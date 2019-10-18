«У всех нас есть выбор»: кто захватит власть в Канаде

21 октября в Канаде состоятся федеральные выборы. В центре внимания — борьба за кресло премьер-министра, которую нельзя назвать легкой для действующего главы правительства Джастина Трюдо.

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В понедельник жители Канады выберут 338 членов палаты общин. В выборах принимают участие правящая Либеральная партия, оппозиционная Консервативная партия, Новая демократическая партия, Зеленая партия, «Квебекский блок», а также Народная партия Канады.

В зависимости от результатов будет сформировано правительство большинства или меньшинства, если ни одна партия не наберет более 170 мест. В 2015 году Джастин Трюдо и его партия завоевали 184 места, что позволило им заполучить однопартийное большинство.

Сейчас Трюдо пробует силы в борьбе за второй срок премьерства. Однако, чем ближе была дата выборов, тем больше падали шансы политика на победу. В сентябре его рейтинг составлял 34,21%. Его главный конкурент — лидер консерваторов Эндрю Шир -— имел 29,87%.

Всего за несколько дней до голосования их силы сравнялись из-за значительного падения рейтинга премьер-министра. Согласно исследованию общественного мнения Nanos Research, 16 октября рейтинг Трюдо составлял 28,7%, в то время как Шир заполучил 28,5%. Эксперты прогнозируют, что именно между этими двумя политиками развернется основная борьба. Однако у Шира нет узнаваемости и медийности Трюдо, чей яркий образ и харизма является одним из главных его преимуществ.

Третье место по опросам набирает лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх (17,8%), для которого это первая федеральная кампания. Четвертое место досталось главе «Зеленой партии» Элизабет Мэй (7,8%).

Сам же премьер-министр, в ходе своего объявления о назначении федеральных выборов заявил, что его правительство «провело последние четыре года, делая Канаду лучше».

«У всех нас есть выбор: продолжать двигаться вперед и опираться на достигнутый нами прогресс, или вернуться к политике прошлого. Консерваторы любят говорить, что они работают для людей, но затем они снижают налоги для богатых и сокращают бесплатные услуги для всех остальных», — заявлял в сентябре канадский премьер.

Судя по всему, Трюдо будет достаточно непросто повторить свой триумф 2015 года. Опросы общественного мнения также демонстрируют отставание партии от оппозиционных консерваторов. Согласно исследованию СBC-News, проведенному в сентябре, рейтинг правящей партии составляет 31,7%, в то время как Консервативная партия смогла перед выборами заручиться 32,4% поддержки. Новая демократическая партия заняла третье место (16,5%).

Причина тому — общее разочарование канадцев в Трюдо, а также сразу несколько скандалов, в центре которых оказался политик в преддверие выборов. Во-первых, речь о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которая давала крупные взятки покойному ливийскому диктатору Муамару Каддафи. В конце февраля экс-генпрокурор страны Джоди Уилсон-Рейбоулд заявила о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу компании, чтобы спустить расследование на тормозах.

В марте экс-министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд заявила, что канцелярия премьера убеждала ее защитить компанию от судебного разбирательства. Из-за этого она покинула пост министра в феврале. В начале марта за ней последовала глава Совета казначейства Джейн Филпотт. Сейчас обе женщины участвуют в выборах в качестве независимых кандидатов.

Уже в сентябре, за месяц до выборов, Трюдо вновь оказался в центре скандала. СМИ опубликовали снимки 18-летней давности, на которых премьер нанес на лицо темный грим, чтобы изобразить чернокожего, что было воспринято как проявление расизма. Политик объяснил, что фотография сделана во время костюмированной вечеринки, на которой он изображал сказочного героя Аладдина.

Конкуренты премьера не упустили возможность выступить с критикой в адрес политика. Сам же Трюдо заявил, что глубоко сожалеет о своем поведении. Он извинился перед канадцами и заявил, что на протяжении своей жизни боролся с расизмом и всегда был приверженцем толерантности.

Потерю рейтинга политика можно также объяснить и другими поступками. Премьер-министр одобрил оружейную сделку с Саудовской Аравией, несмотря на негативную репутацию этой страны в канадском сообществе.

Также Трюдо упрекают в невыполнении одного из главных предвыборных обещаний — премьер-министр отказался от реформы архаичной канадской избирательной системы. В ходе предвыборной кампании 2015 года он обещал заменить мажоритарную систему на пропорциональную, однако впоследствии отказался от этой идеи. В администрации премьера объяснили, что между различными политическими силами нет консенсуса о том, как вопрос о реформе должен был быть представлен на референдуме.

Помимо этого, многие недовольны тем, что он одобрил строительство нефтепровода Trans Mountain, несмотря на протесты граждан, обеспокоенных ухудшающейся экологией.

В то же время Трюдо может похвастаться выполнением других, не менее значимых предвыборных обещаний — политик увеличил пособие для детей, растущих в необеспеченных семьях, снизил уровень безработицы до 40-летнего минимума, легализовал марихуану. При нем рост валового внутреннего продукта в последнем квартале был объявлен на уровне 3,7%, что превысило ожидания экономистов.

В центре этой предвыборной кампании поставлены вопросы экономики и экологии — самые актуальные для канадцев темы.

Изменение климата — тема, доминирующая на выборах-2019. На этом фоне определенный успех может заполучить партия «зеленых», которая как раз и сосредоточена на решении экологических проблем. По этому направлению шансы Трюдо также не выглядят однозначными. Либералы достаточно много внимания уделили экологической проблеме, а премьер-министр сыграл значительную роль в Парижском соглашении. В то же время, канадцы не могут простить ему расширение трубопровода Trans Mountain.

Несмотря на низкий уровень безработицы и экономический рост, канадцы обеспокоены своим экономическим будущим. Одним из приоритетов в кампании-2019 определен прожиточный минимум. Каждая партия представила избирателям свою политику, направленную на льготы и доступность жилья, особенно в таких городах как Торонто и Ванкувер.

Прошедшая кампания примечательна также наибольшим количеством женщин, принявших участие в выборах — 651 кандидаток во всех партиях, что на 9% больше, чем в 2015 году. В теме гендерного равноправия, кстати, Трюдо удалось добиться значительных успехов.

В 2015 году он сформировал кабинет министров, в котором посты были поровну распределены между мужчинами и женщинами. Кроме того, Либеральная партия приложила много усилий для законодательного регулирования равной оплаты труда в федеральном секторе.