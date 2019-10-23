Шаг к импичменту: посол США рассказал о давлении на Киев

Президент США Дональд Трамп обещал Киеву оказать военную помощь. В обмен он якобы требовал публичные заверения, что в отношении Хантера Байдена будет проведено расследование. Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает газета The Washington Post.

Дипломат узнал об этом из телефонного разговора с послом США при Европейском союзе Гордоном Сондландом. Он, в свою очередь, заявил, что Трамп хотел расследования Киевом дела компании Burisma и возможного вмешательства Украины в президентские выборы 2016 года.

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Сондланд при этом был одним из ключевых доноров предвыборной кампании Дональда Трампа. Хантер Байден же в 2014 году вошел в правление нефтегазовой компании Burisma и якобы замешан в коррупционных скандалах. При этом он — сын потенциального кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, бывшего вице-президента США в администрации Барака Обамы.

По словам Тейлора, в украинско-американских отношениях «все зависело от согласия Украины выступить с такими публичными заявлениями». Он назвал такую попытку давления на Киев «странной».

17 октября Гордон Сондланд заявил перед комитетами палаты представителей конгресса США, что сотрудники украинского подразделения Госдепа по прямому приказу Трампа должны были содействовать переговорам личного юриста президента Рудольфа Джулиани с представителями Киева.

Дипломат заявил, что не был согласен с таким методом дипломатии, но не мог нарушить прямое указание президента. Кроме того, Сондланд «даже не думал», что Джулиани может на встречах с украинскими политиками и силовиками поднимать вопрос о деле Хантера Байдена.

При этом ряд СМИ со ссылкой на источники ранее утверждал, что Сондланд вместе с экс-спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером требовали от Владимира Зеленского гарантий возобновления дела Байдена.

Слушания в конгрессе происходят в рамках процедуры импичмента, запущенной в отношении Дональда Трампа. Американского лидера подозревают в давлении на президента Украины с целью навредить своему политическому оппоненту.

Если конгрессмены утвердят обвинения, то они будут переданы сенату США. Там будет принято окончательное решение по поводу импичмента. При этом верхнюю палату конгресса контролируют республиканцы.

2 октября президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента попыткой государственного переворота — по его словам, демократы хотят «отобрать у людей власть, свободы и права, данные Богом».

Вечером 25 сентября на фоне скандала Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

В ней можно прочитать, что президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления со стороны Трампа.

МИД Украины, в свою очередь, отрицает заявления о давлении Трампа на Зеленского. Сам президент Украины удивился в первую очередь тому, что опубликованы были и его слова тоже, а не только реплики Трампа. По словам Зеленского, он не собирается ничего скрывать, но считает, что переговоры между президентами должны быть несколько более конфиденциальными.

10 октября Зеленский заявил, что пресловутый телефонный разговор с президентом США никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном. Украинский лидер отметил, что у него состоялось несколько разговоров с американским коллегой.

«С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда», — заявил Зеленский.

«Украингейт» бьет при этом, в первую очередь, по позициям Байдена, а не Трампа — рейтинг кандидата от демократов снизился на более чем 5%. Пару недель спустя в ходе дебатов Байден заявил, что не видит конфликта интересов между его госслужбой и работой его сына Хантера в составе правления компании Burisma на Украине.

Госсекретарь США Майкл Помпео, в свою очередь, заявил, что власти США не пытались давить на Украину с целью добиться от страны каких-либо действий в обмен на оказание финансовой и военной помощи в размере сотен миллионов долларов.

Глава Госдепа также добавил, что в центре во время переговоров американских и украинских представителей ставился вопрос о стратегических последствиях, а также будут ли решения реализованы в полной мере, и дойдут ли средства до нужного места.

«Благодаря этому украинцы теперь в большей безопасности. И русским это, разумеется, не нравится», — сказал Помпео.