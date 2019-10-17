Бесполезная комиссия: Путин хочет отменить международный взнос

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

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Как говорится в пояснении к законопроекту главы государства, внесенному для обсуждения в Госдуму, с 1991 года комиссия фактически не выполняет своих функций. К тому же российского представителя в ней нет, но Москва по-прежнему делает ежегодные взносы в бюджет данного органа.

«С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным. С учетом нынешней обстановки на международной арене возрастают риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств», — указывается в документе за подписью Путина.

Российские власти готовы обсуждать деятельность Комиссии, чья неэффективность, впрочем, очевидна, и за таким шагом Москвы не скрывается никаких политических мотивов,

приводит «Парламентская газета» пояснение председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

«Думаю, наши недоброжелатели попробуют увидеть в этом «скрытый смысл», что РФ не заинтересована, чтобы факты нарушения гуманитарных прав, защита жертв вооруженных конфликтов находились в зоне мониторинга международных организаций. Это, конечно же, не так», — добавил сенатор.

Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что депутаты готовы вынести на рассмотрение внесенный президентом законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

«В целом, считаю, было бы полезным провести ревизию подписанных российской стороной международных соглашений и договоров с точки зрения соответствия внешнеполитической линии России в нынешней очень непростой ситуации в мире», — резюмировал член нижней палаты парламента.

Тремя днями ранее Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании «финансовых рычагов» для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН). Заявление ведомства опубликовано на его официальном сайте.

В последнее время именно США являются главным «злостным неплательщиком» взносов в бюджет ООН. Долг Вашингтона уже пробил отметку в $1 млрд, говорится в заявлении МИДа.

«Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия при этом добросовестно платит взносы в ООН и призывает другие страны проявить большую бюджетную дисциплину, отметили в МИДе.

После США крупнейшими должниками оказались Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Долги хронические – они копятся из года в год. Взносы рассчитываются по специальной формуле индивидуально – в зависимости в том числе от объема экономики страны и уровня ее госдолга.

Вашингтон поднял вопрос об урезании своих взносов еще перед принятием бюджета ООН на 2018-2019 годы. В конце 2017 года постпред США при организации Никки Хейли заявила, что по сравнению с прошлым двухлетним бюджетом взносы США должны быть снижены на $285 млн. Практически на эту же сумму был урезан объем двухлетнего бюджета – по сравнению с 2016-2017 годами.

В августе нынешнего года Путин заверил, что членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой. Президент указал, что Россия может и не участвовать в СЕ, но в таком случае российские оппозиционеры лишатся права подавать иски против действий российских властей в Европейский суд по правам человека – излюбленную инстанцию для тяжб с их стороны.

Месяцем ранее Совет Европы потребовал от России внести в свой бюджет еще €55 млн — за 2017 и 2018 годы, «плюс проценты по умолчанию», заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген.

«Российская Федерация сегодня возобновила выплаты Совету Европы, уплатив свой членский взнос за 2019 год, (€33 млн — «Газета.Ru»). Я с уверенностью прогнозирую, что долги за 2017 и 2018 годы также будут погашены», — пояснил европолитик.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ, передает НСН.