Начал до инаугурации: как Трамп давил на Зеленского

За две недели до инаугурации президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с членами своей команды давление, оказанное на него президентом США Дональдом Трампом и его юристом Рудольфом Джулиани. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три источника.

Трамп якобы добивался от избранного украинского президента запуска антикоррупционного расследования против нефтегазовой компании Burisma, членом правления которой с 2014 года являлся Хантер Байден.

Один из источников заявил, что на встрече с предвыборным штабом Зеленский обсуждал, как ему «справляться с давлением со стороны Вашингтона». Изначально же на этой встрече собирались обсуждать «энергетические вопросы».

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Предположительное давление Трампа на Зеленского может стать поводом для импичмента американского президента. Если он требовал от Киева расследовать дело Burisma и Хантера Байдена, то таким образом Трамп мог пытаться дискредитировать своего политического соперника — потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена, отца Хантера.

Скандал разгорелся в августе после сообщения ряда СМИ, что некий сотрудник разведслужбы США подал жалобу на Трампа, который якобы дал своему собеседнику — одному из мировых лидеров — некое «обещание». Впоследствии выяснилось, что этим лидером был президент Украины Владимир Зеленский, а возможным «обещанием» — якобы попытка давления и шантажа на тему предоставления многомиллионной военной помощи в обмен на преследование Байдена.

24 сентября демократическое большинство Палаты представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси запустило процедуру импичмента президента США. На следующий день Белый дом, стремясь дезавуировать обвинения, опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Зеленский и Трамп раскритиковали Францию и Германию за отсутствие помощи Украине. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». В ответ Трамп согласился и засмеялся.

Зеленский также назвал Трампа «великим учителем».

Эти слова он произнес в контексте прихода новых людей в правительство и избавления от «украинских политиков старого типа». В конце разговора Зеленский также говорит, что, бывая в Нью-Йорке, останавливался в отеле Trump Tower.

17 октября посол США при Евросоюзе и один из ключевых доноров предвыборной кампаниии Трампа Гордон Сондланд заявил перед комитетами палаты представителей американского конгресса, что сотрудники украинского подразделения Госдепартамента по прямому приказу Трампа должны были содействовать переговорам личного юриста президента Рудольфа Джулиани с представителями Киева.

Дипломат заявил, что не был согласен с таким методом дипломатии, но не мог нарушить прямое указание президента. Кроме того, Сондланд «даже не думал», что Джулиани может на встречах с украинскими политиками и силовиками поднимать вопрос о деле Хантера Байдена.

Спустя некоторое время временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент Трамп обещал военную помощь в обмен на расследование дела Байдена-младшего. Однако узнал он об этом со слов Сондланда.

Министерство юстиции США ранее прокомментировало опубликованный разговор между украинским и американским президентами. В ведомстве не увидели нарушений американского законодательства в репликах Трампа. От дальнейшего расследований минюст отказался. МИД Украины, в свою очередь, отрицает заявления о давлении Трампа на Зеленского. Сам президент Украины удивился, в первую очередь, тому, что опубликованы были и его слова тоже, а не только реплики Трампа. По словам Зеленского, он не собирается ничего скрывать, но считает, что переговоры между президентами должны быть несколько более конфиденциальными.

Тем не менее, сенат США будет обязан рассмотреть вопрос об импичменте, если палата представителей проголосует за соответствующую процедуру. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.

«У меня не будет иного выбора, кроме как принять это на рассмотрение в соответствии с регламентом сената по импичменту», — отметил сенатор.

При этом из-за скандала падает рейтинг Джо Байдена — за месяц он рухнул на рекордные 5%.