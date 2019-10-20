Источник раздора: как Турция рассорила НАТО

В Брюсселе создан кризисный штаб НАТО для оценки военной операции «Источник мира», которую проводит Турция на севере Сирии, пишет германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в военных кругах страны. В состав штаба вошли эксперты по вопросам разведки, безопасности и военных действий. При этом постпреды стран-членов НАТО уже дали понять, что Анкаре не стоит ждать никакой поддержки в ее действиях против отрядов сирийских курдов, которые Турция считает террористическими.

Реклама

НАТО отказали в самостоятельности

Кризисный штаб создан в преддверии саммита Североатлантического альянса на уровне министров обороны, который пройдет в Брюсселе в конце следующей недели. Обсуждение действий Турции в Сирии станет одной из главных тем повестки.

Ситуация осложняется тем, что НАТО — это альянс коллективной безопасности, и подобные односторонние действия одного из государств угрожают единству блока, о чем, в частности, недвусмысленно заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он даже поставил под сомнение состоятельность НАТО из-за военной операции Турции.

Макрон пояснил, что Франция входит в НАТО, но о намерении США вывести свои войска из зоны конфликта он узнал из Twitter. Кроме того, французский лидер заявил, что страна НАТО решила атаковать регионального партнера, курдов, и назвал это грубой ошибкой.

Тот факт, что Макрон воспользовался ситуацией, чтобы заявить о своем недовольстве, не вызывает удивления. Он уже давно раскачивает лодку: известно, что политик достаточно продолжительное время вынашивает идею создания европейской армии, в чем многие наблюдатели видят фактически альтернативу НАТО. К тому же история Франции и НАТО весьма противоречива — президент этой страны Шарль де Голль в свое время даже вывел страну из блока, не желая идти на поводу у США.

Кризисы и разногласия в альянсе, который в этом году празднует 70-летний юбилей, бывали и раньше. Так, например, ключевые члены НАТО — Франция и Германия — в 2003 году отказались поддержать США в военных действиях в Ираке, что вызвало резкую реакцию главы Пентагона Дональда Рамсфельда. Он заявил, что существует две Европы, старая и новая, в лице бывших стран Варшавского договора, которые поддержали США.

Как отметил в беседе с британскими СМИ бывший глава Североатлантического альянса по планированию Фабрис Потье,

кризис в отношениях с Турцией стал самым большим со времен войны в Ираке.

Влиятельное британское издание The Financial Times отмечает, что ситуация с действиями Анкары в Сирии вызвала «смятение» в НАТО, учитывая значения Турции как члена военного блока.

Эта страна обладает второй по численности армией в рамках НАТО, а расположенная на ее территории база «Инджирлик» имеет ключевое значение для США. В ее поле досягаемости находится Иран, региональный противник Соединенных Штатов, и в Вашингтоне это хорошо понимают. Кроме того, на территории Турции находится радар раннего предупреждения о ракетном нападении и командный центр, который координирует наземные операции альянса. За последние годы НАТО вложило более $5 млрд в различные объекты военного значения на территории Турции.

Выйти из кризиса будет сложно из-за строптивости президента Реджепа Тайипа Эрдогана, при этом исключить Турцию из альянса нельзя, так как устав организации этого не предусматривает. Как объяснила Financial Times бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона Рейчел Эллехуус, Турция может выйти из альянса только по собственной инициативе, и она вряд ли это сделает, так как НАТО дает Анкаре определенные гарантии безопасности.

Турции они нужны, у нее давний конфликт с другим членом НАТО — Грецией, и оба государства активно наращивают военную мощь. При этом, пока оба государства пребывают в одном альянсе, их военные действия друг против друга исключены.

Саммит в Лондоне под угрозой

Хотя шаги Турции в Сирии вряд ли приведут к тому, что Анкара выйдет из альянса, подобные действия ведут к потере доверия внутри блока. Известно, что отношения Турции со многими европейскими союзниками и так сложны, а новые действия еще больше усугубляют ситуацию перед декабрьским саммитом НАТО в Лондоне.

Саммит, который должен отпраздновать создание НАТО, а также обсудить растущую мощь Китая, не станет триумфом воли, как отмечает британское издание Express. Источники газеты в европейских кругах сомневаются, стоит ли вообще проводить мероприятие в такое время.

Бывший глава НАТО по планированию Фабрис Портье рассказал в беседе с Express, что согласен с подобными утверждениями, и подчеркнул, что

НАТО сегодня стоит перед двумя вызовами. Один состоит в операции Турции, которая может вызвать новый гуманитарный кризис, затрагивающий Европу. Другой — в отношениях европейских стран и США, так как именно Вашингтон «распахнул ворота» для действий Турции, а также усилил региональную роль России.

Кризис европейских союзников и США в рамках НАТО будет самым сложным для преодоления, ведь Вашингтон — главный финансовый донор альянса, о чем администрация Дональда Трампа никогда не перестает твердить.

Отношения Вашингтона с европейскими союзниками по НАТО давно не в лучшей форме. Придя к власти, Трамп тут же начал напоминать о необходимости для всех членов блока тратить 2% на нужды коллективной обороны. Пока это делают всего лишь несколько стран, и Турция не из числа. При этом ее соперница — Греция — платит необходимую сумму.

Помимо прочего, европейские союзники США по НАТО без большого энтузиазма относятся к возможному размещению американских ракет на континенте. Это может вполне стать реальностью после того, как договор о ракетах средней и малой дальности прекратил свое существование.

Единственный крепкий стержень, который сегодня по-настоящему сплачивает НАТО, — противостояние с Россией. События на востоке Украины вывели альянс из спящего состояния, значительно усилили его военную составляющую, а также ввели в действие новую натовскую доктрину — сдерживания и диалога. При этом главными бенефициарами ситуации стали не те, кого глава Пентагона Дональд Рамсфельд некогда презрительно называл «старой Европой», а ближайшие соседи России — Польша и страны Балтии. Эти страны смогли достичь значительного укрепления своей обороны перед страхом российской угрозы. «Украинский кризис стал для НАТО настоящим подарком. Маятник качнулся в другую сторону», — отмечал в беседе с «Газета.Ru» Иван Тимофеев.