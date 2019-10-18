«Узнать страну»: что делали дипломаты США на секретном полигоне

Американские дипсотрудники путешествуют по России, чтобы лучше понять страну, заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности», — цитирует РИА «Новости» слова представителя дипмиссии.

В понедельник, 14 октября, российские полицейские сняли с поезда Ненокса-Северодвинск троих сотрудников американского посольства. Посещение Северодвинска строго регламентировано, поскольку там находятся важные военные объекты Северного флота.

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Патрульные предложили американцам уехать обратно на той же самой электричке, и дипломаты США воспользовались этим предложением. У МИД РФ есть другая информация по поводу отбытия американцев с Русского Севера:

«Никто американских военных дипломатов не задерживал. Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы».

В посольстве США сообщили, что дипломаты направили все необходимые документы в Министерство обороны РФ. При этом военно-морской атташе при посольстве, капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе Джерри Арриола Энтони и военный атташе полковник Д.С. Данн передвигались, меняя поезда.

«Заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск. Видимо, заблудились», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. При этом

она отказалась называть имена задержанных дипломатов «вопреки отсутствию подобной деликатности со стороны американских партнеров».

Наказывать нарушителей Россия не будет — американцы обладают дипломатическим иммунитетом, хотя проникновение на режимный объект без разрешения представляет собой административное правонарушение.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов в свою очередь заявил, что Вашингтону будет направлена официальная нота протеста. «Какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому, я думаю, будет просто дальнейшее разбирательство, как это стало возможно», — добавил российский дипломат.

Город Ненокса, откуда выехали в путь американцы, расположен всего лишь в пяти километрах от места крупного взрыва, унесшего в августе пять человеческих жизней.

Инцидент произошел на территории 45-го Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ России, лежащего в 30 км от Северодвинска. По неофициальным данным зарубежной прессы, причиной взрыва стали испытания новой ракеты. Так, в материале влиятельной американской газеты The New York Times говорилось, что российские военные запускали прототип «Буревестника» с ядерной энергетической установкой. Подтверждены эти предположения не были.

По словам президента РФ Владимира Путина, это оружие обладает неограниченным радиусом действия. Более того, ракета неуязвима «как для всех существующих, так и перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны — ее траектория полета непредсказуема».

В госкорпорации «Росатом» после трагедии заявили, что взрыв произошел при инженерных работах над «изотопными источниками питания на морской платформе».

Радиационный фон возле места взрыва при этом превысил норму в три раза, сообщали журналисты. Но в Минобороны эти данные опровергли, заявив об отсутствии вредных выбросов.

Росгидрометцентр в свою очередь подтвердил повышение уровня радиации в районе, но он «быстро сошел на нет» из-за погоды. Норвежские метеорологи при этом зафиксировали некоторое повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха в один из последовавших за взрывом дней.

Телеканал CNBC, опираясь на знакомые с ситуацией источники, сообщал, что взрыв произошел по другой причине — при подъеме ракеты со дна. «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — говорил собеседник СМИ.

Инцидент с дипломатами США в России далеко не первый — в 2017 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудники американской дипмиссии переодевались в женщин и надевали парики, чтобы проникнуть на акции протеста в РФ или на режимные объекты. «Выводы можете сделать сами», — подчеркнул министр.

В 2013 году ФСБ отчиталась о задержании с поличным третьего секретаря политического отдела посольства США в России Райана Кристофера Фогла по подозрению в шпионаже и официально объявила его агентом ЦРУ, работающим под прикрытием.

На российских федеральных телеканалах была показана фотография, на которой задержанный Фогл лежит лицом в землю в светлом парике.

В ФСБ утверждают, что при задержании у Фогла была обнаружена шпионская спецтехника, средства изменения внешности, крупная сумма денег и инструкции для сотрудника российских спецслужб, которого он пытался завербовать.