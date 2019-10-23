Последователь Пиночета: в чем причина протестов в Чили

Несмотря на уступки со стороны правительства, чилийцы продолжают выходить на улицы своих городов, чтобы высказаться против экономического неравенства и дорогостоящих услуг в сферах образования и здравоохранения.

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Власти уже отменили повышение стоимости проезда на метро — формальной причины массовых протестов и столкновений — однако этих мер уже недостаточно.

Во вторник президент Чили Себастьян Пиньера заявил в своем обращении, что правительство представит к рассмотрению конгресса ряд мер социальной поддержки для урегулирования ситуации с протестами и беспорядками.

«Мы передадим для рассмотрения конгрессу эту социальную повестку в соответствии с законом и начнем ее реализацию, когда правительство получит эту возможность», — сказал Пиньера.

Неумолимый враг Пиньеры

Эпицентром протестов стал город Сантьяго. 14 октября власти объявили о повышении стоимости проезда на метро до 850 песо (76,74 руб.), цена билета выросла на 30 песо (2,56 руб.). Молодые люди стали перепрыгивать через турникеты, их останавливала полиция, что привело к столкновениям и стихийным демонстрациям.

Жесткие действия правоохранителей спровоцировали еще большее негодование чилийцев. В 10 из 16 регионах страны был введен режим ЧП — впервые после падения диктатуры Аугусто Пиночета. Таким образом, правительство разрешило размещение военного персонала в этих районах. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.

В столице был введен комендантский час с 22:00 19 октября до 07:00 20 октября, однако в последующие дни он продлевался.

В результате протестов погибли по меньшей мере 15 человек, 62 полицейских и 15 гражданских получили ранения.

Некоторые рейсы в аэропорту столицы были отменены или задержаны. Сеть супермаркетов Walmart объявила о закрытии своих магазинов после того, как 60 из них пострадали во время беспорядков. В результате пожара в одном из супермаркетов в Сантьяго погибли три человека.

Помимо этого, в ходе протестов был нанесен значительный ущерб станциям метрополитена. Как сообщает La Tercera, по предварительным данным, урон оценивается в $200 млн. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом девять сгорели целиком. Столичное метро приостановило работу.

Более 20 тыс. семей в столице Чили остались без света, сообщила мэрия Сантьяго.

«Мы воюем против могущественного и неумолимого врага, который не уважает ничего и никого, и готов применять насилие без каких-либо ограничений, даже если это означает гибель людей, с единственной целью причинения как можно большего ущерба», — сказал Пиньера в своем телевизионном обращении в воскресенье и отменил повышение цен на метро.

Образец для подражания

Если президент Чили рассчитывал, что таким образом утихомирит протестующих, то он ошибся. Во-первых, глава государства вызвал еще большее раздражение своим заявлением о войне с «врагом, который не уважает ничего и никого». Во-вторых, негодование чилийцев Пиньера вызвал тем, что в разгар протестов журналисты застали его обедавшим с семьей в пиццерии. И, наконец, повышение стоимости проезда на метро не было ключевой причиной массовых протестов.

Чили — самая благополучная страна в Южной Америке. Во второй половине XX века страна начала двигаться к реформам. Однако именно при Аугусто Пиночете были проведены радикальные экономические реформы.

Правление Пиночета, конечно, вошло в историю страны как эпоха диктатуры. При этом многие политологи и экономисты называют этого правителя и его команду авторами чилийского «экономического чуда» — страна стала образцом для всех остальных южно-американских государств.

Тем не менее, правление Пиночета остается для чилийцев еще достаточно свежей травмой, и любая ассоциация с диктатором вызывает болезненную реакцию.

Больное место чилийцев

Уровень бедности в Чили стабильно падает с каждым годом, а размер средней заработной платы растет. Все свидетельствует об улучшении экономических условий, при этом разрыв между обеспеченными и бедными слоями населения остается слишком велик.

Из 30 самых благополучных государств Чили занимает самое высокое место по уровню экономического неравенства, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития. Однако и этот показатель снижался, но недостаточно быстро. В 2006 богатые чилийцы зарабатывали в десять раз больше, чем самые бедные. В 2017-м разница сократилась до 8,9 раз — этого оказалось недостаточно.

