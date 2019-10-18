Насмешил: как Лукашенко предложил Клинтону возглавить государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Академии управления рассказал, как однажды предложил экс-главе США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство, передает «БелТА».

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Он вспомнил, как на международном саммите встретился с тогдашними главами России и США. Президент Соединенных Штатов тогда собирался уходить со своего поста и, как отметил Лукашенко, не знал, чем дальше заниматься. «Я [тогдашнему президенту России Борису] Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы», — рассказал глава Белоруссии, отметив, что Ельцин на это предложение «зычным голосом расхохотался».

«Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — добавил он.

Лукашенко вспомнил про этот случай, когда говорил о том, что белорусским законодателям нельзя забывать приоритеты своей государственной политики, создавая законы и опираясь при этом на международный опыт. По мнению президента, копирование зарубежных моделей госуправления не всегда подходит для специфики местной системы.

Глава республики также отметил, что президенту США не стоит руководить в России или Белоруссии, потому что подходы к руководству государствами необходимы разные. «Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы», — обратил внимание Лукашенко.

Он добавил, что «поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии было подписан 20 лет назад — 8 декабря 1999 года. То есть предполагается поэтапная интеграция двух государств. Ее программу главы Белоруссии и России могут утвердить до дня юбилея, сообщил РИА «Новости» белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря… я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу, и соответственно, кто-то по их поручениям подпишет «дорожные карты», — сказал дипломат.

В частности, до начала следующего месяца Москва и Минск должны подготовить «дорожную карту» по ядерной энергетике. В проекте всего восемь пунктов. Один из них предполагает анализ нормативной базы России и Белоруссии в области ядерной энергетики по всем видам регулирования. Отмечается, что предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий, а также ответственные исполнители.

Программа экономической интеграции, по данным «Коммерсанта», рассчитана на полтора года. Она предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Так, государства намерены перейти на единые налоговый и гражданский кодексы. Вместе с тем планируется объединить таможенную политику и создать единый регулятор нефтегазовой отрасли и электроэнергии. В частности, речь идет о едином доступе к госзакупкам.

Помимо этого, российские и белорусские власти хотят привести к единому стандарту учет собственности, а также практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов.

По словам председателя комиссии по законодательству и регламенту Артема Турова, законодательная база обеих стран развивалась параллельно, но они не были синхронизированы.

«Нашей главной задачей являлось создание таких условий, при которых граждане, где бы они ни находились — россияне на территории Беларуси, либо наоборот — получали одинаковые возможности, права и услуги», — рассказал он. Туров отметил, что речь идет о «вопросах пенсионного обеспечения, социальных гарантий, здравоохранения, вопросах образования, и многих других».

Вместе с тем в Москве считают, что сближение соседних государств вызовет недовольство со стороны западных стран. «Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет», — сказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.