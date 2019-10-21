«Могущественный враг»: почему в Чили жгут метро и магазины

В Чили проходят массовые беспорядки, которые уже привели к гибели 10 человек. Акции протеста начались из-за решения правительства повысить стоимость проезда на метро на 30 песо ($0,042), о чем в субботу сообщил президент страны Себастьян Пиньера.

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В ходе митингов задержаны 1462 человека. Как рассказал глава государства, 62 полицейских и 15 гражданских служащих получили ранения.

«Мы воюем против могущественного и неумолимого врага, который не уважает ничего и никого, и готов применять насилие без каких-либо ограничений, даже если это означает гибель людей, с единственной целью причинения как можно большего ущерба», — сказал Пиньера сказал в своем телевизионном обращении в воскресенье.

Также он объявил о приостановке повышения цен на метро, однако, это не остановило протесты.

В Сантьяго и некоторых других городах, где проходят беспорядки, введен комендантский час — впервые после распада правительства Аугусто Пиночета. Многие заведения и торговые центры закрыты в городе.

Комендантский час также предусматривает размещение новых подразделений армии. Как заявил министр внутренних дел Альберто Эспина, численность чилийской армии будет увеличена на 1500 человек. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.

«Ограничение свобод подразумевает, что люди должны оставаться в своих домах, а те, кто нуждается в передвижении по состоянию здоровья или в чрезвычайной ситуации, должны запросить соответствующее безопасное поведение в ближайшем полицейском участке», — пояснил генерал Хавьер Итурриага дель Кампо.

В целом, чрезвычайное положение было объявлено в 10 из 16 регионов страны, хотя в некоторых случаях эта мера затрагивает только некоторые общины: столичный регион (в котором находится Сантьяго), Антофагаста, Кокимбо, Вальпараисо, Мауле, Консепсьон, Био Био, 0'Хиггингс, Магалланес и Лос-Риос.

Таким образом, правительство разрешает размещение военного персонала в районах, где действует исключительная ситуация.

Некоторые рейсы в аэропорту столицы были приостановлены или задержаны. Сеть супермаркетов Walmart объявила о закрытии своих магазинов после того, как 60 из них пострадали во время беспорядков. В результате пожара в одном из супермаркетов в Сантьяго погибли три человека.

По меньшей мере пять человек погибли в результате пожара на складских помещениях магазина, в которые проникли грабители.

Помимо этого, в ходе протестов был нанесен значительный ущерб станциям метрополитена. Как сообщает La Tercera, по предварительным данным, урон оценивается в $200 млн. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом 9 сгорели целиком. Столичное метро приостановило работу.

Более 20 тыс. семей в столице Чили остались без света, сообщила мэрия Сантьяго. «К этому часу 20 084 семей находятся без энергоснабжения... Энергокомпании начали инспекцию линий электропередач, чтобы определить причины отключений и отремонтировать их», — сообщила мэрия в Twitter.

Президент Чили объявил, что в ближайшие дни будет организована площадка для диалога, чтобы он мог выслушать предложения чилийцев, направленные на сокращение цен и повышение безопасности.

По словам президента, повышение стоимости проезда в метро приостановлено до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, которое «позволит чилийцам лучше защищаться» от внезапного и неожиданного повышения доллара или цен на нефть».

В беспорядках принимают участи, в основном, студенты. Основная причина их недовольства не ограничивается повышением стоимости проезда на метро. Требования протестующих также распространяются на изменение пенсионной системы, образования, цен на электричество, газ и бензин, а также стоимость лекарств.

«Мы прекрасно понимаем, что у них есть определенная степень организации и координации, что свойственно преступным группировкам», — заявил Пиньера. Он также призвал «все политические силы осудить случаи насилия» и раскритиковал тех, кто пока не высказался однозначно против беспорядков.