Себастьян Пиньера — и сам один из богатейших людей в Чили. В политику он пришел из предпринимательской деятельности, в 2014 году журнал Forbes оценил состояние Пиньеры в $2,4 млрд. Состояние политика при таком экономическом неравенстве сейчас действует на протестующих как красная тряпка на быка.

Образование, а точнее, его доступность — одна из главных тем для чилийцев. Вообще возможности получения образования волнуют жителей всех стран Латинской Америки. Однако в Чили с этим вопросом все несколько сложнее.

Во второй половине XX века президент Эдуардо Фрей вплотную занялся социальной политикой. В частности, он сделал более доступным образование для детей из бедных семей. При Пиночете образование и здравоохранение перешли в частные руки и вновь стали символом привилегий богачей.

В 2011 году Пиньера решил поднять среднюю стоимость обучения и дифференцировать оплату в зависимости от академических успехов и социального происхождения. Инициатива президента вновь вернула чилийцев ко временам правления Пиночета, любой намек на привилегированность образования в стране воспринимают с возмущением.

Кроме того, Себастьян Пиньера, в целом, воспринимается чилийцами как последователь Пиночета, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

«Он открещивается постоянно уже в течение почти 30 лет, но он на самом деле считается в чилийском обществе как его последователь в плане экономических реформ неолиберальной чикагской модели, он на самом деле жесткий политик», — отмечает эксперт.

Основу протестного движения составили студенты. Чилийская молодежь достаточно активна, и усмирить ее пыл не так просто.

«Там очень активное общество, активное студенчество, если поднять цены на бензин или что-то еще, это сразу вызывает мощный протест. Потому что чилийское общество после Пиночета все равно расколото и вот эта страница пиночетовская еще не закрыта», — считает Владимир Сударев.

Левые VS правые

Социальные реформы всегда приветствовались чилийцами. На этом фоне постепенно стала расти популярность леворадикальных движений.

Себастьян Пиньера же член правоцентристской партии «Национальное обновление», входящей в коалицию «Альянс за Чили». Впервые он принял участие в выборах президента в 2005 году. Тогда победа досталась левому политику Мишель Бачелет.

Пиньера одержал реванш на следующих выборах, в 2010-м, Бачелет снова заняла пост президента в 2014 году. Она, в отличие от своего предшественника, решила сделать все образование бесплатным за счет увеличения налогов для корпораций, что, конечно, обходилось для них очень дорого. Обеспокоенные представители бизнеса и способствовали возвращению Пиньеры.

«Пиньера пришел к власти во второй раз в 2018 году во многом потому, что общество устало от левоцентристов с Бачелет. Оно устало, оно требовало каких-то перемен, и он обещал эти перемены, но перемены он не сделал, он сделал только в худшую сторону», — отмечает Владимир Сударев.

С приходом Пиньеры процесс социальных реформ вновь ожидаемо затормозился, что снова способствовало росту популярности левых партий.

«Он не отказывается от каких-то реформ, например, тех, что начала предыдущий президент Мишель Бачелет. Она ввела ряд реформ, и нынешний президент ничего не говорил о том, что собирается их аннулировать и так далее. Но, поскольку эта неолиберальная модель достаточно рыночная — там вот эта социальная защита не очень сильная», — рассказал руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

Так 15 лет чередования левого и правого политика во главе страны обнажили еще один раскол. Чилийское общество поляризовано не только по экономическому положению, но и по политическому признаку.

«Наблюдается такая поляризация — если раньше можно было говорить именно о социальной поляризации, о разрыве доходов, то сейчас усиливается еще и политическая поляризация. В Чили еще поменяли избирательную систему: раньше там была так называемая биномиальная система, то есть практически две коалиции боролись между собой за власть, и потом остальные должны были вступить в какую-либо коалицию, иначе у них не было шанса пройти.

Теперь эту систему отменили, сейчас, скажем так, пропорциональная система, и вот выстрелили левые все силы. Там в основном социальные движения, партии, новое такое течение — там больше даже не партий, а вот таких социальных движений разных», — отмечает Збигнев Ивановский.

Проблема, однако, в том, что Чили, хоть и образцовая латиноамериканская страна, но сейчас ей все же приходится выбирать между экономическим ростом и социальным равенством. Ни один из политиков не сможет удовлетворить оба запроса одновременно.

«Поэтому общество разделено: одни за лево-националистический вариант (Мишель Бачелет), другие за жесткий неолиберальный курс Себастьяна Пиньеры», — резюмирует Владимир Сударев.