Неотложное дело: на Украине приступили к «возвращению» Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил группе депутатов Верховной рады, желающих «вернуть Кубань», спросить мнение коренных кубанцев по этому поводу, сообщает РИА «Новости».

«Я уже советовал <...> спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань — этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться?» — заявил глава региона в ответ на предложение украинского межфракционного объединения «Кубань».

По словам Кондратьева, он пригласил бы украинских парламентариев в Кубанский государственный университет — послушать профессиональный курс лекций «по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска».

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Губернатор также выразил надежду, что депутаты Рады впредь не будут озвучивать столь нелепые идеи. Он также заявил, что ставшие первыми казаками крестьяне бежали на южные земли Российской Империи из всех губерний и «сложно сказать, какой национальности они были».

«Кубанские казаки, еще раз обращаю внимание, живут сегодня на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью», — добавил губернатор.

Межфракционное объединение «Кубань» было создано в украинском парламенте в четверг, 17 октября. Депутаты провозгласили курс на «возвращение Кубани в состав Украины».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью», — заявил член «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. В группу «Кубань» вошли 13 депутатов из 400 человек.

Уже не в первый раз в Киеве звучат призывы «вернуть» в состав Украины Кубань, поскольку там якобы живут украинцы. В январе 2019 года глава «Национального корпуса» и командир неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий заявил среди кубанцев присутствует «довольно высокий уровень национального украинского сознания», и Кубань вместе с Кавказом должны стать украинскими.

«Безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий», — заявил украинский радикал. Билецкий при этом признал, что жители Кубани не заинтересованы в том, чтобы перейти под юрисдикцию Киева. По его словам, подобная инициатива не является «успешным государственным проектом».

Спустя несколько месяцев бывший тогда депутатом Рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. По его словам, в России проживает много этнических украинцев, особенно в таких регионах, как Кубань, Тюменская область и Москва.

«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живет столько, что мы даже не представляем», — отметил он.

Примерно тогда же о планах по захвату Краснодарского края, а также Воронежа и части Ростовской области рассказал экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России)Дмитрий Ярош. Радикал отметил, что у Украины якобы есть потенциал для захвата этих российских территорий.

«Если мы касаемся Донбасса, — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента <…> Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года», — подчеркнул он.

При этом Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума.

Некоторые политики, говоря о «возврате» территорий, решили не ограничиваться западной Россией. Внештатный советник Петра Порошенко, политолог Олег Медведев выражал желание украинизировать Дальний Восток. Он заявил, что диапазон территорий, где говорят на украинском языке, постоянно расширяется. Политолог считает, что этот факт свидетельствует о готовности населения к «мягкой украинизации».

«Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине (территория на юге российского Дальнего Востока, которую в 1917 году переселенцы из Украины пытались сделать Украинской дальневосточной республикой. — «Газета.Ru»). Хотя бы на Кубани. Но это происходит в Донбассе», — говорил он.