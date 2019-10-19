Наладить связи: Медведев посетил парад в Белграде

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, чтобы вместе с президентом Сербии Александром Вучичем принять участие в военном параде, приуроченном к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов, передает РИА «Новости».

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В праздничном параде с российской стороны помимо Медведева приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, руководитель ФТС Владимир Булавин, замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Парад военной техники проходил на аэродроме Батайница под Белградом. В мероприятии были задействованы свыше 2,4 тыс. военнослужащих, 100 боевых машин и систем, 25 вертолетов и самолетов.

В частности, на параде были продемонстрированы предоставленные Россией Сербии бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29, а также вертолеты Ми-35 и Ми-17.

Источник РИА «Новости» сообщил, что вертолеты были доставлены из России в Сербию при помощи транспортного самолета за несколько дней до парада в полуразобранном состоянии — у них были сняты лопасти. На них уже нанесли опознавательные знаки ВВС Сербии.

Вместе с тем, как рассказывал ранее министр обороны Сербии Александр Вулин, ожидается, что в Сербию в конце этого или начале следующего года будут доставлены четыре вертолета Ми-35 и три Ми-17 (по контракту с Россией). Ранее Белград уже закупил два вертолета Ми-17 и до этого располагал еще одним Ми-17.

После торжественного парада военной техники премьер-министр России отправился в официальную резиденцию президента Сербии, где провел переговоры с сербским премьером Аной Брнабич в присутствии только переводчиков, передает РИА «Новости».

Кроме того, Медведев посетил парламент республики, где поздравил депутатов с юбилеем. «Я сердечно поздравляю вас и весь братский сербский народ с 75-летием освобождения Белграда и желаю вашей замечательной стране мира, процветания, свободы и благополучия», — сказал он.

Вместе с тем он поблагодарил сербскую сторону за внимание к могилам советских солдат, которые погибли во Второй мировой войне и похоронены на территории республики.

«Около 8 тысяч советских солдат и офицеров покоятся в вашей земле, и свыше 4 тысяч погибли только во время белградской операции. И, конечно, для нас очень важно, что в Сербии помнят их героизм и мужество, бережно ухаживают за могилами советских солдат. Вся Россия вам искренне за это признательна», — обратил внимание глава российского правительства.

По мнению вице-премьера, главы МВД Сербии Небойши Стефановича, визит в союзническое государство дает возможность российскому главе кабмина обсудить стратегические отношения Москвы и Белграда.

«Визит премьера РФ Дмитрия Медведева всегда имеет исключительное значение. Это повод обсудить важнейшие политические вопросы наших стран, стратегические проекты, так как мы являемся стратегическими партнерами. Поговорить не только о поддержке, которую предоставляет Российская Федерация в сохранении территориальной целостности и сохранении Косова и Метохии в составе Сербии, но и о стратегическом развитии Сербии и наших отношениях в международном плане», — сказал он ТАСС.

По словам Стефановича, переговоры также важны и для экономического сотрудничества, которое, по его словам, в последние году нарастает. «Это касается и роста экспорта в РФ, и совместных инфраструктурных проектов, и поиска общих партнеров для наших товаров на третьих рынках», — добавил министр.

Вместе с тем он отметил, что в отношениях между государствами важное место занимает сфера безопасности. «Это также важная тема в плане безопасности — как в области обороны, так и в области внутреннего порядка, чрезвычайных ситуаций. Мы активно сотрудничаем с Россией, помимо наших исторических и культурных связей, у нас есть отношения, гарантирующие большую безопасность наших граждан», — считает собеседник агентства.

Действительно, два государства укрепляют сотрудничество в военно-технической сфере. На это, в частности, указывает, что в этом году запланировано большое количество совместных учений. В прошлом Россия и Сербий организовали многие совместные мероприятия, например, российско-сербские антитеррористические учения SREM, БАРС (Братство авиаторов России и Сербии).