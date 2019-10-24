Импичмент Трампа: республиканцы сорвали допрос

Группа из 20 конгрессменов-республиканцев сорвала дачу показаний советника замминистра обороны США Лауры Купер в конгрессе. Она должна была ответить на вопросы законодателей в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Представители Республиканской партии ворвались на закрытый допрос и потребовали разрешить им наблюдать за ним, передает CNN. Протестующие конгрессмены призвали к «более открытому, прозрачному и справедливому» процессу в рамках импичмента и отказались покидать помещение.

«Если за закрытыми дверями они собираются опровергать результаты американских президентских выборов, мы хотим знать, что происходит», — заявил глава группы конгрессменов-республиканцев Мэттью Гаец.

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Однако представителей Республиканской партии не просто так не допустили на допрос Купер. Дело в том, что они не состояли ни в одном из трех комитетах конгресса — по реформам и надзору, разведке и иностранным делам, — которые организовали слушания по импичменту Трампа. Ворвавшись в зал для заседаний, республиканцы нарушили правило, так как на допросе могли присутствовать только законодатели, входящие в комитеты. К тому же некоторые конгрессмены принесли с собой мобильные телефоны, что также запрещено.

Протест республиканцев задержал допрос Купер на пять часов, и пока неизвестно, как в конечном итоге удалось уладить сложившуюся ситуацию. Стоит отметить, демократы не обращались за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, решив, что такие действия сыграют на руку их политическим противникам.

При этом представители Республиканской партии уже не раз критиковали демократов за то, что на слушаниях по импичменту президента могут присутствовать только представители трех комитетов палаты представителей конгресса. По мнению республиканцев, доступ должен быть предоставлен всем законодателям, учитывая серьезность последствий импичмента.

Демократы в конгрессе запустили процедуру импичмента в отношении Трампа еще в конце сентября. Президента обвиняют в попытке давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для вмешательства в выборы путем дискредитации своего соперника — кандидата от демократов и экс-вице-президента Джо Байдена.

К слову, первый открытый протест республиканцев против закрытых слушаний произошел после дачи показаний исполняющим обязанности посла США на Украине Биллом Тейлором, он выступил перед конгрессом 22 октября.

В своих показаниях Тейлор отметил, что расследование в отношении украинской компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер, было условием для встречи Трампа и Зеленского. Посол подчеркнул, что глава Белого дома якобы пытался добиться от президента Украины публичного заявления о расследовании против Байдена.

Кроме того, Тейлор настаивал, что Трамп угрожал Киеву задержкой финансовой помощи в случае невыполнения его требований. Знали же о плане президента США, по словам посла, бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Рудольф Джулиани.

Допрос Тейлора вызвал широкий резонанс в США, демократы отмечали, что посол подтвердил их опасения, а республиканцы называли происходящее «клеветнической кампанией». Сам Трамп же заявил, что процесс импичмента в отношении него является линчеванием.

«Когда-нибудь, если президентом станет демократ и республиканцы получат большинство в палате представителей, даже с очень маленьким перевесом, они смогут устроить президенту импичмент без должной процедуры, объективности и законных прав на это», — написал президент США в Twitter.

Однако, назвав действия демократов линчеванием, Трамп вызвал лишь еще больше критики в свой адрес, так как на «суд Линча» — расправа толпы над подозреваемым без суда и следствия — в США чаще всего попадали афроамериканцы. Неэтичность подобного высказывания отметили даже некоторые республиканцы.

Тем не менее, у президента США есть все основания, чтобы высказывать недовольство из-за расследования в отношении него. Процесс импичмента, запущенный из-за его телефонного разговора с Зеленским, заставил Трампа даже опубликовать стенограмму переговоров. Согласно расшифровке, президент США не оказывал никакого давления на своего коллегу и тем более не угрожал ему — к такому выводу пришел американский минюст, но демократы все равно отказались закрывать расследование.