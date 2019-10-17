«Знак внимания»: какие машины сопровождали Путина в ОАЭ

Надпись «ДПС» на капотах автомобилей, сопровождавших лимузин президента России Владимира Путина во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты была идеей принимающей стороны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Абу-Даби.

«Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства», – цитирует сообщение дипломатов РИА «Новости».

Никаких консультаций по этому поводу с российской стороной Абу-Даби не проводил. При этом «ситуация не является рядовой», добавили в дипмиссии, потому что делегации из РФ «другого уровня» сопровождают на обычных полицейских автомобилях ОАЭ.

Реклама

Путин прилетел в ОАЭ 15 октября. Встречали президента РФ с большой помпой — кроме упомянутых выше «Мерседесов», замаскированных под автомобили российской патрульной службы, его сопровождали всадники в традиционных арабских нарядах с флагами России и ОАЭ в руках.

Кроме того, истребители ВВС Эмиратов пролетели над лимузином, нарисовав в небе красками бело-сине-красный триколор.

Владимир Путин ранее приезжал в ОАЭ более 10 лет назад — в 2007 году. Это уже 11-я встреча российского лидера с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном. Кроме того, они много раз общались по телефону.

В качестве подарка Путин привез наследному принцу Абу-Даби белого камчатского кречета. Эта птица, занесенная в Красную книгу, используется шейхами для охоты.

«Сокол — красивейшая птица. Мы занимаемся соколиной охотой более двух тысяч лет», — сказал принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Президент РФ был одарен шейхом в ответ — ему вручили макет дворца Каср аль-Хосн, который раньше был резиденцией президента ОАЭ. Это здание располагается на главной улице имени шейха Заида и считается самым древним строением в Абу-Даби.

Перед визитом в ОАЭ российский лидер прилетел в составе государственной делегации в Саудовскую Аравию. В аэропорту Эр-Рияда Путина торжественно встречал почетный кортеж, также в честь президента РФ был организован большой салют и конный эскорт.

Встречавшие Путина в аэропорту люди кричали на русском языке «Добро пожаловать». Духовой оркестр исполнил — с ошибками, но старательно — гимн Российской Федерации.

Российский лидер в Саудовской Аравии встретился с королем Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом и его сыном, наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, и вручил им подарки. Король получил камчатского кречета по кличке «Альфа», кронпринц — фигурку из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Впоследствии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ошибки в исполнении гимна РФ во время визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Он сказал, что называть данное исполнение некачественным — значит преувеличивать. Песков считает, что эмиратская и саудовская стороны крайне благожелательно принимали президента и очень сильно старались.

«И подобная гипертрофированная реакция неуместна», — заявил он.

По его словам, все относятся с пониманием к допущенным музыкальным погрешностям. Он призвал отнестись к этому спокойнее.

Газета The Washington Post, говоря о визитах Путина на Аравийский полуостров, констатирует, что российский президент посещает страны-союзники США. Как пишет обозреватель издания Адам Тейлор, время визита стало «удачным для Путина в связи с тем, что президент США заявил на днях о выводе американских военных из Сирии, а многие союзники США в регионе чувствуют себя брошенными. Тот факт, что Москве удается поддерживать связи с противоборствующими игроками региона, является «частью стратегии, которая дает возможность Москве быть в центре ближневосточной политики».

С саудитами был подписан 21 документ. Большинство из них не прямого действия, это не конкретные договора с указанием объема сделок и сроками реализации, а всего лишь меморандумы о намерениях.

В ОАЭ все документы, подписанные российскими и эмиратскими министрами, сформулированы как «меморандумы о взаимопонимании». В лучшем случае — это «рамочное соглашение». Кроме того, было подписано концессионное соглашение между «ЛУКойлом» и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению «Гаша».