Насмешил: как Лукашенко предложил Клинтону возглавить государство

Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как во времена правления в России Бориса Ельцина предложил экс-главе США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Как отметил глава республики, он сильно насмешил своих коллег. По словам Лукашенко, «не дай бог» американский президент возглавит Белоруссию или Россию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Академии управления рассказал, как однажды предложил экс-главе США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство, передает «БелТА».

Он вспомнил, как на международном саммите встретился с тогдашними главами России и США. Президент Соединенных Штатов тогда собирался уходить со своего поста и, как отметил Лукашенко, не знал, чем дальше заниматься. «Я [тогдашнему президенту России Борису] Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы», — рассказал глава Белоруссии, отметив, что Ельцин на это предложение «зычным голосом расхохотался».

«Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — добавил он.

Лукашенко вспомнил про этот случай, когда говорил о том, что белорусским законодателям нельзя забывать приоритеты своей государственной политики, создавая законы и опираясь при этом на международный опыт. По мнению президента, копирование зарубежных моделей госуправления не всегда подходит для специфики местной системы.

Глава республики также отметил, что президенту США не стоит руководить в России или Белоруссии, потому что подходы к руководству государствами необходимы разные. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы», — обратил внимание Лукашенко.

Он добавил, что «поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии было подписан 20 лет назад — 8 декабря 1999 года. То есть предполагается поэтапная интеграция двух государств. Ее программу главы Белоруссии и России могут утвердить до дня юбилея, сообщил РИА «Новости» белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет «дорожные карты», — сказал дипломат.

В частности, до начала следующего месяца Москва и Минск должны подготовить «дорожную карту» по ядерной энергетике. В проекте всего восемь пунктов. Один из них предполагает анализ нормативной базы России и Белоруссии в области ядерной энергетики по всем видам регулирования. Отмечается, что предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий, а также ответственные исполнители.

Программа экономической интеграции, по данным «Коммерсанта», рассчитана на полтора года. Она предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Так, государства намерены перейти на единые налоговый и гражданский кодексы. Вместе с тем планируется объединить таможенную политику и создать единый регулятор нефтегазовой отрасли и электроэнергии. В частности, речь идет о едином доступе к госзакупкам.

Помимо этого, российские и белорусские власти хотят привести к единому стандарту учет собственности, а также практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов.

По словам председателя комиссии по законодательству и регламенту Артема Турова, законодательная база обеих стран развивалась параллельно, но они не были синхронизированы.

«Нашей главной задачей являлось создание таких условий, при которых граждане, где бы они ни находились — россияне на территории Беларуси, либо наоборот — получали одинаковые возможности, права и услуги», — рассказал он. Туров отметил, что речь идет о «вопросах пенсионного обеспечения, социальных гарантий, здравоохранения, вопросах образования, и многих других».

Вместе с тем в Москве считают, что сближение соседних государств вызовет недовольство со стороны западных стран. «Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет», — сказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.