребовал проверить обстоятельства начала «российского дела».

Генпрокурор США Уильям Барр отреагировал на призыв президента, и в мае минюст назначил Дарема руководителем дела. Федеральному прокурору предстоит оценить действия ФБР во время президентской кампании в США. Сотрудники ведомства вели слежку за Трампом, чтобы выяснить, связана ли команда тогдашнего кандидата с Москвой. Расследование ФБР получило название «Перекрестный ураган» и впоследствии стало основой для «российского дела».

«Рашагейт» остается на радарах в американском политическом сообществе. И эта тема так или иначе будет использоваться, но если раньше противники Трампа пытались выжать из нее максимум, особенно до завершения расследования Мюллера, то теперь сам Трамп переходит в контратаку», — считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Стоит отметить, что агенты ФБР, которые следили за Трампом, были крайне негативно настроены к кандидату в президенты и откровенно симпатизировали его сопернице Хиллари Клинтон. Из-за этого республиканцы, как и сам Трамп, расценивают дело бюро как политически мотивированное. В Республиканской партии уверены, что только этот факт дискредитирует все расследование.

Демократы же никогда не сомневались в оправданности дела о России, тем более в причинах начала расследования. Представители партии не раз отмечали, что Трамп пытался повлиять на разбирательство, в том числе с помощью критики в отношении истоков дела о «вмешательстве России». Демократы критически относятся к планам Барра по выяснению обстоятельств начала расследования, считая, что тот «идет на поводу» у Трампа.

При этом мнение представителей Демократической партии по этому вопросу не особо интересует главу Белого дома. На фоне приближения новых президентских выборов расследование Барра играет на руку президенту США.

Трамп уверен, что «российское дело» было не во всех аспектах законным, могли иметь место нарушения определенных законодательных норм, отмечает Тимофеев, поэтому президент США рассчитывает использовать это в своих интересах.

Если минюст сможет доказать наличие таких нарушений, демократы окажутся в проигрыше, учитывая, что они трижды пытались начать процедуру импичмента в отношении президента США во время расследования «российского дела». Нельзя не отметить, что им это все же удалось в конце сентября, правда, повод дала не Россия, а Украина.

Причиной для запуска процедуры импичмента президента стал телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время переговоров глава Белого дома попросил своего коллегу расследовать дело против компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является одним из кандидатов в президенты от демократов. Демократы просьбу Трампа расценили как попытку повлиять на исход будущих выборов.

Кроме того, Трампа обвинили в давлении на Зеленского. Сам же президент США отверг все подозрения и назвал расследование демократов «линчеванием». Белый дом даже опубликовал стенограмму переговоров двух лидеров, которая подтвердила слова Трампа.

Тем не менее, расшифровка разговора не убедила демократов, и они продолжили расследование, сменив тренд «российского дела» на «украинский скандал». Теперь же дело минюста по истокам «вмешательства России» может спутать представителям Демократической партии все карты.

«Рашагейт» с этим связан очень косвенно, но в любом случае, если станет известно о нарушениях при расследовании «российского дела» — это станет козырем Трампа», — уверен Тимофеев.

«Вмешательство России» и «украинский кризис» при этом объединяет история с расшифровкой разговора Трампа и Зеленского. Это обстоятельство привело к тому, что демократы стали требовать стенограммы всех переговоров президента США. К их призыву также подключилась оппозиция Австралии, дабы выяснить детали разговора Трампа и австралийского премьера Скотта Моррисона. Впоследствии оказалось, что президент США попросил политика о помощи в расследовании истоков «российского дела».

Политическая борьба в США активизировалась, как подчеркивает эксперт, на фоне приближающихся президентских выборов. Противники и сторонники Трампа предпринимают серьезные усилия, чтобы эта борьба развивалась в их пользу.

Пока достаточно сложно спрогнозировать как будет развиваться ситуация и смогут ли следователи доказать несостоятельность «российского дела». Переход расследования в уголовное поле может намекать на наличие определенных лиц, которых минюст планирует допросить по этому делу. Однако в настоящее время никаких слушаний или допросов организовано не было.