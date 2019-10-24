Наряду с «нормандским» саммитом: Киев хочет переговоры по Крыму

Киев, по аналогии с «нормандским» саммитом, хочет провести с другими государствами переговоры, результатом которых стало бы возвращение Крыма и Севастополя Украине – об этом заявила пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

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Кроме того, она в очередной раз обвинила Москву в агрессии против Украины и якобы нарушении международного права в случае с присоединением Крыма. Стоит отметить, что полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года на основании результатов всенародного референдума – за присоединение к России проголосовали 96,57 % участников плебисцита.

Два дня назад заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркнул, что признание Украиной Крыма регионом РФ может стать хорошим заделом для проведения переговоров для решения по морской границе между двумя странами, передает ФАН.

Дипломат указал, что вопрос статуса и режима Азовского моря определен Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. По словам Руденко, этот документ определяет разграничение акватории только по соглашению сторон. Поэтому положение Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года в данном случае не применимо.

Тема принадлежности Крыма поднималась и президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе пресс-марафона в Киеве 10 октября.

«Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в «нормандском формате» не обсуждается Крым? То есть для меня «нормандский формат» — это еще и возможность решения вопроса Крыма, просто возвращение его хотя бы к обсуждению», — заявил глава государства.

Реагируя на это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что вопрос о принадлежности Крыма Кремль не будет обсуждать ни в рамках «нормандского формата», ни на любых других площадках.

Представитель Кремля указал, что полуостров вошел в состав РФ в 2014 году на основании результатов всенародного референдума и последующего решения президента России Владимира Путина, и этот процесс обратной силы не имеет, передает НСН.

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно», — сказал Песков.

Украинская диаспора также считает Крым частью России, заявил представитель посетившей полуостров делегации Андрей Геращенко.

«Учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», — пояснил он.

Секретарь правления русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук признался, что многие поляки считают Крым российским.

«В Польше как минимум половина честно говорят, что Крым русский. Для нас Крым был всегда и есть русский», — подчеркнул Романчук.

Стоит отметить, что американские власти считают Крым незаконно присоединенным к России и вводят санкции, при этом глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания Крыма Российской территорией, ответил «посмотрим».

Этот вопрос президенту США задали в преддверии россйско-американского саммита, который состоялся 16 июля прошлого года в Хельсинки. Заявлял Трамп и о том, что Крым «русский», потому что там живут носители русского языка — об этом сообщал портал BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, Трамп возложил вину за ситуацию вокруг Крыма на своего предшественника Барака Обаму.

«Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в ответ на это указал, что Крым «потерял» киевский режим.

«Трамп неправ: Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым — русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — отметил сенатор.